TAUCHEN-Award 2017 – stimmen Sie mit ab!

Die große Leser-Umfrage zum TAUCHEN-Award läuft an! Ihre Stimme entscheidet, wer einen der 16 Auszeichnungen erhält. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Preise im Gesamtwert von 13 000 Euro.

Die „Delphin-Saison“ auf www.tauchen.de beginnt! Zum 19. Mal küren wir die Besten der Branche. Welche Unternehmen und Produkte haben den „Oscar der Tauchbranche“ verdient? Stimmen Sie mit ab und entscheiden Sie, wer einen der bronzenen Delphine erhalten soll. Die feierliche Übergabe findet während der Messe „boot“ in Düsseldorf statt.

Der Wahlmodus im Bereich Tauchausrüstung: In sechs Kategorien schlagen wir Ihnen je zehn Produkte vor, die zur Wahl stehen. In den Kategorien Tauchausbildungsorganisation und Tauchtourismus können Sie frei wählen. Nennen Sie uns das Safarischiff und die Basis, deren Leistung Sie im letzten Jahr überzeugt hat. Wo haben Sie sich besonders wohl gefühlt und mit welchem Jacket, Atemregler und Tauchanzug haben Sie die besten Erfahrungen gesammelt?

Um online bei unserer Umfrage teilzunehmen, müssen Sie sich einmalig mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Daraufhin bekommen Sie einen Link zur Teilnahme zugeschickt. Um Mehrfachteilnahmen auszuschließen, kann jede E-Mail-Adresse nur einmal registriert werden. Auf der Umfrage-Webseite stellen wir Ihnen alle Produkte aus den Technikkategorien mit Fotos und Kurzvorstellungen vor. Außerdem erfahren Sie auf dieser Seite, welche Preise wir unter allen Teilnehmern verlosen. Dazu zählen zum Beispiel ein Aufenthalt im The Oasis am Roten Meer, eine Tauchreise nach Oman sowie Tauchcomputer, Atemregler, Reisegutscheine und noch vieles mehr im Gesamtwert von über 13 000 Euro!

Noch ein Teilnahmehinweis: Sie müssen nicht in allen Kategorien Ihre Stimme abgeben, wenn Sie nicht möchten. Auch unvollständig ausgefüllte Fragebögen nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 1. November 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Jahr Top Special Verlags sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Reisen sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden.

Hier geht’s zur Anmeldung und Teilnahme: www.tauchen.de/award2017