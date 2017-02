Weltneuheit: Tauchsafari auf den Azoren

Die Azoren gelten schon lange als ein Paradies für die Großfisch-Fans unter den Tauchern. Bislang schaukelten die Sportler allerdings auf kleinen Booten über den rauen Atlantik, um Haie, Mobulas und Wale zu beobachten. Damit ist jetzt Schluss. Fortan kreuzt eine Tauchsafari-Yacht durch den Archipel – eine Weltneuheit.

Die Azoren sind für Wassersportler und Outdoor-Fans ein perfektes Ziel auf, unter und über Wasser. Die Inselgruppe liegt nicht weit von Europa entfernt und befindet sich quasi vor unserer Haustür. Unter den Tauchern sind die Azoren schon lange als Großfisch-Hotspot bekannt. Aber wer zu Blauhaien, Mobulas und Walen ins Wasser wollte, musste mitunter stundenlang auf einem Zodiac über den rauen Atlantik schippern.

Absolutes Novum: Endlich gibt es eine Tauchsafari auf den Azoren!

Ab diesem Jahr kreuzt erstmals eine Tauchsafari-Luxusyacht auf den Azoren. Die ProWin Nature Explorer (Narobla 3) von Pico Sport ist ein schickes und exklusives Liveaboard für maximal acht Taucher. Wassersportler haben somit endlich die Möglichkeit, deutlich komfortabler die zahlreichen Highlights der Azoren zu besuchen – Blauhaitauchen am berühmten Spot Condor Bank inklusive. Zum werden die Princess Alice, die zu den absoluten Top-Tauchplätzen im Atlantik gehört und die beliebten Marine Parks von Pico und Faial angesteuert. Endlich können Taucher komfortabel Blackwater Diving ausprobieren, mit Delfinen schnorcheln und beim Whale Watching dabei sein und gleichzeitig den Komfort einer Tauchsafari auf den Azoren genießen. Die Touren sind auf acht Tage ausgelegt und die Gäste werden an Board übernachten. Das Schiff wird in kleinen Häfen im Archipel vor Anker gehen. Abends zeigt dann die Crew im Hafen den Gästen die besten Spezialitäten-Restaurants.

