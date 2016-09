T-Shirts für Taucher: Neue Kollektion von Streetwear-Label Lexi&Bö

Blau wie das Meer! Die neue Kollektion des jungen Modelabels Lexi&Bö ist da und trotzt mit frischen Designs und Farben den unbeständigen Wetterbedingungen des deutschen Sommers.

Nachdem die erste Kollektion an T-Shirts für Taucher sehr gut von Tauchern und auch Nicht-Tauchern angenommen wurde, kommt nun die zweite Kollektion des jungen Kölner Labels Lexi&Bö auf den Markt, die nicht nur durch ihre Designs, sondern auch durch ihre Farben an Urlaub, Strand und Meer erinnern.

Neue Kollektion mit fünf neuen Shirts

Insgesamt präsentiert sich die „New Blue Collection“ mit fünf neuen Shirts: drei Männershirts und zwei Frauenshirts. Während der Schnitt der Männershirts gleich bleibt, gibt es zwei neue Schnitte bei den Frauenshirts. Zum einen hatten sich viele Kundinnen ein Tank-Top in der Kollektion gewünscht, zum anderen ein enger anliegendes, figurbetonteres Shirt.

Zwei beliebte Designs tauchen auch in dieser Kollektion wieder auf: Das Design „Fucking Big Shark“ gibt es nun auch in der Trendfarbe petrol und aufgrund der großen Nachfrage als Tank-Top für Frauen. Zudem gibt es das Design „At the Beach“ nun auch für Männer in der lässigen Farbe acid green. Auf Facebook hatten Kunden zuvor die Möglichkeit, ihre Lieblingsfarbe aus vier Varianten zu wählen.

Ein ganz neues Design in der Kollektion ist das „Diving Red Sea“-Shirt für Frauen, welches im Gegensatz zu den anderen Shirts figurbetont geschnitten ist. Außerdem haben Kunden schon jetzt die Möglichkeit, weitere Tauchspots für kommende Kollektionen vorzuschlagen. Auch das Männershirt „Paradise“ ist komplett neu. Dabei lässt nicht nur das Design, sondern vor allem die Farbe Mykonos blue an Urlaub und Spaß denken!

Entstehungsgeschichte des Labels

Lexi&Bö wurde 2014 von zwei passionierten Tauchern aus Köln (Alexa „Lexi“ und Stefan „Bö“) gegründet, die ihre Liebe zum Tauchsport schon immer mit ihren Klamotten zeigen wollten. Während der Markt anderer Trendsportarten mit Streetwearartikeln überfüllt ist, gibt es für Taucher keine besonders große Auswahl an trendiger Mode. Also nahmen die beiden die Sache selbst in die Hand.

Wer sich in Lexi&Bö Shirts kleidet, sieht daher nicht nur stylisch aus, sondern tut auch etwas Gutes für die Umwelt. Die Herstellung der T-Shirts folgt den strengen Vorschriften des Global Organic Textile Standard (GOTS). Dadurch sind faire Arbeitsbedingungen ebenso wie das Verbot von chemischen Substanzen und die Verwendung von 100% Bio-Baumwolle gewährleistet

Weitere Infos zu den Shirts und Shop:

www.lexibo.com