Kunuku Aqua Resort: Familienurlaub auf Curaçao

Das Wichtigste in Kürze

Lage: Sint Willibrordus im Westen von Curaçao, rund 20 Minuten von Willemstad, nicht direkt am Meer

Sint Willibrordus im Westen von Curaçao, rund 20 Minuten von Willemstad, nicht direkt am Meer Konzept: All-inclusive-Familienresort, laut Anbieter mit sechs Pools und zwölf Rutschen

All-inclusive-Familienresort, laut Anbieter mit sechs Pools und zwölf Rutschen Wasserpark: Waterworld direkt neben dem Eingang, Rutschen für Kinder, Teenager und Erwachsene

Waterworld direkt neben dem Eingang, Rutschen für Kinder, Teenager und Erwachsene Essen: Buffetrestaurant, Pizzeria, BBQ-Abend, Snacks in »De Hut«

Buffetrestaurant, Pizzeria, BBQ-Abend, Snacks in »De Hut« Ausflüge: Westpunt und Willemstad gut erreichbar

Westpunt und Willemstad gut erreichbar Infos: kunukuresort.com

Resorts mit mehreren Pools, Wasserrutschen und großem Familienangebot wirken auf den ersten Blick oft wie das genaue Gegenteil eines entspannten Karibikurlaubs. Umso überraschender, wenn sich ein solcher Ort am Ende als deutlich charmanter herausstellt als erwartet. Genau das ist beim Kunuku Aqua Resort auf Curaçao der Fall.

Ein Resort wie ein buntes Dorf

Zum Abschluss einer Herbstferienwoche auf der Karibikinsel bietet sich das Resort als unkomplizierte Basis für ein paar entspannte Tage an. Es liegt nicht direkt am Meer, sondern rund 20 Minuten von Willemstad entfernt, punktet dafür aber mit viel Platz, lockerer Atmosphäre und einer auffallend freundlichen Gestaltung.

Beim Betreten der Anlage entsteht eher der Eindruck eines kleinen, bunten Dorfs als der eines klassischen Ferienresorts. Die unterschiedlich gestrichenen Gebäude verleihen dem Areal eine heitere, fast verspielte Ausstrahlung. Die Zimmer im Erdgeschoss bieten teils direkten Blick auf einen der insgesamt sechs Pools.

Ein Doppelzimmer im Kunuku Aqua Resort. Foto: © Kunuku Resort

Pools und Wasserpark Waterworld

Trotz des klaren Familienfokus wirkt die Anlage angenehmer und ruhiger, als es die Zahl der Wasserflächen zunächst vermuten lässt. Auch auf der Terrasse lässt es sich entspannt sitzen, ohne ständig von lautem Trubel umgeben zu sein. Natürlich dreht sich hier vieles ums Wasser, und genau darin liegt auch die Stärke des Resorts: Wer mehrere Tage bleibt, hat ausreichend Gelegenheit, die verschiedenen Pools ausgiebig zu testen.

Das eigentliche Highlight ist Waterworld, der separate Wasserpark direkt neben dem Eingang. Dort warten zahlreiche Rutschen in unterschiedlichen Varianten: schnell, kurvig, gemächlich oder mit Lichteffekten inszeniert. Das Angebot richtet sich keineswegs nur an Kinder. Auch Erwachsene haben sichtlich ihren Spaß, und genau das macht den Reiz dieser Anlage aus. Gerade Familien mit älteren Kindern oder Teenagern dürften hier überraschend gut aufgehoben sein.

Der Wasserpark Waterworld liegt direkt neben dem Eingang des Resorts. Foto: © Kunuku Resort

Hinweis: Laut Wyndham ist Waterworld vom 2. bis 27. November 2026 wegen Wartungsarbeiten geschlossen, die übrigen Pools bleiben geöffnet.

Essen: kulinarisch mit Licht und Schatten

Beim Essen bietet das Resort mehrere Optionen. Es gibt ein Buffetrestaurant, dazu eine Pizzeria, die die Pizzen frisch zubereitet.

Weniger stark fällt der BBQ-Abend aus. Das Konzept, das Fleisch selbst zu grillen, klingt zunächst gut, kann beim konkreten Angebot aber nicht ganz mithalten. Wer danach noch Appetit hat, findet im Buffetrestaurant zusätzliche Klassiker wie Pommes oder Dessert. Tagsüber versorgt »De Hut« Gäste mit kleineren Snacks. Frühstück und Mittagessen werden ebenfalls als Buffet angeboten.

Gute Lage für Ausflüge auf Curaçao

Ein klarer Pluspunkt ist die Lage. Das Kunuku Aqua Resort eignet sich nicht nur für entspannte Tage in der Anlage, sondern auch als praktischer Ausgangspunkt für Ausflüge. Ziele wie Westpunt oder Willemstad lassen sich von hier aus gut erreichen, was den Aufenthalt abwechslungsreich macht. So verbindet das Resort Wasserpark-Feeling mit einer Position, von der aus sich die Karibikinsel bequem erkunden lässt.

Und das Tauchen?

Eine eigene Tauchbasis hat das Resort nach unseren Recherchen nicht. Laut Website gehören Tauchausflüge zu den Touren, die über das Resort gebucht werden können. Curaçao selbst ist vor allem für Landtauchgänge an der Südwestküste bekannt, viele Einstiege liegen im Westen der Insel rund um Westpunt. Wer tauchen möchte, plant am besten Tage mit einer Tauchbasis an der Küste ein und nutzt das Resort als Basis für die Familie.

Fazit

Das Kunuku Aqua Resort ist eines dieser Häuser, die Vorurteile ziemlich schnell entkräften. Wer eigentlich Ruhe bevorzugt und große Familienresorts eher meidet, könnte hier dennoch positiv überrascht werden. Für ein paar Tage funktioniert das Konzept ausgesprochen gut: Alles ist vorhanden, die Atmosphäre ist locker, die Anlage farbenfroh, und die Rutschen machen nicht nur Kindern Spaß. Kein klassisches Strandresort, aber eine rundum unkomplizierte und überraschend unterhaltsame Adresse auf Curaçao.

Reiseinfo: Kunuku Aqua Resort

Destination: Curaçao, autonomes Land im Königreich der Niederlande, ABC-Inseln, Karibisches Meer

Curaçao, autonomes Land im Königreich der Niederlande, ABC-Inseln, Karibisches Meer Lage: Weg naar St. Willibrordus 36, Westen der Insel, rund 20 Minuten von Willemstad, laut Resort rund 10 Minuten vom Flughafen

Weg naar St. Willibrordus 36, Westen der Insel, rund 20 Minuten von Willemstad, laut Resort rund 10 Minuten vom Flughafen Anreise: Flug nach Curaçao (CUR), u. a. über Amsterdam. Aktuelle Verbindungen bei den Airlines

Flug nach Curaçao (CUR), u. a. über Amsterdam. Aktuelle Verbindungen bei den Airlines Einreise: Reisepass; alle Gäste füllen vor der Einreise online die Digital Immigration Card aus: dicardcuracao.com

Reisepass; alle Gäste füllen vor der Einreise online die Digital Immigration Card aus: dicardcuracao.com Resort: All-inclusive, laut Anbieter sechs Pools, zwölf Rutschen, Babybecken und Kinderbecken, Wasserpark Waterworld, Kids Club in den Schulferien

All-inclusive, laut Anbieter sechs Pools, zwölf Rutschen, Babybecken und Kinderbecken, Wasserpark Waterworld, Kids Club in den Schulferien Restaurants: Buffetrestaurant, Pizzeria, BBQ, Snackbar De Hut

Buffetrestaurant, Pizzeria, BBQ, Snackbar De Hut Tauchen: keine eigene Tauchbasis, Tauchausflüge über das Resort buchbar

keine eigene Tauchbasis, Tauchausflüge über das Resort buchbar Preise: Aktuelle Preise beim Anbieter

Aktuelle Preise beim Anbieter Infos: www.kunukuresort.com

Häufige Fragen zum Kunuku Aqua Resort

Wo liegt das Kunuku Aqua Resort?

In Sint Willibrordus im Westen von Curaçao, rund 20 Minuten von der Hauptstadt Willemstad entfernt. Das Resort liegt nicht direkt am Meer.

Für wen eignet sich das Resort?

Vor allem für Familien, besonders mit älteren Kindern und Teenagern. Der Wasserpark Waterworld richtet sich ausdrücklich auch an Erwachsene.

Gibt es im Kunuku Aqua Resort eine Tauchbasis?

Nein, eine eigene Tauchbasis gibt es nicht. Tauchausflüge können laut Resort-Website über das Resort gebucht werden.

Ist das Essen im All-inclusive-Preis enthalten?

Frühstück, Mittag- und Abendessen im Buffetrestaurant sind Teil des All-inclusive-Konzepts. Einzelne Angebote können Aufpreis kosten, Details beim Resort.

Was braucht man für die Einreise nach Curaçao?

Einen gültigen Reisepass. Außerdem füllen alle Besucher vorab online die Digital Immigration Card aus.

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