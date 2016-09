GoPro: Neue GoPro 5 kommt mit zugehöriger Drone

GoPro hat jetzt eine Komplettlösung mit HERO5 Kameras, Cloud-Anbindung, GoPro Plus Service, Quik Videobearbeitungs-Apps, Steady Cam und eigener Drohne.

GoPro, Inc. hat heute am 19.September 2016 neue Produkte und Dienste vorgestellt, die den Gesamtprozess von der Aufnahme, über die Bearbeitung, bis hin zum Teilen mitreißender Inhalte dramatisch vereinfacht und bietet damit eine komfortable Storytelling-Komplettlösung.

Vor internationaler Presse im Tal von Squaw Valley bei Lake Tahoe in Kalifornien (USA) präsentierte GoPros Gründer und CEO, Nicholas Woodman, die neuen HERO5 Kameras, eine cloudbasierte Software sowie die Drohne Karma. Das Event wurde live übertragen und kann HIER angesehen werden.

„Mit diesen neuen Produkten lösen wir unser Versprechen ein, das Aufnehmen und Teilen fesselnder Geschichten zu vereinfachen“, sagt Woodman. „Die HERO5 lädt Fotos und Videos automatisch in einen GoPro Plus Online Account. So können Videos problemlos mobil bearbeitet, geteilt und jederzeit angesehen werden. Diese bahnbrechende Lösung werden wir in Zukunft weiter ausbauen.“

Woodman fügt hinzu, „Wir freuen uns, Karma vorzustellen und zu zeigen, dass es viel mehr ist als nur eine Drohne. Karma bietet Bildstabilisierung auf Hollywood-Niveau, sowohl in der Luft, als auch in der Hand oder montiert an GoPro Halterungen – und das alles passt in einen Rucksack für 1.199,99 Euro. Die Karma Drohne ist so einfach zu steuern, dass auch Anfänger sofort damit Spaß haben können.“

Zusätzlich zu der besseren Performance und noch simpleren Bedienbarkeit können die neuen HERO5 Kameras automatisch Fotos und Videos auf GoPro Plus hochladen, einen cloudbasierten Service mit dem man via Smartphone oder Computer einfacher als je zuvor Zugang zu seinem GoPro Content hat, um ihn zu bearbeiten und zu teilen.

HERO5 Kameras – Cloud-Anbindung und einfachere Bedienung.

HERO5 Black – Die beste GoPro, die es jemals gab. Für 429,99 Euro.

HERO5 Black ist die leistungsstärkste, bedienerfreundlichste GoPro, die es jemals gab.

Die neuen Features sind unter anderem:

2 Zoll Display mit vereinfachter Bedienbarkeit

Videoauflösung bis zu 4K bei 30 Bildern pro Sekunde

Fotos in Profi-Qualität mit 12MP

Automatischer Upload von Fotos und Videos während die Kamera lädt*

Sprachsteuerung in sieben Sprachen (weitere Sprachen später verfügbar)

Einfache Steuerung mit nur einem Knopf

Ohne Gehäuse bis zu 10m wasserdicht

Kompatibel mit existierenden GoPro Accessoires, inklusive Karma

Stereo Audioaufnahmen und Windgeräusch-Reduzierung

Videostabilisierung auf Profi-Niveau

Neuer „Linear“ Aufnahmemodus ermöglicht Weitwinkelaufnahmen ohne Verzerrung

RAW und WDR Foto-Modi

GPS

HERO5 Black ist ab dem 2. Oktober erhältlich für UVP 429,99 EUR UVP. Weitere Informationen sind HIER zu finden.

HERO5 Session – Die beste, nur kleiner. Für 329,99 Euro.

Das reduzierte Design und die exzellente Bedienbarkeit hat die HERO5 Session von der HERO Session Kamera, jedoch bringt die HERO5 Session erhebliche Leistungs-Upgrades mit:

Videoauflösung bis zu 4K bei 30 Bildern pro Sekunde

Fotos in Profi-Qualität mit 10MP

Automatischer Upload von Fotos und Videos während die Kamera lädt*

Sprachsteuerung in sieben Sprachen (weitere Sprachen später verfügbar)

Einfache Steuerung mit nur einem Knopf

Ohne Gehäuse bis zu 10m wasserdicht

Kompatibel mit existierenden GoPro Accessoires, inklusive Karma

Videostabilisierung auf Profi-Niveau

Neuer „Linear“ Aufnahmemodus ermöglicht Weitwinkelaufnahmen ohne Verzerrung

HERO5 Session ist ab 2. Oktober erhältlich für 329,99 EUR UVP. Weitere Informationen sind HIER zu finden.

KARMA – Viel mehr als eine Drohne.

Karma kommt in einem kompakten Design, das in einen kleinen Rucksack passt und beinhaltet einen Grip zur mechanischen Bildstabilisierung, der unabhängig von der Drohne genutzt werden kann – entweder in der Hand, an Fahrzeugen oder an der Ausrüstung montiert. Karma macht es bei nahezu jeder Aktivität für Jedermann einfach, erstaunlich flüssige und stabile Videos aufzunehmen.

Karma ist gleich bei der ersten Nutzung unkompliziert in der Handhabung und hebt sich so von der Konkurrenz ab:

Das gesamte System ist kompakt und faltbar. Es passt zudem in den im Lieferumfang enthaltenen Rucksack, der bei jeder Aktivität so bequem zu tragen ist, dass man ihn kaum auf dem Rücken spürt.

Der Controller im Gaming-Stil ist vertraut und hat ein integriertes Touch-Display; so ist das Fliegen einfach und macht Spaß. Kein Smartphone oder Tablet ist zusätzlich notwendig, um zu sehen, was die Drohne filmt.

Der 3-Achsen-Bildstabilisator kann von der Drohne abmontiert und an den Karma-Grip befestig werden, um ultra-geschmeidige Aufnahmen aus der Hand oder von unterschiedlichen Befestigungen zu machen.

Karma wird ab dem 23. Oktober in auswählten Regionen Europas in folgenden Bundles erhältlich sein:

Karma ohne GoPro Kamera für 869,99 EUR UVP

Karma mit HERO5 Black für 1199,99 EUR UVP

Weitere Informationen zu Karma gibt es HIER.

GoPro Plus und Quik Apps – Abrufen, bearbeiten und teilen. Jederzeit, überall.

GoPro Plus – Bahnbrechender Komfort.

Einfach die Kamera zum Laden an den Strom anschließen und der Offload des Contents passiert von ganz alleine. Während eine HERO5 Kamera lädt, kann sie automatisch Fotos und Videos zu GoPro Plus hochladen – ein Cloudbasierter Service, der es ermöglicht jederzeit und von überall auf GoPro Inhalte zuzugreifen, sie zu bearbeiten und zu teilen. Dies war noch nie so einfach.

Mit einer GoPro Plus Mitgliedschaft erhält der Nutzer Zugang zu premium Vorteilen:

Zugang zu einer großen Musik-Bibliothek zur Erstellung eigener Videos

20% Rabatt auf Zubehör und Accessoires auf GoPro.com

Exklusiver Zugang zu GoPro Bekleidung

Premium Support

GoPro Plus unterstützt alle Kameramodelle* und wird in Europa ab Anfang 2017 erhältlich sein. In den USA startet der Dienst ab 2. Oktober.

Quik App – Videobearbeitung am Computer oder mobilem Endgerät wird revolutioniert.

Videos schneiden und teilen ist einfach wie nie, dank der Quik App für Desktop und mobile Endgeräte. Wie der Name andeutet, produziert man mit Quik schnell qualitativ hochwertige Videos, die bei der Bearbeitung Spaß machen und einfach zu teilen sind.

Die Quik Desktop App zu nutzen ist simpel. Einfach Videos importieren, einen Soundtrack aus der Musikbibliothek auswählen und Quik schneidet automatisch ein Video zum Takt der Musik.

Die Quik Mobile App mit mehr als 17 Millionen Downloads ist die schnelle Art großartige Videos zu erstellen. In wenigen Sekunden analysiert Quik Fotos und Videoclips, um die besten Momente zu finden, fügt passende Übergänge sowie Effekte hinzu und synchronisiert alles zum Beat der Musik.

Weitere Informationen zu Quik für mobile Endgeräte und Desktop sind HIER zu finden.

Weitere neue Produkte

Noch dieses Jahr bringt GoPro außerdem einige neue Accessoires auf den Markt:

Quik Key, ein Micro-USB Kartenleser im Schlüsselanhängerformat, der am Smartphone angeschlossen schnell Fotos und Videos von der GoPro aufs Smartphone übertragen kann.

REMO, eine sprachaktivierte Fernbedienung, mit der die Reichweite der Spracheingabe erweitert werden kann und die gleichzeitig als Fernbedienung mit nur einem Knopf fungiert.

Weitere Informationen über die neuen Accessoires und Zubehör gibt es HIER.

Über GoPro

GoPro, Inc. verändert die Art wie Menschen ihr Leben aufzeichnen und teilen. Was als Idee begann, Athleten dabei zu helfen sich selbst bei der Ausübung ihres Sports zu dokumentieren, hat sich zu einem Standard entwickelt, wie Menschen sich selbst bei ihren Lieblingsaktivitäten aufzeichnen, was immer diese sein mögen. Egal ob extrem oder Mainstream, Profi oder Hobby-Nutzer – GoPro ermöglicht es der Welt, ihre besonderen Momente festzuhalten und zu teilen.