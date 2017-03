Buddy Dive Bonaire mit neuem Wassersport-Fachgeschäft

Der Tauchbasis-Betreiber Buddy Dive Bonaire hat im Zentrum von Kralendijk auf Bonaire einen neuen Shop für Tauchausrüstung und Wassersport-Bedarf eröffnet. Mehr als 40 Leute waren bei der Einweihung des neuen Geschäfts anwesend.

Der Tauchbasis-Betreiber Buddy Dive Bonaire hat im Zentrum von Kralendijk auf der Karibikinsel Bonaire ein neues Wassersport-Fachgeschäft eröffnet und erweitert damit sein Angebot im gesamten Tauch- und Wassersportbereich.

Buddy Dive Bonaire eröffnet großen neuen Wassersport-Shop

Der Anbieter von Tauchtouren und vielen weiteren Wassersportangeboten steigt mit dem neuen Geschäft weiter im Bereich von Tauchausrüstung und auch von hochwertigen Premiumklamotten für Wassersportler ein. „Wir werden hier in unserem Shop die besten und hochwertigsten Produkte für unsere Kunden haben“, betont Paul Coole, der den Shop in Zukunft als Manager führen wird. Buddy Dive Bonaire will mit dem Geschäft nicht nur ein weiteres Angebot für Touristen bieten, sondern auch den Insulanern hochwertige Produkte aus dem Wassersport und Bekleidung anbieten.

Shop von Buddy Dive Bonaire: Vollausstattung für Taucher

In dem neuen Wassersport-Shop von Buddy Dive Bonaire wird es viele Wassersport-Basics, Tauchausrüstung und leichte Sommerbekleidung geben. Außerdem Unterwasser-Kameras, Schnorchel-Equipment, Strandsachen, Sonnenbrillen, Schwimmsachen, T-Shirts und Hüte – alles in einem einzigen Geschäft. Zudem können Kunden in dem Geschäft ihre Aktivitäten wie beispielsweise Tauchkurse und Tauchpakete sowie Windsurfing, Kitesurfing und Massagen buchen. Davon ab bietet Buddy Dive Bonaire auch einen kostenfreien Tauchflaschenbringdienst für Besucher, die sich eine Ferienwohnung gebucht haben. Durch dieses Gesamtkonzept will Buddy Dive Besuchern und Einheimischen ein noch angenehmeres Einkaufserlebnis bieten.

Alle Infos auf der Website des Anbieters unter www.buddydive.com