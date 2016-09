News

Entdecken Sie bei uns in den TAUCHEN News alle Neuigkeiten rund um ihren Lieblingssport und die Unterwasserwelt! Tauchen ist ein informationsintensives Hobby – und wir sind die wichtigste Informationsquelle für Taucher und Tauchsportinteressierte. Wir kennen die Tauchszene – tauchen.de bringt auf die Tagesordnung, was wichtig ist und Taucher bewegt: Eines der wichtigsten Themen in unseren TAUCHEN News ist der Tierschutz. Wir berichten regelmäßig über den Kampf gegen Tierquälerei und decken auf! Walfang auf den Färöer-Inseln, Delfin-Schlachtungen in Japan oder Spanien als Umschlagplatz für Haiflossen: Wir schaffen ein Bewusstsein, was falsch läuft im Umgang mit unseren Meeren und ihren Bewohnern!

Aber das ist natürlich längst nicht alles: Eine TAUCHEN News ist alles, was Sie als Taucher interessiert und für Sie wichtig ist. Wenn auf der Welt ein neues Hotel mit Tauchbasis, ein Resort für Taucher oder eine neues Dive Center eröffnet wird, erfahren wir es als erstes – und wir informieren Sie! Ankündigungen von Tauchreiseveranstaltern zu Sonderkonditionen und Spezialangeboten finden Sie hier ebenso wie Berichte und Ankündigungen zu neuer Tauchausrüstung und Previews neuer Produkte. Auch über den neusten Stand der Meeresforschung und Geologie informieren wir Sie regelmäßig. Forschungsprojekte des Geomar und wissenschaftliches Tauchen stehen ebenso auf unserer Agenda wie die neusten Meldungen von Tauchverbänden und Tauchvereinen.

Schmunzeln Sie bei Kuriositäten oder halten sie den Atem an bei spannenden Unterwasservideos: Kennen Sie schon das Hai-Video, in dem der Surfer dem Großen Weißen Hai entkommt? Wir durchforsten das Internet nach den kuriosesten Nachrichten und Videos für Taucher und kommentieren unterhaltsam für Sie.

TAUCHEN News bietet die wichtigsten Nachrichten von Tauchern für Taucher über ihren Lieblingssport. Schauen Sie regelmäßig rein und informieren Sie sich, was es neues gibt in der faszinierenden Welt unterhalb der Meeresoberfläche.