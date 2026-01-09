Curaçao: Aus dem Garten ins Karibische Meer

Direkt vom eigenen Garten ins kristallklare Karibische Meer steigen und am Hausriff tauchen – auf Curaçao wird dieser Traum Realität. Das Sun Reef Village on Sea im ruhigen Küstenort Sint Michiel verbindet karibisches Lebensgefühl mit einem der entspanntesten Tauchkonzepte der Insel. Kleine, stilvolle Bungalows, eine familiäre Atmosphäre und die direkte Lage am Meer machen dieses Resort zu einem echten Geheimtipp für Taucher und Schnorchler.

Die Anlage direkt am Meer

Die geschmackvoll gestaltete Anlage besteht aus Studios, Bungalows und Ferienhäusern im karibischen Stil, von gemütlich bis großzügig mit mehreren Schlafzimmern. Viele Unterkünfte liegen direkt am Meer. Vom privaten Garten aus gelangt man in wenigen Schritten ins Wasser – ideal zum Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen am hauseigenen Riff.

Gartenbungalows verfügen zusätzlich über Zugang zu einem gemeinschaftlichen Sitzbereich direkt am Meer, ausgestattet mit Liegestühlen und Tischen. Ein perfekter Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen oder sich über das schönste Hobby der Welt auszutauschen. Alle Bungalows sind mit voll ausgestatteter Küche und eigenem Grill versehen – ideal für entspannte Abende nach dem Tauchen.

Das eigene Tempo

Der größte Vorteil von Sun Reef liegt buchstäblich vor der Tür: das Hausriff. Gemeinsam mit der direkt im Resort ansässigen Tauchbasis Curaçao Divers genießen Gäste 24/7 Zugang zu Tauchflaschen und Meer. Ohne feste Zeitpläne oder Wartezeiten bestimmen Taucher ihr eigenes Tempo – früh am Morgen, zwischen zwei Aktivitäten oder bei Sonnenuntergang. Diese Freiheit ist es, die viele Gäste besonders schätzen.

Tauchspots rund um die Insel

Da die Riffe auf Curaçao nah an der Küste liegen, sind Landtauchgänge hier die bevorzugte Art zu tauchen. Viele Gäste entscheiden sich für das beliebte Non Limit Diving: Flaschen und Blei mieten, eigene Ausrüstung mitbringen und so oft tauchen, wie man möchte. Selbstverständlich sind auch geführte Tauchgänge, Einweisungen und Leihausrüstung verfügbar. Schnorchler kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten weil das Hausriff bietet eine bunte Vielfalt an Korallen und tropischen Fischen. Der nahegelegene Strand Boca Sami ist bekannt für Schildkröten, während Kokomo Beach, nur fünf Minuten entfernt, als einer der schönsten Schnorchelplätze der Insel gilt.

Sun Reef ist ideal für Tauchvereine, Freundesgruppen und Familien. Jeder genießt Privatsphäre im eigenen Bungalow, und dennoch verbringt man den Urlaub gemeinsam. Tagsüber wird getaucht oder die Insel erkundet, abends trifft man sich zum Grillen, Entspannen und zum Austausch der Tageserlebnisse. Eine Urlaubsform, die Freiheit und Gemeinschaft perfekt vereint.

Wenn man mal nicht taucht

Auch abseits des Wassers hat Curaçao viel zu bieten. In kurzer Zeit erreicht man Willemstad mit der berühmten Handelskade, Restaurants und Museen. Auch mit dem Mietwagen lassen sich die wilde Natur des Christoffelparks, die unberührten Buchten von Westpunt sowie Strände wie Cas Abao oder Grote Knip entdecken. Weitere Highlights sind Kajaktouren durch Mangroven, Bootsausflüge nach Klein Curaçao oder entspannte Tage an den zahlreichen karibischen Traumstränden.

Zusätzlich punktet Sun Reef mit einer zentralen Lage: Zwei Restaurants direkt am Meer sowie ein kleiner Minimarkt sind fußläufig erreichbar. Der Centrum Supermarket liegt nur sechs Autominuten entfernt. Der Flughafen und Willemstad sind in etwa 15 Minuten erreichbar, die Strände von Westpunt in rund 35 Minuten. Ein Mietwagen kann direkt im Resort gebucht werden und sorgt für maximale Flexibilität.

Reiseinfo:

Die Anreise erfolgt über Amsterdam mit Airlines wie KLM oder TUI, mit Anschlussflügen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Flugzeit ab Amsterdam beträgt etwa neun Stunden. Weitere Informationen unter www.curacao.com/de.

Sun Reef Village on Sea ist zudem auf der boot Düsseldorf vom 17. bis 25. Januar 2026 in Halle 12, Stand J32vertreten.

