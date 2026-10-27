Camaro-Taschen: Messenger, Travel und Cargo Duffle Bag

Mit einer neuen Taschenkollektion erweitert der österreichische Hersteller Camaro sein Sortiment um Begleiter für Alltag, Reise und Tauchsport. Entwickelt wurde die Serie für den Einsatz zwischen heimischem See, Flughafen und Tauchbasis. Ob kompakte Umhängetasche, vielseitiger Reisebegleiter oder großvolumige Tauchtasche mit Rollensystem: Jede Tasche verfolgt ein eigenes Einsatzkonzept und richtet sich an Taucher, die Wert auf Organisation, Schutz und Komfort legen.

Das Wichtigste in Kürze

Drei Modelle: Messenger Bag (25,7 Liter), Travel Bag (50 Liter) und 2-Part Cargo Duffle Bag (110 Liter).

Messenger Bag (25,7 Liter), Travel Bag (50 Liter) und 2-Part Cargo Duffle Bag (110 Liter). Messenger Bag: Umhängetasche, die sich mit wenigen Handgriffen in einen Rucksack verwandeln lässt, mit gepolstertem Laptopfach.

Umhängetasche, die sich mit wenigen Handgriffen in einen Rucksack verwandeln lässt, mit gepolstertem Laptopfach. Travel Bag: als Rucksack, Umhängetasche oder Tragetasche nutzbar, ebenfalls mit gepolstertem Fach für Laptop oder Tablet.

als Rucksack, Umhängetasche oder Tragetasche nutzbar, ebenfalls mit gepolstertem Fach für Laptop oder Tablet. 2-Part Cargo Duffle Bag: Rollen, 35 Zentimeter ausziehbarer Teleskopgriff und Platz für zwei komplette Tauchausrüstungen.

Rollen, 35 Zentimeter ausziehbarer Teleskopgriff und Platz für zwei komplette Tauchausrüstungen. Personalisierung: Gegen Aufpreis bestickt Camaro die Taschen mit Namen, Vereinslogo oder Schriftzug.

Gegen Aufpreis bestickt Camaro die Taschen mit Namen, Vereinslogo oder Schriftzug. Preise: 129,95 Euro (Messenger Bag), 149,95 Euro (Travel Bag) und 269,95 Euro (Cargo Duffle Bag), laut Camaro-Onlineshop (Stand: 10/2026).

Gebaut für den Weg zwischen See, Flughafen und Tauchbasis: die neue Taschenserie von Camaro. Foto: Camaro

Design und Verarbeitung

Auffällig ist das reduzierte, moderne Design der neuen Serie. Klare Linien, widerstandsfähige Materialien und eine hochwertige Verarbeitung prägen die Kollektion. Verstärkte Nähte sollen für Langlebigkeit sorgen, korrosionsbeständige Reißverschlüsse, Schnallen und Clips auch in salzhaltiger Umgebung zuverlässig funktionieren.

Breite, gepolsterte Trageriemen entlasten Schultern und Rücken, zahlreiche Innen- und Außenfächer bringen Ordnung in die Ausrüstung. Gepolsterte Innenbereiche schützen empfindliche Gegenstände wie Laptop, Tablet oder Kameraequipment zusätzlich.

Flexibel unterwegs: die Messenger Bag

Die kompakte Messenger Bag richtet sich an alle, die eine vielseitige Tasche für Alltag, Reise oder den schnellen Weg ans Wasser suchen. Das Modell lässt sich mit wenigen Handgriffen von der klassischen Umhängetasche in einen Rucksack verwandeln: Dazu wird der Schultergurt entfernt, und die integrierten Rucksackgurte werden herausgezogen.

Für Alltag, Büro und den Weg ans Wasser: die Camaro Messenger Bag. Foto: Camaro

Mit Maßen von 51 × 37 × 16/21 Zentimetern bietet die Tasche ein Volumen von 25,7 Litern. Das Gewicht liegt bei 1249 Gramm. Ein gepolstertes Laptopfach, mehrere Innenfächer und die variable Trageweise sollen die Messenger Bag zum Alltagsbegleiter machen, vom Büro bis zum Wochenendtrip an den See.

Schultergurt ab, Rucksackgurte raus: Die Messenger Bag lässt sich auch auf dem Rücken tragen. Foto: Camaro

Drei Tragevarianten in einer Tasche: die Travel Bag

Wer häufiger unterwegs ist, findet in der Travel Bag einen flexiblen Reisebegleiter. Das Konzept basiert auf Variabilität: Die Tasche kann als Rucksack, klassische Umhängetasche oder Tragetasche verwendet werden. Mehrere Tragegriffe erleichtern das Verstauen im Auto, auf dem Boot oder im Flugzeug.

Rucksack, Umhängetasche oder Tragetasche: Die Travel Bag passt sich dem Weg an. Foto: Camaro

Mit 50 Litern Volumen bietet die Travel Bag Platz für Sport- und Reiseausrüstung. Das Modell misst 65 × 34 × 21 Zentimeter und wiegt 1169 Gramm. Ein gepolstertes Fach für Laptop oder Tablet sowie zahlreiche Innen- und Außenfächer erleichtern die Organisation unterwegs.

Gerade auf Tauchreisen soll die Tasche ihre Stärken ausspielen: Dokumente, Elektronik, Wechselkleidung und empfindliche Ausrüstung lassen sich übersichtlich verstauen und schnell erreichen. Gleichzeitig bleibt das Gepäck flexibel tragbar, ein Vorteil auf langen Wegen zwischen Terminal, Transferbus und Tauchbasis.

Die Camaro Travel Bag mit 50 Litern Volumen. Foto: Camaro

Für große Abenteuer: die 2-Part Cargo Duffle Bag

Das größte Modell der neuen Taschenserie richtet sich an reisende Taucherinnen und Taucher mit umfangreicher Ausrüstung. Die 2-Part Cargo Duffle Bag wurde speziell für Tauchurlaube entwickelt und setzt auf Organisation und hohe Transportkapazität.

Mit einem Volumen von 110 Litern bietet die Tasche Platz für zwei komplette Tauchausrüstungen inklusive Anzug (drei Millimeter), Jackets, Flossen und Zubehör. Zahlreiche Innen- und Außenfächer sowie separate Kompartiments helfen dabei, Ordnung im Gepäck zu halten und empfindliche Gegenstände getrennt zu transportieren.

Aufgeklappt: Separate Kompartiments und Innenfächer sollen Ordnung ins Tauchgepäck bringen. Foto: Camaro

Der verstärkte Boden schützt den Inhalt, robuste Rollen erleichtern den Transport auf Flughäfen oder Hotelwegen. Dazu kommt ein ausziehbarer Teleskopgriff mit 35 Zentimetern Länge. Mehrere Tragegriffe ermöglichen unterschiedliche Tragepositionen beim Verladen.

Mit Abmessungen von 35 × 43 × 83 Zentimetern und einem Gewicht von 4940 Gramm ist die Cargo Duffle Bag laut Camaro eines der robustesten Modelle im Sortiment, ausgelegt für hohe Belastungen und intensiven Reiseeinsatz.

Kompressionsriemen, Fronttasche, mehrere Griffe: die 2-Part Cargo Duffle Bag im Detail. Foto: Camaro

Individuell anpassbar

Ein zusätzliches Angebot richtet sich an Vereine, Tauchschulen und alle, die ihre Tasche personalisieren möchten: Auf Wunsch werden die Taschen gegen Aufpreis bestickt, etwa mit Namen, Vereinslogo oder persönlichem Schriftzug. Damit eignen sich die Modelle auch als Team- oder Eventausstattung.

Die drei Taschen im Überblick

Herstellerangaben laut Printausgabe 07/26; Preise laut Camaro-Onlineshop, Stand 10/2026

Merkmal Messenger Bag Travel Bag 2-Part Cargo Duffle Bag Volumen 25,7 l 50 l 110 l Maße 51 × 37 × 16/21 cm 65 × 34 × 21 cm 35 × 43 × 83 cm Gewicht 1249 g 1169 g 4940 g Tragevarianten Umhängetasche, Rucksack Rucksack, Umhängetasche, Tragetasche Rollen mit Teleskopgriff (35 cm), mehrere Tragegriffe Laptop-/Tabletfach ja, gepolstert ja, gepolstert – Gedacht für Alltag, Büro, Wochenendtrip Vielreisende, Sport und Reise Tauchurlaub mit kompletter Ausrüstung Preis (UVP) 129,95 Euro 149,95 Euro 269,95 Euro

Welche Camaro-Tasche passt zu wem?

Die Messenger Bag ist das kompakteste Modell und für Alltag, Büro und kurze Wege ans Wasser gedacht. Die Travel Bag richtet sich an alle, die häufig unterwegs sind und Laptop, Dokumente und Wechselkleidung griffbereit haben wollen. Die 2-Part Cargo Duffle Bag ist für den Tauchurlaub mit kompletter Ausrüstung ausgelegt, wenn Volumen und Rollen wichtiger sind als ein geringes Eigengewicht. Für Vereine und Tauchschulen ist die Bestickung interessant, die alle drei Modelle zur einheitlichen Teamausstattung macht.

Anzeige: Dieser Beitrag erschien in TAUCHEN-Ausgabe 07/26 als Advertorial von Camaro und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.

Häufige Fragen zu den Camaro-Taschen

Welche Taschen umfasst die neue Camaro-Kollektion?

Drei Modelle: die Messenger Bag mit 25,7 Litern, die Travel Bag mit 50 Litern und die 2-Part Cargo Duffle Bag mit 110 Litern Volumen.

Kann man die Camaro Messenger Bag als Rucksack tragen?

Ja. Nach Abnehmen des Schultergurts lassen sich die integrierten Rucksackgurte herausziehen. Die Umhängetasche wird so mit wenigen Handgriffen zum Rucksack.

Wie viel Tauchausrüstung passt in die 2-Part Cargo Duffle Bag?

Laut Camaro bietet die 110-Liter-Tasche Platz für zwei komplette Tauchausrüstungen inklusive 3-mm-Anzug, Jackets, Flossen und Zubehör.

Hat die Cargo Duffle Bag Rollen?

Ja. Die Tasche hat Rollen, einen verstärkten Boden und einen Teleskopgriff, der sich 35 Zentimeter ausziehen lässt. Leer wiegt sie 4940 Gramm.

Welche Camaro-Tasche hat ein Laptopfach?

Die Messenger Bag und die Travel Bag haben jeweils ein gepolstertes Fach für Laptop oder Tablet.

Was kosten die Camaro-Taschen?

Laut Camaro-Onlineshop kostet die Messenger Bag 129,95 Euro, die Travel Bag 149,95 Euro und die 2-Part Cargo Duffle Bag 269,95 Euro (Stand: 10/2026).

Kann man die Taschen personalisieren lassen?

Ja. Gegen Aufpreis bestickt Camaro die Taschen mit Namen, Vereinslogo oder persönlichem Schriftzug. Den Preis dafür nennt der Hersteller nicht öffentlich.

Mehr zum Thema

Die folgenden Links führen zum Onlineshop des Werbepartners Camaro.