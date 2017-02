Tauchsportcenter Esslingen ist DAN Partner des Jahres

Die Tauchsicherheitsorganisation DAN Europe hat auch in diesem Jahr wieder eine Auszeichnung an den Partner verliehen, der die Tauchversicherer am meisten unterstützt. In diesem Jahr ist es das Tauchsportcenter Esslingen.

DAN Europe verlieht diese Auszeichnung jedes Jahr an Kooperationspartner „DAN Partner des Jahres“, die besonderes Engagegement in der Unterstützung für die Tauchsicherheitsorganisation zeigen. Denn das ganze vor allem auch einen großen Nutzen für die Sicherheit: „Je mehr DAN Mitglieder es gibt, desto mehr Geld kann in die Sicherheitskampagnen und Forschung investiert werden“, erklärt Pascal Kolb von DAN. Das wiederum komme dann allen Tauchern zugute.

Ehrung „DAN Partner des Jahres“ auf der boot 2017

Für das Tauchsportcenter Esslingen erhielt Susanne Olah die Ehrung während der boot 2017. Sie bekam den Award von dem bekannten DAN-Mediziner Dr. Ulrich van Laak überreicht, der medizinischer Direktor von DAN Europe in Deutschland und Österreich ist. Laut DAN können Taucher, Tauchlehrer und Tauchcenter am DAN Partner-Programm teilnehmen, ohne Kosten oder Verpflichtungen zu haben.