„Apnoe & Meditation“: Apnoe-Profi Nik Linder stellt auf der boot sein neues Buch vor

Apnoe und Entspannung hängen unweigerlich miteinander zusammen. Auf der boot 2017 stellt Apnoe-Profi Nik Linder sein neues Buch „Apnoe & Meditation“ vor, in dem er die neue Methode „Relaqua“ erläutert.

Stress im Alltag macht auch vielen Tauchern zu schaffen. Deshalb hat Freediving-Profi Nik Linder eine Methode entwickelt, wie sich unter dem Begriff „Relaqua“ Yoga-Übungen mit der Atemtechnik des Apnoetauchens verbinden lassen. Der Rekordhalter in einigen Apnoedisziplinen beschreibt den Lesern in diesem Buch, wie sie ganz leicht und Schritt für Schritt die Technik des „Relaqua“ einüben können. Das Bucht ist dabei so aufgebaut, dass der Leser schnell und einfach spürbare Erfolge erleben wird. Das Buch „Apnoe & Meditation“ könnt Ihr direkt beim Verlag bestellen: Hier klicken!

Video: Nik Linder über die Atmung beim Apnoe-Tauchen