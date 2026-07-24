Gewinne ein DiveVolk SeaTouch 4 Max Plus

Dein Smartphone wird zur Unterwasserkamera
Ob Schorchelschnappschüsse, spektakuläre Tauchgänge oder Videos unter Wasser – mit dem DiveVolk SeaTouch 4 Max Plus verwandelst Du Dein Smartphone in eine vollwertige Unterwasserkamera. Dank des patentierten Touchscreen-Systems lässt sich das Smartphone unter Wasser vollständig bedienen. Fotos, Videos, Kamera-Apps und alle anderen Apps können wie gewohnt genutzt werden.
Mit etwas Glück gehört das SeaTouch 4 Max Plus (unverbindliche Preisempfehlung: 268 Euro) schon bald Dir.
📱 Volle Touchscreen-Bedienung unter Wasser
📸 Fotos & Videos direkt auf dem Smartphone
🌊 Bis 60 Meter wasserdicht
So nimmst Du teil
Die Teilnahme ist ganz einfach:
- Fülle das Teilnahmeformular aus.
- Trage von August bis Oktober jeweils den Aktionscode aus dem aktuellen TAUCHEN-Newsletter und den zugehörigen Facebook– oder Instagram-Beitrag ein.
- Bestätige bei jeder Teilnahme die Teilnahmebedingungen und den Datenschutzhinweis. Nach der dritten und letzten Teilnahme bist Du automatisch im Lostopf.
Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2026 um 23:59 Uhr (MESZ).
Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anschließend per Los ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.
Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen
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