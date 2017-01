Bali-Messe-Specials bei Werner Lau: Bis zu 30% Rabatt sichern

Der Tauchreiseveranstalter Werner Lau Diving Centers bietet auf der boot in Düsseldorf mehrere Rabatt-Specials für seine Destinationen an. Ein Highlight hierbei sind sicherlich die Vergünstigungen auf Bali: Dort gibt es bis zu 30% Rabatt auf den Normalpreis.

Auch das Team von Diving Centers Werner Lau ist in diesem Jahr wieder auf der boot in Düsseldorf anzutreffen. Gemeinsam mit Werner und Lilly sind dieses Jahr an Bord: Otmar für die Malediven, Fuerteventura und Zypern, Peter für das Rote Meer, Barbara für Bali und vom Headoffice Bernd, Steffi, Basti und Melanie.

Bali-Urlauber profitieren am Meisten

Auch in diesem Jahr hat der Tauchreiseveranstalter wieder attraktive Messekonditionen für alle, die grade ihren nächsten Tauchurlaub planen. Das beste Angebot gibt es in diesem Jahr für die Top-Destination Bali. Dort ist Werner Lau mit zwei Resorts vertreten. Das Team hat hier Specials mit Rabatten von 10 bis 30 Prozent Rabatt in petto. Zu den angebotenen Hotels zählen das Siddhartha Ocean Front Resort & Spa und das Alam Anda Ocean Front Resort & Spa. Wer plant, in diesem Jahr nach Bali zu fliegen oder noch nach Inspiration sucht, sollte sich dieses Angebot anschauen.

Der Tauchreiseveranstalter gibt 30% Rabatt auf die regulären Übernachtungspreise. Das ist gültig für alle Übernachtungen vom 01. Februar 2017 bis 06. Januar 2018. Das Angebot ist für Messebesucher. Auch für andere Reiseziele gibt es tolle Angebote und Vergünstigungen. Ihr müsst lediglich zwischen dem 21. Januar und 03. Februar 2017 entweder direkt in der Halle 3 auf dem Messestand C18 von Werner Lau oder über book@siddhartha-bali.com oder book@alamanda.de verbindlich buchen!

Weitere Infos: www.wernerlau.com