Rabatt-Aktion: 15 Jahre Tauchassistance Aqua med

Die international tätige, medizinische Notrufzentrale Aqua med feiert 15jähriges Jubiläum. Neukunden, die im November 2016 eine Versicherung bei der Tauchassistance abschließen erhalten 15 Prozent Rabatt.

15 Jahre Tauchassistance Aqua med: In diesem Jahr feiert Aqua med ein Jubiliäum. Seit 15 Jahren, genauer gesagt am 13. November 2016 startete die Tauchassistance ihre Arbeit. Darum gibt es für Neukunden, die bei Aqua med im Zeitraum vom 13. bis zum 30. November 2016 eine dive card abschließen, 15 Prozent Rabatt auf ihren ersten Jahresbeitrag . Übrigens unabhängig davon, ob der Vertragsbeginn auch in diesem Zeitraum statt findet. Wichtig ist nur das Eingangsdatum des dive card Antrag.

Medizinische Notfallhilfe

Bei Tauchunfall-Assistancen handelt es sich um eine medizinische Notfallhilfe. Sie zählt zur Gruppe der klassische Dienstleistungen, die Hilfe in Notfällen medizinischer, technischer, juristischer und touristischer Art leisten. Der bekannteste dieser Klassiker ist wohl der ADAC, dessen „Gelbe Engel“ seit den 50er-Jahren in technischen Notfällen im Verkehr Hilfe leistet.

Nach Tauchunfällen funktioniert die Rettungskette auch in Deutschland nicht immer reibungslos. Die wenigsten wissen, wie rudimentär die Versorgung häufig im Ausland ist. Darum sind Tauch-Assistancen so wichtig, um eine schnelle und gute Behandlung zu organisieren.

Wichtige Hintergrundinfos im Notfall

Durch soziale Netzwerke und Datenbanken hat die Assistance Zugriff auf Hintergrundinformationen, die die Auswahl der richtigen Druckkammer oder des geeigneten Krankenhauses erleichtert. Das ist wichtig, denn längst nicht alle Einrichtungen haben die gleiche Qualität. In einigen Ländern ist es nicht unüblich, sich an vermeintlich oder tatsächlich gut versicherten oder wohlhabenden Patienten zu bereichern. Das kann so weit gehen, dass nicht fertiggestellte Druckkammern oder solche ohne geeignetes Personal als funktionell dargestellt werden. Ähnliches gilt für Ärzte und Kliniken. In der Datenbank ist das vermerkt, was nach außen hin oft nicht kommuniziert werden kann, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Das Netzwerk vor Ort leistet hier unschätzbare Dienste, sodass die Assistance einen guten und aktuellen Überblick über die örtlichen Versorgungsmöglichkeiten hat.

Aqua med Dive card basis für 49 Euro im Jahr

Aqua med ist eine Marke der Medical Helpline Worldwide. Die MHW ist eine international tätige, medizinische Notrufzentrale, die mit Schwerpunkt Tauch- und Notfallmedizin weltweit Hilfe bietet. Aqua med selbst ist eine medizinische Assistance und keine Versicherung. Die Not- und Taucherärzte stehen an der Hotline rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, zur Verfügung: Die „dive card basic“ kostet 49 Euro/Jahr (Voraussetzung: Wohnsitz in der EU, Schweiz oder Liechtenstein). Mehr zur Rabatt-Aktion 15 Jahre Tauchassistance Aqua med: 0049/700 34 83 54 63,

www.aqua-med.eu

