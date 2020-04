Worauf beim Online-Shoppen von Tauchausrüstung geachtet werden muss

Advertorial – Endlich ist es so weit: Der Tauchschein ist gemacht und nun soll die eigene Tauchausrüstung angeschafft werden. Welche Kosten kommen beim Online-Kauf auf den Taucher zu?

Doch egal ob es sich um eine komplette Ausrüstung handelt oder um eine für Fortgeschrittene – beim Online-Kauf gibt es einiges, worauf es zu achten gilt.

Nur eine richtig ausgewählte Ausrüstung sorgt beim Tauchen für Sicherheit. Anfänger kaufen eine „normale“ Ausrüstung, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt:

Tauchermaske

Schnorchel und

Flossen

Es gilt darauf zu achten, dass die Tauchmaske perfekt anliegt und zu 100% wasserdicht ist. Wer eine Tauchmaske online kauft, der kann nicht direkt den folgenden Test durchführen: Die Maske aufsetzen, tief einatmen und die Luft anhalten. Die Größe ist dann richtig, wenn sich die Maske festsaugt. Darüber hinaus sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass es sich um qualitativ hochwertiges Silikon handelt und sich nicht verfärbt. In der Tauchausrüstung ist zudem ein Schnorchel enthalten und dieser sollte ebenfalls aus robustem Silikon bestehen, da er so biegsamer ist.

Des Weiteren sind Flossen in einer solchen Ausrüstung enthalten. Hier besteht die Auswahl aus offenen und geschlossenen Flossen. Zumeist sind Erstere mit einem Riemen versehen. Es ist empfehlenswert sogenannte Füßlinge zu kaufen, sofern die Wahl auf die offenen Flossen fällt, da so die Füße optimal beim Tauchgang geschützt sind. Anders die geschlossenen Flossen, die problemlos barfuß getragen werden können. Vor allem Anfänger sollten ein Modell mit einem weichen bis mittelharten Flossenblatt auswählen. Ob das Modell über einen Schlitz, mit Löchern oder einem eckigen bzw. runden Blatt ausgestattet ist, das ist egal. Wichtig ist, dass durch die Flossen ausreichend Antrieb erreicht wird und sie so angenehm am Fuß sitzen, dass es zu keinem Muskelkrampf kommt.

Weiteres Tauchzubehör – Flossen und Maske sind nicht alles

Doch nur die Tauchausrüstung zu kaufen, das ist einfach zu wenig, wenn es darum geht, in die Tiefen der Meere abzutauchen. Denn diese reicht lediglich zum Schnorcheln oder für ein kurzes Abtauchen. Eine komplette Ausrüstung besteht zudem aus:

Tauchanzug

Bleigürtel

Tarierweste

Handschuhe

Wer sich eine komplette Ausrüstung anschaffen möchte, der benötigt zudem:

Pressluftflasche

Atemregler

Tauchcomputer

Des Weiteren gehören auch eine Taucheruhr, ein Tauchseil, eine Tauchlampe sowie eine Unterwasserkamera sowie ein Tauchmesser zur Ausrüstung eines Tauchers. Es gibt eine Vielzahl von Online-Shops sowie Fachhändler, bei denen hochwertige Produkte für sicheren Tauchspaß angeboten werden.

Welche Kosten sind mit einer Tauchausrüstung verbunden?

Generell weist die Tauchausbildung einen großen Vorteil auf: Die komplette Tauchausrüstung wird von der Tauchschule gestellt. Die Leihgebühr ist hier direkt im Preis des Tauchkurses enthalten, sodass sich niemand von der ersten Minute an um ein eigenes Equipment Gedanken machen muss und mit den anfallenden Kosten.

Wer erstmal nur einen Schnupperkurs macht, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, der benötigt ebenfalls noch kein eigenes Equipment. Das ist sinnvoll, denn schließlich geht es doch zuerst darum, festzustellen, ob einem das Tauchen Spaß macht und die Tauchgrundlagen zu erlernen. Erst dann, wenn man sich sicher ist, sollte über die Investition in eine eigene Ausrüstung nachgedacht werden. Viele Taucher entscheiden sich zuerst einmal dafür, nur einzelne Teile der Tauchausrüstung anzuschaffen. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, gleich das komplette Equipment anzuschaffen, die müssen wissen, dass die Qualität über die Kosten entscheidet.

Ob sich die Anschaffung einer kompletten Ausrüstung empfehlenswert ist, das ist zum einen davon abhängig, wie oft dem Hobby Tauchen nachgegangen wird. Wer nur einige Male im Jahr einen Tauchurlaub macht, für den lohnt es sich weniger als für die Taucher, die regelmäßige Tauchgänge planen.

Die Kosten

Grundausrüstung

Eine günstige Grundausrüstung für Anfänger: ca. 100 bis 120€

- Tauchmaske, Schnorchel und Flossen –

Kleidung

Viele kaufen aus hygienischen Gründen Teile des Equipments selbst, wie die Kleidung: ca. 250€

- Neoprenanzug und Füßlinge -

Technisches Equipment

Tarierweste: ca. 300€

Tauchcomputer: ca. 300€ – qualitativ hochwertige Geräte können schon über 900€ kosten.

Atemregler und alternativer Atemregler: pro Stück ca. 200€

Manometer (gehört zur Tauchflasche und misst den Druck): ca. 50€

„Oktopus“ und Kabel zur Verbindung zur Flasche mit der Weste: ca. 100€

Gasflasche (Preis abhängig vom Volumen und Material): ab ca. 150€

Blei: ca. 6€ pro Kilo

Zusammenfassend bedeutet dies, dass eine absolute Grundausrüstung für Anfänger mit allen Bestandteilen – Grundausrüstung, Kleidung & Equipment – insgesamt rund 1460€ kostet. Am ehesten ist eine solche Investition für Anfänger zu empfehlen, wenn bereits Erfahrungen auf ersten Tauchgängen gesammelt wurden und beim Equipment gewisse Präferenzen festgelegt wurden. Die Taucheinsteiger, die erst nur wenige Tauchgänge unternommen haben, sollten sich überlegen, ob es lohnenswert ist, sich eine komplette Tauchausstattung anzuschaffen. Oft kann eine geliehene Ausrüstung sinnvoller sein.