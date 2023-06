SCUBAPRO baut Flossensortiment deutlich aus

Die zur boot 2023 vorgestellte neue Hochleistungsflosse SEAWING SUPERNOVA revolutioniert mit ihrem Two-Piece-Design derzeit den Tauchflossenmarkt. Daher implementiert SCUBAPRO das neue innovative Gelenk-Design nun auch bei einem weiteren Flossenmodell – der neuen S-TEK FIN.

Darüber hinaus launcht das Unternehmen die beliebte GO SPORT in zwei Farben in der Gorilla Version . Die beliebten Schnorchel- und Freizeitflosse GO Fin gibt es nun in vier neuen Farben!

NEU – S-TEK FIN mit Two-Piece-Design

Die S-TEK Fin ist die Neuentwicklung in der S-TEK Linie von SCUBAPRO. Sie ist eine speziell für das technische Tauchen konzipierte Flosse der nächsten Generation, die maximale Leistung bietet, und ebenfalls wie die SEAWING SUPERNOVA über das innovative Gelenk-Design verfügt.

S-TEK FIN heißt die Neuentwicklung.

Wie bei der Seawing Supernova kann das Flossenblatt schnell demontiert werden.

Das Flossenblatt kann mit einer Edelstahlplatte beschwert werden.

Ohne die Platte besitzt die Flossen positiven Auftrieb, mit ihr ist sie neutral.

NEU – GO SPORT GORILLA in Schwarz & Orange

Die GO Sport Gorilla ist baugleich mit der GO Sport Fin, verfügt aber über ein etwas härteres Flossenblatt und einen strapazierfähigen Bungee Strap, der beim Manövrieren unter anspruchsvollen Bedingungen das gewisse Extra verleiht. Erhältlich in den Farben Schwarz & Orange.

NEU – GO FIN in 4 neuen Farben

Die GO-Reiseflosse kombiniert die Passformvorteile von Geräteflossen mit der Bequemlichkeit und dem Barfußgefühl einer Fußteilflosse. Die GO-Fin ist leicht, nahezu unzerstörbar und im Wasser ein schneller und wendiger Begleiter. Die beliebte Freizeitflosse gibt es jetzt in 4 neuen Farben – Blau, Gelb, Pink und Türkis erweitern das Sortiment.