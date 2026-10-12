Tauchen mit Euro-Divers: Von den Malediven bis nach Japan

Das Wichtigste in Kürze

Anbieter: Euro-Divers, Tauchbasenbetreiber seit 1972, PADI-5-Star-Tauchbasen

Euro-Divers, Tauchbasenbetreiber seit 1972, PADI-5-Star-Tauchbasen Malediven: zehn Basen auf Resortinseln im Raa-, Nord-Malé-, Süd-Malé- und Süd-Ari-Atoll

zehn Basen auf Resortinseln im Raa-, Nord-Malé-, Süd-Malé- und Süd-Ari-Atoll Weitere Standorte: Ägypten (Rotes Meer), Spanien (Costa Brava), Thailand (Phuket), Japan (Ishigaki) und Mauritius (zwei Basen)

Ägypten (Rotes Meer), Spanien (Costa Brava), Thailand (Phuket), Japan (Ishigaki) und Mauritius (zwei Basen) Unter Wasser: je nach Basis Walhaie, Mantas, Adlerrochen, Riffhaie, Schildkröten, Delfine und Wracks

je nach Basis Walhaie, Mantas, Adlerrochen, Riffhaie, Schildkröten, Delfine und Wracks Angebot: Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport, Ausflüge, Kurse vom Einsteiger bis zum Divemaster mit mehrsprachigen Tauchlehrern

Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport, Ausflüge, Kurse vom Einsteiger bis zum Divemaster mit mehrsprachigen Tauchlehrern Infos & Buchung: euro-divers.com · booking.euro-divers.com

Seit 1972 mit Freunden unter Wasser

Euro-Divers taucht seit 1972 mit Freunden, und dieser Gedanke prägt das Unternehmen bis heute. Mit über 50 Jahren Erfahrung versteht sich Euro-Divers als kundenorientierte, professionelle Organisation für sichere und unterhaltsame Tauchgänge. Die Basen bieten Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport und Ausflüge an. Die mehrsprachigen Tauchlehrer unterrichten vom Einsteigerkurs bis zum Divemaster, mit individueller Betreuung.

Dazu gehört auch ein Engagement für Meeresschutz und nachhaltigen Tourismus: Gäste sollen die Unterwasserwelt entdecken und gleichzeitig zum Schutz der marinen Ökosysteme beitragen.

Kurse gibt es vom Einsteiger bis zum Divemaster, hier eine Einweisung im Flachwasser. Foto: Euro-Divers

Malediven: zehn Resortinseln, zehn Hausriffe

Den Schwerpunkt bilden die Malediven. Euro-Divers betreibt hier Tauchbasen auf zehn Resortinseln, verteilt auf mehrere Atolle im Indischen Ozean. Das Spektrum reicht von ruhigen Hausriffen für Einsteiger und Familien bis zu strömungsreichen Kanälen mit Großfisch.

Alila Kothaifaru Maldives im Raa-Atoll. Foto: Euro-Divers NIVA Dhigali Maldives im Raa-Atoll. Foto: Euro-Divers Club Med Kani im Nord-Malé-Atoll. Foto: Euro-Divers NIVA Kurumba Maldives liegt nahe Malé. Foto: Euro-Divers LUX South Ari Atoll im Süd-Ari-Atoll. Foto: Euro-Divers Vilamendhoo Island Resort & Spa: Hausriff mit zehn Einstiegen vom Strand. Foto: Euro-Divers

Raa-Atoll: Alila Kothaifaru und NIVA Dhigali

Im Raa-Atoll im Norden liegen zwei Basen. Am Alila Kothaifaru Maldives wird individuell an wenig betauchten Riffen getaucht. Tauchplätze wie Labyrinth, Miyaru Giri und Rainbow Caves stehen für Korallenformationen, Schildkröten und Riffhaie, am Sola Corner kommen Mantarochen vorbei. Die Bootsfahrten sind kurz.

Bei NIVA Dhigali Maldives sind Mantabegegnungen laut Basis das ganze Jahr über möglich. Die Tauchplätze sind weniger frequentiert, was Unterwasserfotografen entgegenkommt. Am Hausriff leben Schildkröten, Adlerrochen, Riffhaie und viel Makroleben, ideal für entspannte Buddy-Tauchgänge.

Nord-Malé-Atoll: Club Med Kani, Club Med Finolhu Villas, NIVA Kurumba, Eri und Meeru

Rund um die Hauptstadt Malé liegen die meisten Basen. Vom Club Med Kani aus geht es zum klassischen Malediven-Tauchen mit Riffen, Kanaldurchgängen und geschützten Thilas wie Nassimo Thila, HP Reef und Okobe Thila. Möglich sind Schildkröten, Riffhaie, Mantas, Adlerrochen und Schwärme von Füsilieren, Thunfischen und Makrelen; geeignet für alle Erfahrungsstufen.

Die Gäste der Club Med Finolhu Villas tauchen an ruhigen, wenig frequentierten Plätzen in der Nähe des Resorts, mit Schildkröten, Riffhaien, Mantarochen und großen Fischschwärmen. Das passt zu Paaren und kleinen Gruppen.

NIVA Kurumba Maldives hat ein Hausriff mit Schwarzspitzen-Riffhaien, Adlerrochen, Muränen und Schildkröten. Banana Reef, HP Reef, Okobe Thila, Nassimo Thila, Lankan Manta Point und Embudhoo Express liegen in kurzer Distanz. Die Basis eignet sich für einen Vor- oder Nachaufenthalt zu einer Safari und für Familien.

Das Hausriff von Eri Maldives ist leicht zugänglich, mit Riffhaien, Schildkröten und Rochen; bei Nachttauchgängen jagen Makrelen. An Plätzen wie Finger Point, Woshimas Thila und Bodu Hithi Thila begegnen Taucher Adlerrochenschulen, Grauhaien und Mantas.

Meeru Maldives Resort Island setzt auf ein familienfreundliches Angebot mit über 50 Tauchplätzen, von Korallengärten über Kanaltauchgänge bis zu Wracks. Mantas und Riffhaie gehören dazu, Einsteiger sind hier genauso richtig wie erfahrene Taucher.

Ein Manta über Blaustreifen-Schnappern im Raa-Atoll. Foto: Euro-Divers Adlerrochen an einem Thila im Nord-Malé-Atoll. Foto: Euro-Divers Taucherin mit Schildkröte am Riff. Foto: Euro-Divers Ein Grauer Riffhai zwischen Fahnenbarschen. Foto: Euro-Divers Weichkorallen unter einem Überhang. Foto: Euro-Divers

Süd-Malé-Atoll: Rah Gili

Bei Rah Gili Maldives stehen Kanaltauchgänge mit Großfisch im Mittelpunkt. Ran Thila, Guraidhoo Corner und Losfushi Canyon sind bekannt für Riffhaie, Adlerrochen, Hundszahn-Thunfische, Grüne Meeresschildkröten und große Fischschwärme. In der Nähe liegt ein Delfin-Schutzgebiet.

Süd-Ari-Atoll: LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo

Im Süd-Ari-Atoll liegt das Meeresschutzgebiet, das für ganzjährige Walhaibegegnungen bekannt ist. Vom LUX South Ari Atoll aus geht es zu Tauchplätzen im Dhigurah Channel wie Kuda Rah Thila, Kudhimaa-Wrack, Reethi Thila und Broken Rock: farbige Riffe, Mantas, Strömungstauchgänge und Großfisch.

Walhaie sind im Süd-Ari-Atoll das ganze Jahr über möglich. Foto: Euro-Divers

Das Vilamendhoo Island Resort & Spa hat ein Hausriff mit zehn Einstiegen direkt vom Strand. Walhaie und Mantas sind laut Basis ganzjährig möglich. Kuda Rah Thila, 7th Heaven und Lucky Hell im Dhigurah Channel bieten anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tauchprofile.

Ägypten: Utopia Beach Club am Roten Meer

Im südlichen Roten Meer, zwischen El Quseir und Marsa Alam, taucht Euro-Divers vom Utopia Beach Club aus. Das Hausriff ist ruhig, Delfine sind regelmäßige Gäste, Dugongs gelegentlich. Dazu kommen Ausfahrten zum Wrack der Salem Express. Eine Adresse für Taucher, die abseits großer Badestrände tauchen möchten.

Große Tümmler am Riff im südlichen Roten Meer. Foto: Euro-Divers

Spanien: Euro Divers Roses an der Costa Brava

Ganz im Nordosten Spaniens, im Naturpark Cap de Creus an der Costa Brava, liegt Euro Divers Roses. Die moderne Basis ist auf Gruppen und Vereinsreisen eingestellt. Getaucht wird an geschützten Plätzen im Meeresreservat mit abwechslungsreicher Mittelmeerfauna.

Ein Taucher an farbig bewachsenem Fels im Naturpark Cap de Creus. Foto: Euro-Divers

Thailand: Club Med Phuket

Am Kata Beach im Süden von Phuket betreibt Euro-Divers die Basis im Club Med Phuket. Von hier aus führen organisierte Bootstauchgänge zu den Riffen der Andamanensee, mit farbigen Korallen und artenreichem Fischleben.

Ein Leopardenhai (Zebrahai) über dem Riff vor Phuket. Foto: Euro-Divers

Japan: Club Med Kabira Ishigaki

Auf Ishigaki im Süden Japans taucht Euro-Divers vom Club Med Kabira Ishigaki aus an gesunden Korallenriffen. Bekanntester Platz ist Manta Scramble, an dem im Sommer gute Chancen auf zahlreiche Mantarochen bestehen. Ein Ziel für ambitionierte Sporttaucher.

Ein Anemonenfisch vor Ishigaki. Foto: Euro-Divers

Mauritius: Club Med Albion und Club Med La Pointe

Auf Mauritius im westlichen Indischen Ozean gibt es gleich zwei Basen. Am Club Med Albion an der Westküste geht es zu Korallenriffen mit Schildkröten und tropischen Rifffischen, Delfine werden auf den Ausfahrten regelmäßig gesichtet. Das Tauchen ist hier entspannt und All-inclusive.

Am Club Med La Pointe an der Nordküste stehen Korallenriffe und Wracks auf dem Programm, mit Schildkröten und Rifffischen. Von Mai bis Oktober sind Wale und Delfine möglich.

Taucher an einem Wrack vor der Nordküste von Mauritius. Foto: Euro-Divers

Fazit: Ein Anbieter, viele Meere

Euro-Divers deckt mit seinen Basen ein breites Spektrum ab: vom Hausriff für den ersten Tauchgang bis zum Kanal mit Mantas und Walhaien, vom Roten Meer bis Ishigaki. Wer mit einem bekannten Anbieter in unterschiedliche Reviere reisen möchte, findet hier eine passende Basis.

Reiseinfo: Euro-Divers

Anbieter Euro-Divers, gegründet 1972 Standorte Malediven: Alila Kothaifaru (Raa), NIVA Dhigali (Raa), Club Med Kani, Club Med Finolhu Villas, NIVA Kurumba, Eri, Meeru (alle Nord-Malé), Rah Gili (Süd-Malé), LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo (Süd-Ari). Ägypten: Utopia Beach Club. Spanien: Euro Divers Roses (Costa Brava). Thailand: Club Med Phuket. Japan: Club Med Kabira Ishigaki. Mauritius: Club Med Albion, Club Med La Pointe Tauchbasen PADI 5 Star Angebot Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport, Ausflüge Ausbildung Kurse vom Einsteiger bis zum Divemaster, mehrsprachige Tauchlehrer Highlights Walhaie im Süd-Ari-Atoll, Mantas im Raa- und Nord-Malé-Atoll sowie auf Ishigaki, Delfine im Roten Meer und vor Mauritius Infos & Buchung www.euro-divers.com · booking.euro-divers.com

Häufige Fragen zu Euro-Divers

Wo betreibt Euro-Divers Tauchbasen?

Auf zehn Resortinseln der Malediven sowie in Ägypten (Utopia Beach Club), Spanien (Roses an der Costa Brava), Thailand (Club Med Phuket), Japan (Club Med Kabira Ishigaki) und Mauritius (Club Med Albion und Club Med La Pointe).

Welche Euro-Divers-Basen gibt es auf den Malediven?

Alila Kothaifaru und NIVA Dhigali im Raa-Atoll, Club Med Kani, Club Med Finolhu Villas, NIVA Kurumba, Eri und Meeru im Nord-Malé-Atoll, Rah Gili im Süd-Malé-Atoll sowie LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo im Süd-Ari-Atoll.

Wo sieht man mit Euro-Divers Walhaie und Mantas?

Walhaie vor allem im Süd-Ari-Atoll, erreichbar von LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo. Mantas sind an vielen Malediven-Basen möglich, etwa im Raa-Atoll und im Nord-Malé-Atoll, sowie im Sommer am Tauchplatz Manta Scramble vor Ishigaki in Japan.

Welche Basen eignen sich für Einsteiger und Familien?

Laut Euro-Divers unter anderem Meeru, NIVA Kurumba und Eri mit leicht zugänglichen Hausriffen sowie Club Med Kani für alle Erfahrungsstufen. Kurse gibt es an den Basen vom Einsteiger bis zum Divemaster.

Wo kann man bei Euro-Divers buchen?

Infos unter www.euro-divers.com, Tauchpakete und Kurse über booking.euro-divers.com.

Mehr Euro-Divers auf tauchen.de