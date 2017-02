Eine Woche im Luxusresort Gorgonia Beach in Marsa Alam zu gewinnen!

Die Region rund um Marsa Alam und das Wadi-el-Gamal-Naturschutzgebiet in Ägypten gehört zu den schönsten Tauchgebieten am Roten Meer. Jetzt könnt Ihr eine traumhafte Woche im dortigen Luxusresort Gorgonia Beach für zwei Personen gewinnen!

Das Gorgonia Beach Resort umfasst viele kleine Gebäude im mediterranen Stil umgeben von einer tropisch blühenden Parkanlage mit großer Poollandschaft. Der hoteleigene Sandstrand und das intakte und farbenprächtige Hausriff begeistern Gäste an und unter Wasser. Die Anlage grenzt an den drittgrößten Nationalpark Ägyptens, der fernab des Massentourismus einzigartige Naturlandschaften beherbergt: Einsame Inseln lagern vor unbewohnten Küstenabschnitten, an denen sich unberührte Riffe und Mangrovenwälder abwechseln. Nur unweit des Meeres beginnt die scheinbar endlose Wüstenlandschaft des Nationalparks, in der ebenfalls verschiedenste Tier- und Pflanzenarten vorkommen.







Auch unter Wasser ist der Nationalpark dicht besiedelt. Neben riesigen Korallenriffen bietet eine mit Meerespflanzen bewachsene Fläche Lebensgrundlage für Dugongs und verschiedene Schildkröten. Das SSI 5-Sterne-Tauchzentrum, geführt von TGI Diving, befindet sich direkt am Strand vor dem Steg zum Außenriff des Resorts. Vom deutschsprachigen Diving Center aus lassen sich die schönsten Tauchgründe sowohl nördlich als auch südlich der Küste bequem erreichen.

Der Gewinnspiel-Preis beinhaltet eine Woche all-inclusive Aufenthalt inklusive Privat-Transfer von/zum Flughafen RMF für zwei Personen.

Gewinnspiel: Einfach registrieren und mit etwas Glück die Reise ins Gorgonia Beach Resort gewinnen!