Tauchen mit Euro-Divers: Von den Malediven bis nach Japan

Das Wichtigste in Kürze
- Anbieter: Euro-Divers, Tauchbasenbetreiber seit 1972, PADI-5-Star-Tauchbasen
- Malediven: zehn Basen auf Resortinseln im Raa-, Nord-Malé-, Süd-Malé- und Süd-Ari-Atoll
- Weitere Standorte: Ägypten (Rotes Meer), Spanien (Costa Brava), Thailand (Phuket), Japan (Ishigaki) und Mauritius (zwei Basen)
- Unter Wasser: je nach Basis Walhaie, Mantas, Adlerrochen, Riffhaie, Schildkröten, Delfine und Wracks
- Angebot: Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport, Ausflüge, Kurse vom Einsteiger bis zum Divemaster mit mehrsprachigen Tauchlehrern
- Infos & Buchung: euro-divers.com · booking.euro-divers.com
Seit 1972 mit Freunden unter Wasser
Euro-Divers taucht seit 1972 mit Freunden, und dieser Gedanke prägt das Unternehmen bis heute. Mit über 50 Jahren Erfahrung versteht sich Euro-Divers als kundenorientierte, professionelle Organisation für sichere und unterhaltsame Tauchgänge. Die Basen bieten Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport und Ausflüge an. Die mehrsprachigen Tauchlehrer unterrichten vom Einsteigerkurs bis zum Divemaster, mit individueller Betreuung.
Dazu gehört auch ein Engagement für Meeresschutz und nachhaltigen Tourismus: Gäste sollen die Unterwasserwelt entdecken und gleichzeitig zum Schutz der marinen Ökosysteme beitragen.
Malediven: zehn Resortinseln, zehn Hausriffe
Den Schwerpunkt bilden die Malediven. Euro-Divers betreibt hier Tauchbasen auf zehn Resortinseln, verteilt auf mehrere Atolle im Indischen Ozean. Das Spektrum reicht von ruhigen Hausriffen für Einsteiger und Familien bis zu strömungsreichen Kanälen mit Großfisch.
Raa-Atoll: Alila Kothaifaru und NIVA Dhigali
Im Raa-Atoll im Norden liegen zwei Basen. Am Alila Kothaifaru Maldives wird individuell an wenig betauchten Riffen getaucht. Tauchplätze wie Labyrinth, Miyaru Giri und Rainbow Caves stehen für Korallenformationen, Schildkröten und Riffhaie, am Sola Corner kommen Mantarochen vorbei. Die Bootsfahrten sind kurz.
Bei NIVA Dhigali Maldives sind Mantabegegnungen laut Basis das ganze Jahr über möglich. Die Tauchplätze sind weniger frequentiert, was Unterwasserfotografen entgegenkommt. Am Hausriff leben Schildkröten, Adlerrochen, Riffhaie und viel Makroleben, ideal für entspannte Buddy-Tauchgänge.
Nord-Malé-Atoll: Club Med Kani, Club Med Finolhu Villas, NIVA Kurumba, Eri und Meeru
Rund um die Hauptstadt Malé liegen die meisten Basen. Vom Club Med Kani aus geht es zum klassischen Malediven-Tauchen mit Riffen, Kanaldurchgängen und geschützten Thilas wie Nassimo Thila, HP Reef und Okobe Thila. Möglich sind Schildkröten, Riffhaie, Mantas, Adlerrochen und Schwärme von Füsilieren, Thunfischen und Makrelen; geeignet für alle Erfahrungsstufen.
Die Gäste der Club Med Finolhu Villas tauchen an ruhigen, wenig frequentierten Plätzen in der Nähe des Resorts, mit Schildkröten, Riffhaien, Mantarochen und großen Fischschwärmen. Das passt zu Paaren und kleinen Gruppen.
NIVA Kurumba Maldives hat ein Hausriff mit Schwarzspitzen-Riffhaien, Adlerrochen, Muränen und Schildkröten. Banana Reef, HP Reef, Okobe Thila, Nassimo Thila, Lankan Manta Point und Embudhoo Express liegen in kurzer Distanz. Die Basis eignet sich für einen Vor- oder Nachaufenthalt zu einer Safari und für Familien.
Das Hausriff von Eri Maldives ist leicht zugänglich, mit Riffhaien, Schildkröten und Rochen; bei Nachttauchgängen jagen Makrelen. An Plätzen wie Finger Point, Woshimas Thila und Bodu Hithi Thila begegnen Taucher Adlerrochenschulen, Grauhaien und Mantas.
Meeru Maldives Resort Island setzt auf ein familienfreundliches Angebot mit über 50 Tauchplätzen, von Korallengärten über Kanaltauchgänge bis zu Wracks. Mantas und Riffhaie gehören dazu, Einsteiger sind hier genauso richtig wie erfahrene Taucher.
Süd-Malé-Atoll: Rah Gili
Bei Rah Gili Maldives stehen Kanaltauchgänge mit Großfisch im Mittelpunkt. Ran Thila, Guraidhoo Corner und Losfushi Canyon sind bekannt für Riffhaie, Adlerrochen, Hundszahn-Thunfische, Grüne Meeresschildkröten und große Fischschwärme. In der Nähe liegt ein Delfin-Schutzgebiet.
Süd-Ari-Atoll: LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo
Im Süd-Ari-Atoll liegt das Meeresschutzgebiet, das für ganzjährige Walhaibegegnungen bekannt ist. Vom LUX South Ari Atoll aus geht es zu Tauchplätzen im Dhigurah Channel wie Kuda Rah Thila, Kudhimaa-Wrack, Reethi Thila und Broken Rock: farbige Riffe, Mantas, Strömungstauchgänge und Großfisch.
Das Vilamendhoo Island Resort & Spa hat ein Hausriff mit zehn Einstiegen direkt vom Strand. Walhaie und Mantas sind laut Basis ganzjährig möglich. Kuda Rah Thila, 7th Heaven und Lucky Hell im Dhigurah Channel bieten anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tauchprofile.
Ägypten: Utopia Beach Club am Roten Meer
Im südlichen Roten Meer, zwischen El Quseir und Marsa Alam, taucht Euro-Divers vom Utopia Beach Club aus. Das Hausriff ist ruhig, Delfine sind regelmäßige Gäste, Dugongs gelegentlich. Dazu kommen Ausfahrten zum Wrack der Salem Express. Eine Adresse für Taucher, die abseits großer Badestrände tauchen möchten.
Spanien: Euro Divers Roses an der Costa Brava
Ganz im Nordosten Spaniens, im Naturpark Cap de Creus an der Costa Brava, liegt Euro Divers Roses. Die moderne Basis ist auf Gruppen und Vereinsreisen eingestellt. Getaucht wird an geschützten Plätzen im Meeresreservat mit abwechslungsreicher Mittelmeerfauna.
Thailand: Club Med Phuket
Am Kata Beach im Süden von Phuket betreibt Euro-Divers die Basis im Club Med Phuket. Von hier aus führen organisierte Bootstauchgänge zu den Riffen der Andamanensee, mit farbigen Korallen und artenreichem Fischleben.
Japan: Club Med Kabira Ishigaki
Auf Ishigaki im Süden Japans taucht Euro-Divers vom Club Med Kabira Ishigaki aus an gesunden Korallenriffen. Bekanntester Platz ist Manta Scramble, an dem im Sommer gute Chancen auf zahlreiche Mantarochen bestehen. Ein Ziel für ambitionierte Sporttaucher.
Mauritius: Club Med Albion und Club Med La Pointe
Auf Mauritius im westlichen Indischen Ozean gibt es gleich zwei Basen. Am Club Med Albion an der Westküste geht es zu Korallenriffen mit Schildkröten und tropischen Rifffischen, Delfine werden auf den Ausfahrten regelmäßig gesichtet. Das Tauchen ist hier entspannt und All-inclusive.
Am Club Med La Pointe an der Nordküste stehen Korallenriffe und Wracks auf dem Programm, mit Schildkröten und Rifffischen. Von Mai bis Oktober sind Wale und Delfine möglich.
Fazit: Ein Anbieter, viele Meere
Euro-Divers deckt mit seinen Basen ein breites Spektrum ab: vom Hausriff für den ersten Tauchgang bis zum Kanal mit Mantas und Walhaien, vom Roten Meer bis Ishigaki. Wer mit einem bekannten Anbieter in unterschiedliche Reviere reisen möchte, findet hier eine passende Basis.
Reiseinfo: Euro-Divers
|Anbieter
|Euro-Divers, gegründet 1972
|Standorte
|Malediven: Alila Kothaifaru (Raa), NIVA Dhigali (Raa), Club Med Kani, Club Med Finolhu Villas, NIVA Kurumba, Eri, Meeru (alle Nord-Malé), Rah Gili (Süd-Malé), LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo (Süd-Ari). Ägypten: Utopia Beach Club. Spanien: Euro Divers Roses (Costa Brava). Thailand: Club Med Phuket. Japan: Club Med Kabira Ishigaki. Mauritius: Club Med Albion, Club Med La Pointe
|Tauchbasen
|PADI 5 Star
|Angebot
|Sporttauchen, Schnorcheln, Wassersport, Ausflüge
|Ausbildung
|Kurse vom Einsteiger bis zum Divemaster, mehrsprachige Tauchlehrer
|Highlights
|Walhaie im Süd-Ari-Atoll, Mantas im Raa- und Nord-Malé-Atoll sowie auf Ishigaki, Delfine im Roten Meer und vor Mauritius
|Infos & Buchung
|www.euro-divers.com · booking.euro-divers.com
Häufige Fragen zu Euro-Divers
Wo betreibt Euro-Divers Tauchbasen?
Auf zehn Resortinseln der Malediven sowie in Ägypten (Utopia Beach Club), Spanien (Roses an der Costa Brava), Thailand (Club Med Phuket), Japan (Club Med Kabira Ishigaki) und Mauritius (Club Med Albion und Club Med La Pointe).
Welche Euro-Divers-Basen gibt es auf den Malediven?
Alila Kothaifaru und NIVA Dhigali im Raa-Atoll, Club Med Kani, Club Med Finolhu Villas, NIVA Kurumba, Eri und Meeru im Nord-Malé-Atoll, Rah Gili im Süd-Malé-Atoll sowie LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo im Süd-Ari-Atoll.
Wo sieht man mit Euro-Divers Walhaie und Mantas?
Walhaie vor allem im Süd-Ari-Atoll, erreichbar von LUX South Ari Atoll und Vilamendhoo. Mantas sind an vielen Malediven-Basen möglich, etwa im Raa-Atoll und im Nord-Malé-Atoll, sowie im Sommer am Tauchplatz Manta Scramble vor Ishigaki in Japan.
Welche Basen eignen sich für Einsteiger und Familien?
Laut Euro-Divers unter anderem Meeru, NIVA Kurumba und Eri mit leicht zugänglichen Hausriffen sowie Club Med Kani für alle Erfahrungsstufen. Kurse gibt es an den Basen vom Einsteiger bis zum Divemaster.
Wo kann man bei Euro-Divers buchen?
Infos unter www.euro-divers.com, Tauchpakete und Kurse über booking.euro-divers.com.