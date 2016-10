Messeneuheiten von Bonex Scootern

Als brandneues Feature bietet Bonex die LED- Akkustandanzeige für die Modelle ECOS und ECOS +, welche auf der Tube angebracht wird. Eine dreifarbige LED-Anzeige (Grün – gelb – rot) zeigt dem User den aktuellen Batterieladestatus während des Tauchgangs an. Das neue Feature erhöht um ein weiteres die Sicherheit während des Tauchgangs und die Möglichkeit zur besseren Vorbereitung. Der Taucher hat vor und während des Tauchgangs jederzeit seinen Akkuladestatus im Blick und kann den Tauchgang demensprechend vorbereiten, planen und anpassen. Zur diesjährigen InterDive gibt es natürlich auch wieder ein Messe-Special für jeden Scooter-Käufer. Diesmal profitiert der Kunde beim Kauf eines Bonex oder aqua Prop von ausgewählten Zubehör-Sets, die er gratis on top erhält. Bei den Modellen ECOS und ECOS + wird hier beispielsweise die neue LED- Anzeige im Wert von 195 Euro enthalten sein. Alle Zubehör-Sets des Messe-Specials bieten tolle Features und einen besonders attraktiven Preisvorteil.

BONEX POWER STATION (BPS) – mit dem eigenen Bonex-Scooter in den Urlaub

Mit dem Scooter ist es wie mit dem Partner – wer einen hat möchte auch mit ihm tauchen, und das am liebsten nicht nur im heimischen See, sondern in den schönsten Tauchgebieten rund um die Welt! Wenn da nur nicht die lästigen Gepäckgewichtsbegrenzungen und die verzwickte Akkurichtlinien der Fluganbieter wären.

Diesem Problem schafft Bonex jetzt mit der Einrichtung von BONEX POWER STATIONS (BPS) Abhilfe. In den Tauchcentern in denen eine BPS verfügbar ist hat der Kunde die Möglichkeit für seinen Bonex Scooter Akkus inklusive Ladegerät und Trimm Blei vor Ort zu leihen. Der Vorteil: Mit rund 10 kg weniger Gepäck reisen, und die unberechenbare Akkuproblematik ist auch kein Thema mehr! Verfügbar werden die BONEX POWER STATIONS langfristig weltweit in teilnehmenden Tauchcentern. Somit steht dem vollen Tauchspaß mit dem eigenen Scooter auch im Urlaub nichts mehr im Wege.