Boot 2017: Highlights und Neuheiten von Scubapro

Die boot Messe 2017 rückt in rasenden Schritten näher. TAUCHEN.de informiert sie bereits im Voraus an welchem Stand sie vorbeischauen sollten um Preise zu ergattern und spannende Neuheiten zu begutachten.

Das Team vom Ausrüstungshersteller Scubapro freut sich ihre Besucher in Düsseldorf am Stand C16 in der Halle 3 begrüßen zu dürfen. Das Team aus Wendelstein hat einige Gewinn-Aktionen sowie Highlights mit im Gepäck.

TÄGLICHE VERLOSUNG EINES ATEMREGLERS MK17 EVO/G260

Jeden Messetag verlost Scubapro das eiserprobte Atemregler-System MK17 EVO/G260. Was müssen die Besucher tun, um das System zu gewinnen? Sie müssen sich lediglich vor 15 Uhr am Scubapro Stand registrieren und um 15 Uhr wieder am Stand sein. Unter allen anwesenden und registrierten Besuchern wird eine Gewinner-Karte gezogen und der glückliche Taucher darf seinen neuen Atemregler direkt in Empfang nehmen.

TÄGLICHE GEWINN-MÖGLICHKEIT EINES ALADIN SPORT (MATRIX) TAUCHCOMPUTERS

Wer den neuen ALADIN SPORT (MATRIX) Tauchcomputer gewinnen und gleichzeitig etwas für einen guten Zweck tun möchte, kann für 4,50 Euro eine stylische Scubapro-Sonnenbrille in verschiedenen Farben erwerben. Der komplette Erlös wird zur Hälfte an die Organisation Sharkproject, die andere Hälfte an die Organisation Yaqu Pacha gespendet. Der Käufer muss die Sonnenbrille in der Halle sichtbar tragen. Im Laufe des Tages wird eine „Scubapro-Glücksfee“ in der Halle 3 unterwegs sein und einen Sonnenbrillen-Träger herauspicken. Dieser glückliche Gewinner darf seinen brandneuen ALADIN SPORT (MATRIX) mit nach Hause nehmen. Diese Aktion findet jeden Tag statt, solange der Vorrat an Sonnenbrillen reicht!

COOLES SEA DRAGON TAUCHER T-SHIRT SCHENKEN LASSEN

Besucher, die bei einem Fachhändler auf der boot eine SeaLife Kamera, ein Kamera-Set, eine Sea Dragon Lampe, einen Blitz oder ein Fisheye kaufen, erhalten am SeaLife Counter am Scubapro Stand als Dankeschön ein Sea Dragon Taucher T-Shirt geschenkt. Einfach als Nachweis die Quittung präsentieren. Die Aktion ist nur möglich, solange der Vorrat an T-Shirts reicht.

KURT AMSLER FÜR SEALIFE IN DER WATER PIXEL WORLD HALLE 4

Kurt Amsler konnte erneut für einen Vortrag gewonnen werden. Der renommierte Unterwasserfotograf wird in seinem Vortrag mit dem Titel „Die neue SeaLife DC2000 – farbenfrohe Fotos und Videos“ auf der Bühne der Water Pixel World die neue „DC2000“-Kamera präsentieren.

PRODUKT-NEUHEITEN

2017 geht Scubapro mit den folgenden neuen Produkten an den Start.

MK25 EVO T/S620 Ti – das Flaggschiff unter den Atemreglern. Scubapro kombiniert seine leistungsstarke erste Stufe aus Titan mit einer brandneuen pneumatisch balancierten zweiten Stufe mit einem Ventilkörper aus Titan.

ALADIN SPORT (MATRIX) und ALADIN H (MATRIX) – 2 Tauchcomputer mit Matrix-Display, Bluetooth, Multi-Gas, digitalem Kompass, optionaler Luftintegration – einfach alles was das Taucher-Herz begehrt.

EQUALIZER – ein unkompliziertes, jedoch sehr leistungsfähiges und ultra-bequemes Jacket mit 3D-Blase. Ein Jacket, das keine Wünsche offen lässt.

GO FIN – Reisen, Tauchen, Schnorcheln, Erleben. Die Reiseflosse Go Fin kombiniert die Passform-Vorteile einer einstellbaren Flosse mit dem Komfort einer Fußteil-Flosse.

NOVA 2100 SF – 5 Lichtmodi plus Notsignal-Modi. Die neue leistungsstarke Tauchlampe mit Handles und Pistolengriff ist vielseitig einsetzbar. Mit echten 2100 Lumen, integriertem Überdruckventil und GoPro® Halterung.

