Innovative Flossen-Hilfe: Finclip kann jetzt vorbestellt werden!

Der Hersteller der innovativen Flossen-Hilfe Finclip hat eine neue Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter gestartet. Die praktische Vorrichtung kann jetzt im Rahmen der Aktion vorbestellt werden.

Sind die Zeiten endlich vorbei, in denen Taucher den Rücken krumm machen müssen, um sich in voller Tauchmontur in die Flossen zu zwängen? Bereits im vergangenen Jahr haben wir über die Entwicklung der praktischen Vorrichtung Finclip berichtet, die dabei helfen soll, sich die Tauchflossen so einfach anzuziehen wie die Skier auf der Piste. Nach einer ersten erfolgreichen Crowdfunding-Phase und weiterer Produktverbesserungen startet das Start Up nun eine erneute Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Dabei können die Flossenclips, die das Einsteigen in die Flossen enorm erleichtern sollen, endlich auch vorbestellt werden.

Preise und Versand von Finclip nun auch bekannt

Wer die Finclips erhalten möchte, kann bei der entsprechenden Kickstarter-Kampagne teilnehmen und durch eine entsprechende Geldspende seine Unterstützung zeigen. Dabei gibt es die Möglichkeit, Geld zu spenden ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Für 5 Euro werden Spender auf der Website genannt. Für 20 Euro Spendengeld bekommen Teilnehmer ein Finclip-T-Shirt. Und für 43 Euro oder mehr gibt es ein paar Finclips. Ein 2er Set (also vier Clips) gibt es für 80 Euro. Weitere Pakete mit bis zu 24 Sets sind erhältlich. Außerdem können Teilnehmer ab 870 Euro einen Urlaub im Tauchcenter in Ustica auf Sizilien des Finclip-Erfinders buchen. Die Auslieferung der Clips soll noch in der aktuellen Tauchsaison im August 2017 beginnen.

Video: So praktisch ist Finclip

