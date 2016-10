Kalender soll Riffe retten

Mit dem Projekt will man auf die Missstände der Meere und den kritischen Zustand der Korallenriffe aufmerksam machen.

Es soll ein Kalender kreiert werden, der zum Nachdenken anregen zugleich für Bewunderung sorgen soll.

Der auf 1.000 Stück limitierte A3 Kalender wird jedes Jahr neu produziert und verkauft. Mit dem Gewinn, den erzielt wird, sollen Projekte auf der ganzen Welt unterstützt werden, die dem Erhalt der Korallenriffe und dem Schutz deren Bewohner dienen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind zweckgebunden, das Prozedere wird von Dr. Helmut KLIKOVITS (öffentlicher Notar in Neusiedl am See, Österreich) treuhändisch verwaltet und überwacht!

Zum Start haben hat man sich entschlossen ein eigenes kleines Korallenriff zu erbauen. In dem Partner Reefscapers wurde eine Organisation gefunden, die auf den Malediven Korallenkörbe anlegt und in weiterer Folge regelmäßig mit Neuigkeiten versorgen kann!

Nun wird kräftig um Mithilfe gebeten. Auf Kickstarter können Spenden abgegeben werden.

Wer den REEFCALENDAR unterstützt, hilft so die schönen Seiten der Unterwasserwelt zu zeigen – mit all den rücksichtslosen und zerstörerischen Tätigkeiten der Menschheit.

Egal ob Taucher oder nicht – alle Freunde der Unterwasserwelt sind eingeladen dazu beizutragen.

Die Organisatoren haben sich das Motto, „Alleine ist man nur ein einzelner Fisch … Zusammen ein großer Schwarm…“ zu Herzen genommen.

Info: www.reefcalendar.org