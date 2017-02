Kostenlose Foto-Workshops bei Emperor Divers

Bereits im vergangenen Jahr haben die Emperor Divers eine Reihe an erfolgreichen Foto-Workshops auf den Malediven und in Ägypten mit Profi-Fotograf Jordi Chias veranstaltet. Auch in diesem Jahr sollen die Events wieder stattfinden.

Die Gratis-Workshops mit Foto-Profi Jordi Chias waren bereits im vergangenen Jahr ein voller Erfolg und wurden von den Foto-interessierten Gästen sehr gut angenommen. Deshalb sollen auch in diesem Jahr wieder kostenlose Workshops auf den Malediven und am Roten Meer stattfinden. Der hochkarätige Fotograf Jordi Chias wird auch in diesem Jahr wieder seine große Erfahrung teilen.

Termine für Foto-Workshops in Ägypten und auf den Malediven stehen bereits fest

Auch die Termine für die Workshops stehen bereits fest: Auf den Malediven ist die Tour vom 03. bis 10. Dezember 2017 auf der Emperor Orion geplant, mit der dann die besten Spots der Malediven angesteuert werden. Alternativ dazu findet eine Woche später auf der Emperor Serenity eine weitere Foto-Tour vom 10. bis 17. Dezember 2017 auf der gleichen Route statt. Die Preise für die Malediven-Tour mit Foto-Workshop beginnen ab 1869 Euro.

Auch im Roten Meer werden zwei Touren mit dem Foto-Profi Chias stattfinden: Die Tauchsafaris gehen vom 03. bis 10. November und vom 10. bis 17. November 2017 auf der Emperor Elite. Diese Touren sind bereits ab 1049 Euro buchbar.

Foto-Profi Jordi gibt wertvolle Tipps

Der Unterwasserfotograf Jordi wird auf allen vier Tauchsafaris einen kostenlosen Mini-Foto-Workshop für Gäste geben, die ihre UW-Fotos und allgemeine Foto-Kenntnisse verbessern möchten. Jordi steht den Gästen mit seiner 16-jährigen Erfahrung zur Seite. Er hat seine Fotos bereits in verschiedenen Medien veröffentlicht und war beispielsweise beim BBC Wildlife Photographer des Jahres involviert. Jordi den Gästen auf den Touren aktiv helfen, ihre Bilder zu verbessern. Auch bei der Videoproduktion kann der Foto-Profi behilflich sein. Die Gäste müssen ihre eigenen Kameras mitbringen.

Alle Infos unter www.emperormaldives.com oder für das Rote Meer www.emperordivers.com