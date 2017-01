TAUCHEN auf der boot 2017 in Düsseldorf

Bereits seit dem vergangenen Wochenende läuftv die boot 2017 in Düsseldorf. Mit dabei sind in diesem Jahr natürlich auch wieder die Taucher in Halle 3. Kommt uns noch bis zum 29. Januar am Stand C50 mitten in der Taucherhalle besuchen!

Wie in jedem Jahr ist die komplette TAUCHEN-Redaktion auch in diesem Jahr wieder auf der Messe boot in Düsseldorf unterwegs und berichtet live vor Ort von den neusten Trends und wichtigsten News im Tauchsport. Egal ob Tauchausrüstung, Tauchreisen oder Tauchausbildung – wer Tauchen liebt, sollte die boot besuchen!

Unser großes Tahiti-Gewinnspiel – direkt am Stand C50 teilnehmen!

Hier auf der Messe könnt Ihr auch direkt an unserem großen Tahiti-Gewinnspiel teilnehmen. Einfach die Teilnahmekarte ausfüllen und bei der Verlosung mitmachen. Wer es nicht auf die Messe schafft, kann natürlich auch einfach online mitspielen und sich die Chance auf eine 10.000-Euro-Traumreise sichern!

Vorbeischauen und attraktive Abo-Prämien sichern!

Wie schon in den vergangenen Jahren, haben wir auch in diesem Jahr attraktive Abo-Prämien für alle Messebesucher, die sich direkt hier bei uns am TAUCHEN Stand für ein Probe-Abo entscheiden. Da gibt es für nur 11,60 drei Ausgaben von TAUCHEN und ein exklusives Geschenk dazu! Die Prämie können Besucher direkt mit nach Hause nehmen!