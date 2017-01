Willkommen bei Curacao Divers!

Die Tauchbasis befindet sich seit 1999 im „Sun Reef Village“ in St. Michiel. Ein kleines, einheimisches Fischerdorf im Herzen von Curacao. Die Tauchbasis wurde 2014 umgebaut und ist mit allem ausgerüstet, was das Taucherherz begehrt. Harald Weinrich betreibt die erste deutsche Tauchbasis seit über 19 Jahren in Curacao.