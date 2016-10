Tauchtechnik: Traditionelles Seminar in Hamburg

Am 18. und 19. Februar 2017 findet in Hamburg erneut das in der Szene renommierte Technikseminar des Hamburger Tauchsportverbandes statt. Zu den hochkarätigen Referenten gehören unter Anderen der Tauchgutachter und Physiker Dr. Dietmar Berndt, der Atemreglerexperte Roland Schmidts und Werner Scheyer.