TAUCHEN-Award 2017: Das sind die Gewinner!

Heute wurden zum 19. Mal die TAUCHEN-Awards – die „Oscars der Tauchbranche“ – an die Gewinner überreicht. Die bronzenen Delfin-Staturen wurden in der Düsseldorfer Nachresidenz im Rahmen der „boot“ an herausragende Unternehmen und Produkte in insgesamt 17 Kategorien aus Technik und Tourismus verliehen. Wir präsentieren Euch die Gewinner 2017!

Sie ist wohl die glamouröseste Veranstaltung der Tauchbranche: Die Verleihung des TAUCHEN-Awards. Auch in diesem Jahr blieb kein Auge trocken und es war wieder ein Abend voller Emotionen, großer Gefühle und Freudentränen. Zum 19. Mal wurden am 27. Januar 2017 in der Düsseldorfer Nachtresidenz die TAUCHEN-Awards vergeben. Die Leser von TAUCHEN hatten zuvor in einer großen Umfrage ihre persönlichen Favoriten gewählt. Die Trophäen wurden an dem festlichen Abend an herausragende Unternehmen und Produkte in insgesamt 17 Kategorien aus Technik, Tourismus und Tauchausbildung verliehen. Für die Tauchbranche sind die begehrten Delfin-Trophäen mit dem Oskar zu vergleichen.

Die Gewinner der TAUCHEN-Awards 2017 im Überblick

Jacket

Gewinner: Aqua Lung „Axiom i3“

Nominiert: Mares „Quantum“

Nominiert: Apeks „Black Ice“

Atemregler

Gewinner: Apeks „XTX200“

Nominiert: Scubapro „MK17 EVO mit G260“

Nominiert: Mares „Fusion 52X“

Nass- und Halbtrockenanzug

Gewinner: Waterproof „W50“

Nominiert: Mares „Flexa 5.4.3.“

Nominiert: Scubapro „Definition IR7“

Trockentauchanzug

Gewinner: Waterproof „D9X Breathable“

Nominiert: Scubapro „Everdry 4“

Nominiert: Bare „X-Mission Dry“

Tauchlampe

Gewinner: Scubapro „Nova 720“

Nominiert: Hartenberger „mini compact LCD“

Nominiert: Kowalski „Mini XR“

Tauchcomputer

Gewinner: Suunto „EON Steel“

Nominiert: Cressi „Leonardo“

Nominiert: Mares „Quad“

Ausbildungsorganisation

Gewinner: PADI

Nominiert: SSI

Nominiert: VDST

Tauchbasis Mittelmeer

Gewinner: Aquanautic Elba / Elba / Italien

Nominiert: Nero-Sport Diving Center / Zakynthos / Griechenland

Nominiert: Octopus Garden Diving Centre / St. Paul’s Bay / Malta

Tauchbasis Atlantik

Gewinner: Madeira Diving Center / Madeira / Portugal

Nominiert: Manta Diving Center / Madeira / Portugal

Nominiert: Diving Centers Werner Lau / Fuerteventura / Spanien

Tauchbasis Karibik

Gewinner: Dive’n Curaçao / Curaçao / Niederländische Antillen

Nominiert: Extra Divers Speyside / Tobago

Nominiert: Curaçao Divers / Curaçao / Niederländische Antillen

Tauchbasis Malediven

Gewinner: Diving Centers Werner Lau / Bathala

Nominiert: Prodivers / Kuredu

Nominiert: Divepoint / Rannalhi

Tauchbasis Indopazifik

Gewinner: Fish ’n Fins / Palau / Mikronesien

Nominiert: Cocktail Divers / Sabang / Philippinen

Nominiert: Sea Bees Diving / Phuket / Thailand

Tauchbasis Rotes Meer

Gewinner: James & Mac Diving Center / Hurghada / Ägypten

Nominiert: Coraya Divers / Marsa Alam / Ägypten

Nominiert: Blue Water Dive Resort / Hurghada / Ägypten

Tauchbasis Deutschland, Österreich, Schweiz

Gewinner: Tauchbasis Kreidesee / Hemmoor / Deutschland

Nominiert: Divecenter Under Pressure / Attersee / Österreich

Nominiert: Underwater No.1 / Voerde / Deutschland

Safariboot

Gewinner: Seven7Seas / Rotes Meer

Nominiert: Longimanus / Rotes Meer

Nominiert: Scubaspa Yang / Malediven

Tauchreiseveranstalter

Gewinner: Reisecenter Federsee / Bad Buchau / Deutschland

Nominiert: Orca by Explorer Fernreisen / Rosenheim / Deutschland

Nominiert: Beluga Reisen / Göttingen / Deutschland

Mensch des Jahres

Florian Fischer, Producer von Behind the Mask (www.behind-the-mask.com)

Der Spendenerlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten in Höhe von 3600 Euro ging in diesem Jahr an die Meeresschutzorganisation Sea Sheperd (sea-shepherd.de).

Wir werden im Laufe des Freitags noch weitere Fotos vom Award-Abend einstellen und einen Downloadlink zur Fotogalerie posten.