TAUCHEN wünscht Euch frohe Weihnachten!

Das gesamte Team von TAUCHEN wünscht Euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir wünschen Euch erholsame Feiertage und ein besinnliches Weihnachtsfest! Habt schöne Stunden im Kreis eurer Lieben und rutscht in einer Woche gut ins neue Jahr.

Wer heute noch etwas Zeitvertreib sucht, kann noch bis 24 Uhr bei unserem Adventskalendergewinnspiel teilnehmen. Am heutigen 24. Dezember öffnet sich noch ein Türchen unseres Adventskalenders.

Und ja, auch am 25. Dezember gibt es in diesem Jahr noch ein Türchen zu öffnen, weil wir an diesem Tag das 18. Türchen nachholen, bei dem es ein kleines technisches Problem gab, sodass wir den Preis nun nachträglich auslosen. Viel Glück und viel Freude beim Teilnehmen!

Eure Redaktion TAUCHEN