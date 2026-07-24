Gewinne ein DiveVolk SeaTouch 4 Max Plus

Dein Smartphone wird zur Unterwasserkamera

Ob Schorchelschnappschüsse, spektakuläre Tauchgänge oder Videos unter Wasser – mit dem DiveVolk SeaTouch 4 Max Plus verwandelst Du Dein Smartphone in eine vollwertige Unterwasserkamera. Dank des patentierten Touchscreen-Systems lässt sich das Smartphone unter Wasser vollständig bedienen. Fotos, Videos, Kamera-Apps und alle anderen Apps können wie gewohnt genutzt werden.

Mit etwas Glück gehört das SeaTouch 4 Max Plus (unverbindliche Preisempfehlung: 268 Euro) schon bald Dir.

📱 Volle Touchscreen-Bedienung unter Wasser

📸 Fotos & Videos direkt auf dem Smartphone

🌊 Bis 60 Meter wasserdicht

So nimmst Du teil

Die Teilnahme ist ganz einfach:

Fülle das Teilnahmeformular aus. Trage von August bis Oktober jeweils den Aktionscode aus dem aktuellen TAUCHEN-Newsletter und den zugehörigen – oder Instagram-Beitrag ein. Bestätige bei jeder Teilnahme die Teilnahmebedingungen und den Datenschutzhinweis. Nach der dritten und letzten Teilnahme bist Du automatisch im Lostopf.

Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2026 um 23:59 Uhr (MESZ).

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anschließend per Los ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.