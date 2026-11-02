Tauchen auf Tobago: Zwischen Regenwald und Riff in Speyside

Das Wichtigste in Kürze
- Destination: Tobago, Trinidad und Tobago, südliche Karibik, zwischen Karibischem Meer und Atlantik
- Unterkunft: Nabucco’s Resort Speyside Inn in Speyside im Nordosten, 19 Zimmer, Pool, Restaurant am Wasser
- Tauchbasis: Extra Divers Speyside direkt im Resort, täglich Bootsausfahrten mit zwei Tauchgängen
- Tauchgebiet: Goat Island und Little Tobago, ruhige Riffe auf der Karibikseite, Driftdives auf der Atlantikseite
- Wasser: laut Anbieter ganzjährig rund 28 Grad
- Infos: extradivers-worldwide.com
Tobago ist überschaubar und doch erstaunlich vielfältig: palmengesäumte Strände, dichter Regenwald und eine entspannte Atmosphäre mit viel karibischer Lebensfreude. Die Insel passt zu Aktivurlaubern ebenso wie zu Erholungssuchenden.
Regenwald, Vögel, kleine Häuser
Im Inselinneren erstreckt sich das Main Ridge Forest Reserve, der älteste geschützte Regenwald der westlichen Hemisphäre, mit Wanderwegen durch weitgehend unberührte Natur. Auch Vogelbeobachter kommen auf ihre Kosten: Über 260 Arten sind auf Tobago dokumentiert, darunter endemische wie der Tobago Greenlet. Damit gehört die Insel zu den interessantesten Birdwatching-Zielen der Karibik.
Große Hotelanlagen sind auf Tobago selten. Stattdessen prägen kleine Unterkünfte und familiäre Gastfreundschaft die Reise, Massentourismus ist hier kein Thema.
Nabucco’s Resort Speyside Inn
Im ruhigen Fischerdorf Speyside im Nordosten Tobagos liegt das familiäre Nabucco’s Resort Speyside Inn mit der Tauchbasis Extra Divers Speyside. Die kleine Anlage hat nur 19 Zimmer und bietet einfache, karibisch-authentische Unterkunft mit Meerblick, Pool und einem Restaurant direkt am Wasser.
Tauchen vor Speyside: Zwei Seiten einer Insel
Tobago gilt als eines der besten Tauchreviere der Karibik. Direkt vor der Küste von Speyside liegen die bekannten Tauchgebiete rund um Goat Island und Little Tobago, die für ihre Artenvielfalt geschätzt werden. Laut Anbieter treffen Taucher hier auf intakte Korallenriffe, große Fischschwärme, Schildkröten, Adlerrochen und mit etwas Glück auch Mantas.
Die Tauchplätze gehören zu zwei sehr unterschiedlichen Welten: Die geschützte Karibikseite bietet ruhige, farbenreiche Riffe, die Atlantikseite sorgt für nährstoffreiches Wasser, stärkere Strömungen und Driftdives.
Extra Divers Speyside fährt täglich mit dem Boot zu den umliegenden Plätzen, mit zwei Tauchgängen pro Ausfahrt. Die Wassertemperatur liegt laut Anbieter das ganze Jahr über bei rund 28 Grad.
Reiseinfo: Tobago und Extra Divers Speyside
- Destination: Tobago, Republik Trinidad und Tobago, südliche Karibik; Nordostküste mit Atlantikeinfluss
- Unterkunft: Nabucco’s Resort Speyside Inn, Speyside, 19 Zimmer, Pool, Restaurant am Wasser
- Tauchbasis: Extra Divers Speyside auf dem Resortgelände. Laut Website (Stand: November 2026): Bootsanleger rund 1,5 km entfernt, kein Hausriff, alle Tauchgänge vom Boot, derzeit kein Nitrox, Ausbildung nach SSI
- Tauchgebiet: Goat Island, Little Tobago, Karibik- und Atlantikseite, Driftdives
- Wasser: ganzjährig rund 28 Grad (Anbieterangabe)
- Anreise: Flughafen Tobago (TAB), laut Extra Divers rund 40 km bzw. 1 bis 1,5 Stunden Fahrt nach Speyside. Im Winterflugplan fliegt Condor ab Frankfurt nach Tobago (Stand: November 2026, aktuelle Verbindungen bei der Airline)
- Einreise: aktuelle Bestimmungen beim Auswärtigen Amt
- Preise: aktuelle Preise beim Anbieter
- Infos: extradivers-worldwide.com · info@extradivers.org
- Pauschalreisen: Reisecenter Federsee, info@reisecenter-federsee.de
Häufige Fragen zum Tauchen auf Tobago
Wo liegt Tobago?
Im Süden der Karibik unweit der Küste Südamerikas. Tobago ist die kleinere Schwesterinsel von Trinidad, beide bilden gemeinsam den Staat Trinidad und Tobago.
Wo taucht man von Speyside aus?
Rund um die vorgelagerten Inseln Goat Island und Little Tobago im Nordosten der Insel. Extra Divers Speyside fährt täglich mit zwei Tauchgängen pro Ausfahrt dorthin.
Wie warm ist das Wasser auf Tobago?
Laut Extra Divers ganzjährig rund 28 Grad, auch auf der Atlantikseite.
Ist Tobago auch für weniger erfahrene Taucher geeignet?
Die Karibikseite bietet ruhige Riffe. Auf der Atlantikseite ist mit stärkerer Strömung und Wellengang zu rechnen, dort finden die Driftdives statt. Laut Extra Divers gibt es Plätze für jedes Erfahrungslevel.
Gibt es in Speyside ein Hausriff oder Nitrox?
Laut Website von Extra Divers (Stand: November 2026) nein: Alle Tauchgänge sind Bootstauchgänge, Nitrox wird derzeit nicht angeboten.