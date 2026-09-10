IDE-KOMPPLAN High Pressure Solutions bietet kompakte Online-Betreiberseminare für Hochdruck- und Atemluftkompressoranlagen an. Die herstellerneutralen Schulungen dauern etwa 1,5 bis zwei Stunden und schließen mit einem drei Jahre gültigen Zertifikat ab.

Online-Seminar für Betreiber von Kompressoranlagen

Wer Hochdruck- oder Atemluftkompressoranlagen betreibt, benötigt entsprechendes technisches und organisatorisches Wissen. IDE-KOMPPLAN High Pressure Solutions bietet dafür herstellerneutrale Online-Betreiberseminare an, die sich auch an Betreiber von Atemluftanlagen im Tauchbereich richten.

Das Online-Seminar für Kompressor-Betreiber soll die wesentlichen Inhalte kompakt und praxisorientiert vermitteln. Nach Angaben von IDE-KOMPPLAN beträgt die Dauer einer Schulung etwa 1,5 bis zwei Stunden. Die Teilnahme erfolgt online und kann direkt vom Arbeitsplatz aus erfolgen.

Damit entfallen längere Anfahrten zu Schulungsstandorten sowie gegebenenfalls Übernachtungen und ein kompletter Präsenztag. Insbesondere für Betreiber von Tauchbasen, Tauchschulen, Füllstationen oder anderen Einrichtungen mit eigenen Atemluftkompressoren kann das eine zeitsparende Alternative zu klassischen Vor-Ort-Seminaren darstellen.

Herstellerneutrales Betreiberwissen

Die Seminare von IDE-KOMPPLAN sind herstellerneutral aufgebaut. Im Mittelpunkt steht damit nicht die Bedienung eines einzelnen Kompressormodells, sondern das übergeordnete Betreiberwissen rund um Hochdruck- und Atemluftkompressoranlagen.

Laut Anbieter werden die Inhalte praxisorientiert vermittelt. Das Angebot richtet sich an Personen, die entsprechende Anlagen betreiben oder für deren sicheren Betrieb verantwortlich sind.

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Absolventen ein Teilnahmezertifikat. Dieses ist nach Angaben von IDE-KOMPPLAN drei Jahre gültig.

Online statt ganztägigem Präsenztermin

Ein wesentlicher Ansatz des Schulungskonzepts ist der reduzierte Zeitaufwand. Statt eines ganztägigen Termins vor Ort soll das Betreiberwissen innerhalb von rund 90 bis 120 Minuten online vermittelt werden.

Dadurch sollen neben der eigentlichen Seminardauer auch Reisezeiten und zusätzliche Kosten reduziert werden. Gerade für kleinere Betriebe oder Tauchbasen, bei denen Mitarbeiter nicht ohne Weiteres einen gesamten Arbeitstag für eine externe Schulung einplanen können, kann dies organisatorische Vorteile bieten.

Weitere Informationen zu den Online-Betreiberseminaren, Terminen und Seminaranfragen gibt es direkt bei IDE-KOMPPLAN High Pressure Solutions:

Anbieter: IDE-KOMPPLAN High Pressure Solutions

Seminarform: Online

Dauer: ca. 1,5 bis 2 Stunden

Ausrichtung: herstellerneutral

Zertifikat: drei Jahre gültig

Informationen: www.ide.de