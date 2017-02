Jubiläumsparty: Orca Dive Clubs feiert Zehnjähriges in Soma Bay

Der Tauchbasis-Betreiber Orca Dive Club feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Die Tauchbasis im „Breakers“-Resort in der Soma Bay hat in diesem Jahr ihr Zehnjähriges. Die große Party wird im Juli stattfinden.

Wie die Zeit vergeht – eine Dekade lang gibt es nun schon den beliebten Orca Dive Club im Wassersport-Hotel Breakers in der Soma Bay. Und das möchte der Tauchbasis-Betreiber groß feiern. Vom 06. bis zum 13. Juli 2017 findet deshalb gleich eine ganze Partywoche im Breakers in der Soma Bay statt.

Orca Dive Club Soma Bay: Große Partywoche im Juli

Das Programm der Partywoche kann sich sehen lassen: Teilnehmer werden am 06. Juli erstmal mit einem Willkommensdrink empfangen. Anschließend beginnt eine Partwoche, die voll und ganz auf Tauchen und Wassersport ausgelegt ist. Drei Tage verbringen die Teilnehmer auf dem Tauchboot mit jeweils zwei Tauchgängen. Einen weiteren Tag gibt es Non-limit-Tauchen am Hausriff. Außerdem können diverse Tauch-Disziplinen als Schnupperkurs ausprobiert werden – dazu zählen Sidemount-Tauchen, Scooter, Rebreather und Freediving. Außerdem gibt es an der Wasseroberfläche noch die Möglichkeit, Kitesurfen zu testen. Jeden Tag gibt es zudem eine Yoga-Session. Im Preis der Special-Woche sind zudem ein Sunset-Boattrip, ein orientalisches Dinner und ein BBQ mit Livemusik inklusive.

Bei Buchung bis zum 31. März 2017 kostet die Woche im Doppelzimmer nur 576 Euro.

Anfragen und buchen könnt Ihr direkt bei Orca Dive Clubs unter www.orca-diveclubs.com