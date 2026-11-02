Tauchen auf Tobago: Zwischen Regenwald und Riff in Speyside

Das Wichtigste in Kürze

Destination: Tobago, Trinidad und Tobago, südliche Karibik, zwischen Karibischem Meer und Atlantik

Unterkunft: Nabucco’s Resort Speyside Inn in Speyside im Nordosten, 19 Zimmer, Pool, Restaurant am Wasser

Tauchbasis: Extra Divers Speyside direkt im Resort, täglich Bootsausfahrten mit zwei Tauchgängen

Tauchgebiet: Goat Island und Little Tobago, ruhige Riffe auf der Karibikseite, Driftdives auf der Atlantikseite

Wasser: laut Anbieter ganzjährig rund 28 Grad

Infos: extradivers-worldwide.com

Tobago ist überschaubar und doch erstaunlich vielfältig: palmengesäumte Strände, dichter Regenwald und eine entspannte Atmosphäre mit viel karibischer Lebensfreude. Die Insel passt zu Aktivurlaubern ebenso wie zu Erholungssuchenden.

Bewaldete Küste von Tobago aus der Luft. Foto: © Tobago Tourism Agency

Regenwald, Vögel, kleine Häuser

Im Inselinneren erstreckt sich das Main Ridge Forest Reserve, der älteste geschützte Regenwald der westlichen Hemisphäre, mit Wanderwegen durch weitgehend unberührte Natur. Auch Vogelbeobachter kommen auf ihre Kosten: Über 260 Arten sind auf Tobago dokumentiert, darunter endemische wie der Tobago Greenlet. Damit gehört die Insel zu den interessantesten Birdwatching-Zielen der Karibik.

Regenwald im Inselinneren, im Main Ridge Forest Reserve. Foto: © Tobago Tourism Agency

Der Argyle-Wasserfall im Osten von Tobago. Foto: © Tobago Tourism Agency

Ein Rubinkolibri im Schwirrflug. Foto: © Tobago Tourism Agency Ein Weißnackenkolibri. Foto: © Tobago Tourism Agency Ein Türkisnaschvogel (Blue Dacnis). Foto: © Tobago Tourism Agency

Große Hotelanlagen sind auf Tobago selten. Stattdessen prägen kleine Unterkünfte und familiäre Gastfreundschaft die Reise, Massentourismus ist hier kein Thema.

Kanonen am Fort King George über Scarborough. Foto: © Tobago Tourism Agency Ein Obststand am Straßenrand. Foto: © Tobago Tourism Agency Kakaofrucht am Baum: Auf Tobago wird Kakao angebaut. Foto: © Tobago Tourism Agency Typische Zutaten der Inselküche. Foto: © Tobago Tourism Agency

Nabucco’s Resort Speyside Inn

Im ruhigen Fischerdorf Speyside im Nordosten Tobagos liegt das familiäre Nabucco’s Resort Speyside Inn mit der Tauchbasis Extra Divers Speyside. Die kleine Anlage hat nur 19 Zimmer und bietet einfache, karibisch-authentische Unterkunft mit Meerblick, Pool und einem Restaurant direkt am Wasser.

Das Nabucco’s Resort Speyside Inn hat nur 19 Zimmer. Foto: © Extra Divers Worldwide

Pool und Bungalow im tropischen Garten des Resorts. Foto: © Extra Divers Worldwide Vom Pool aus geht der Blick auf die Bucht von Speyside. Foto: © Extra Divers Worldwide Das Restaurant liegt direkt am Wasser. Foto: © Extra Divers Worldwide Ein Zimmer im Turm des Speyside Inn. Foto: © Extra Divers Worldwide

Tauchen vor Speyside: Zwei Seiten einer Insel

Tobago gilt als eines der besten Tauchreviere der Karibik. Direkt vor der Küste von Speyside liegen die bekannten Tauchgebiete rund um Goat Island und Little Tobago, die für ihre Artenvielfalt geschätzt werden. Laut Anbieter treffen Taucher hier auf intakte Korallenriffe, große Fischschwärme, Schildkröten, Adlerrochen und mit etwas Glück auch Mantas.

Die Tauchplätze gehören zu zwei sehr unterschiedlichen Welten: Die geschützte Karibikseite bietet ruhige, farbenreiche Riffe, die Atlantikseite sorgt für nährstoffreiches Wasser, stärkere Strömungen und Driftdives.

Extra Divers Speyside fährt täglich mit dem Boot zu den umliegenden Plätzen, mit zwei Tauchgängen pro Ausfahrt. Die Wassertemperatur liegt laut Anbieter das ganze Jahr über bei rund 28 Grad.

Reiseinfo: Tobago und Extra Divers Speyside

Destination: Tobago, Republik Trinidad und Tobago, südliche Karibik; Nordostküste mit Atlantikeinfluss

Unterkunft: Nabucco’s Resort Speyside Inn, Speyside, 19 Zimmer, Pool, Restaurant am Wasser

Tauchbasis: Extra Divers Speyside auf dem Resortgelände. Laut Website (Stand: November 2026): Bootsanleger rund 1,5 km entfernt, kein Hausriff, alle Tauchgänge vom Boot, derzeit kein Nitrox, Ausbildung nach SSI

Tauchgebiet: Goat Island, Little Tobago, Karibik- und Atlantikseite, Driftdives

Wasser: ganzjährig rund 28 Grad (Anbieterangabe)

Anreise: Flughafen Tobago (TAB), laut Extra Divers rund 40 km bzw. 1 bis 1,5 Stunden Fahrt nach Speyside. Im Winterflugplan fliegt Condor ab Frankfurt nach Tobago (Stand: November 2026, aktuelle Verbindungen bei der Airline)

Einreise: aktuelle Bestimmungen beim Auswärtigen Amt

Preise: aktuelle Preise beim Anbieter

Infos: extradivers-worldwide.com · info@extradivers.org

Pauschalreisen: Reisecenter Federsee, info@reisecenter-federsee.de

Häufige Fragen zum Tauchen auf Tobago

Wo liegt Tobago?

Im Süden der Karibik unweit der Küste Südamerikas. Tobago ist die kleinere Schwesterinsel von Trinidad, beide bilden gemeinsam den Staat Trinidad und Tobago.

Wo taucht man von Speyside aus?

Rund um die vorgelagerten Inseln Goat Island und Little Tobago im Nordosten der Insel. Extra Divers Speyside fährt täglich mit zwei Tauchgängen pro Ausfahrt dorthin.

Wie warm ist das Wasser auf Tobago?

Laut Extra Divers ganzjährig rund 28 Grad, auch auf der Atlantikseite.

Ist Tobago auch für weniger erfahrene Taucher geeignet?

Die Karibikseite bietet ruhige Riffe. Auf der Atlantikseite ist mit stärkerer Strömung und Wellengang zu rechnen, dort finden die Driftdives statt. Laut Extra Divers gibt es Plätze für jedes Erfahrungslevel.

Gibt es in Speyside ein Hausriff oder Nitrox?

Laut Website von Extra Divers (Stand: November 2026) nein: Alle Tauchgänge sind Bootstauchgänge, Nitrox wird derzeit nicht angeboten.

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