Messe-Nachlese: Das war die boot 2017

Bunt, bunter, boot! Das größte Branchentreffen des Jahres – die Messe boot – fand in Düsseldorf in der letzten Januarwoche vom 21. bis zum 29. Januar 2017 statt. Was war los und worüber wurde gesprochen? Wir waren mittendrin und immer mit dabei!

Das Fernweh schüren, neue Ausrüstung anschauen, in ambitionierte Techtauch-Sparten hineinschnuppern und einfach viele, viele Gleichgesinnte treffen – an der boot kommt man als interessierter Taucher einfach nicht vorbei. Insgesamt verzeichnet die Messe ein Besucherplus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Messe zieht und Informationen aus erster Hand werden nach wie vor geschätzt. In Halle 3 und Teilen der Halle 4 – in der Water Pixel World – präsentierten sich über 400 internationale Aussteller. An den vielen Messeständen aus dem Tourismusbereich fielen sich Basismitarbeiter und Stammgäste in die Arme, wurden die neuesten Neuigkeiten ausgetauscht und fleißig Reisen geplant. Sicherlich ein freudiges Highlight, dass man sich in der Messehalle allerorts zuflüsterte: Ägypten ist zurück! Die Airlines können nach der Aufhebung der Flugverbotszone wieder Sharm El Sheik ansteuern, zudem steigen Nachfrage und Buchungszahlen.

Zentraler Treffpunkt war mal wieder der Tauchturm

Zentraler Treffpunkt in Halle 3 war wie in jedem Jahr die Bühne am Tauchturm und dem Schnuppertauchbecken. Mehrere hundert Beiträge rund um Ausrüstung, Reisen, Tauchgebiete und Personalities der Szene fanden während der neun Messetage statt. Wer sich fürs Fotografieren und Filmen unter Wasser interessierte, konnte sich in Halle 4 bei rund 30 Ausstellern über Produkte und Zubehör informieren. Auf der dortigen Bühne fanden täglich rund 20 Vorträge von Fotografen, Filmern, Destinationsvertretern und Herstellern statt.

In unserer kommenden Ausgabe von TAUCHEN berichten wir ausgiebig von allem, was in diesem Jahr während der Messetage in den Taucher-Hallen los war und was Ihr wissen müsst, um mitreden zu können! Das kommende Heft erscheint am 16. Februar 2017

Fotogalerie: Eindrücke von der boot 2017