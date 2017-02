Taucheruhr: Chris Benz präsentiert neues Modell

Der schwäbische Uhrenbauer Chris Benz steht seit je her für Taucheruhren von hoher Qualität. Jetzt präsentiert man ein neues Modell.

Die neue Taucheruhr „Diamond Diver“ könnte man auch einem russischen Zaren zutrauen. Oder einem erfolgreichen Geschäftsmann. Ganz exklusiv und teuer blitzt einen die mit 18 Diamanten besetzte Lünette an. Sie ist das erste, was ins Blickfeld gerät. Auf den zweiten Blick macht das schlichte und doch auffallende Design auf sich aufmerksam. In vier neuen Farben ist die Zeitmaschine aus dem Korntal erhältlich. Silver Bay, Pink Pearl Habor, Black Haven, Gold Rock Beach – allein die Namen der vier Farben lassen schon taucherisches Urlaubsfeeling aufkommen. Hier kommt eine Taucheruhr, mit der man nicht nur Stil und Klasse zeigt, sondern auch die Affinität für das Meer und Qualität.

Alle Farben gibt es mit zwei Armbandmodellen.

Hier die Daten und Fakten zur Uhr:

Durchmesser (Lünette): 35.00 mm

Durchmesser (Gehäuse): 35.15 mm

Höhe: 11.60 mm

Bandbreite: 18.00 mm

Gewicht (ohne Armband): 50.00 g

Gewicht (mit Jubileeband): 103.00 g

Gewicht (mit Oysterband): 108.00 g