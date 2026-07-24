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Gewinnspiele

Gewinne ein DiveVolk SeaTouch 4 Max Plus

Sichere Dir jetzt Deine Chance und nimm mit den Aktionscodes aus Newsletter und Social Media am Gewinnspiel teil.

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Dein Smartphone wird zur Unterwasserkamera

Ob Schorchelschnappschüsse, spektakuläre Tauchgänge oder Videos unter Wasser – mit dem DiveVolk SeaTouch 4 Max Plus verwandelst Du Dein Smartphone in eine vollwertige Unterwasserkamera. Dank des patentierten Touchscreen-Systems lässt sich das Smartphone unter Wasser vollständig bedienen. Fotos, Videos, Kamera-Apps und alle anderen Apps können wie gewohnt genutzt werden.

Mit etwas Glück gehört das SeaTouch 4 Max Plus (unverbindliche Preisempfehlung: 268 Euro) schon bald Dir.

📱 Volle Touchscreen-Bedienung unter Wasser
📸 Fotos & Videos direkt auf dem Smartphone
🌊 Bis 60 Meter wasserdicht

So nimmst Du teil

Die Teilnahme ist ganz einfach:

  1. Fülle das Teilnahmeformular aus.
  2. Trage von August bis Oktober jeweils den Aktionscode aus dem aktuellen TAUCHEN-Newsletter und den zugehörigen Facebook– oder Instagram-Beitrag ein.
  3. Bestätige bei jeder Teilnahme die Teilnahmebedingungen und den Datenschutzhinweis. Nach der dritten und letzten Teilnahme bist Du automatisch im Lostopf.

Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2026 um 23:59 Uhr (MESZ).

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anschließend per Los ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

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Den Code findest Du im aktuellen TAUCHEN-Newsletter.
Den Code findest Du im aktuellen Gewinnspiel-Beitrag auf Facebook oder Instagram.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Abonnenten des kostenlosen TAUCHEN-Newsletters. Zum Zeitpunkt der Teilnahme muss eine aktive Newsletter-Anmeldung bestehen.

Für eine gültige Teilnahme benötigst Du beide Aktionscodes: einen aus dem aktuellen TAUCHEN-Newsletter und einen aus dem jeweiligen Gewinnspiel-Beitrag auf unseren Social-Media-Kanälen.

Du bist noch kein TAUCHEN-Newsletter-Abonnent? Melde Dich jetzt kostenlos an. Nach der Anmeldung erhältst Du eine Bestätigungs-E-Mail. Erst nach erfolgreicher Bestätigung kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmebedingungen anzeigen

Teilnahmeschluss für dieses Gewinnspiel ist der 31.10.2026 um 23:59 Uhr (MESZ).

Veranstalter des Gewinnspiels ist die JAHR Artopé MEDIA GmbH & Co. KG, Bajuwarenring 19, 82041 Oberhaching.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme den kostenlosen TAUCHEN-Newsletter abonniert und ihre Newsletter-Anmeldung per Double-Opt-in bestätigt haben.

Für eine gültige Teilnahme müssen beide Aktionscodes korrekt eingegeben werden. Pro Person und E-Mail-Adresse ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen sowie automatisierte Teilnahmen sind ausgeschlossen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird nach Teilnahmeschluss per Los ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung keine Rückmeldung, behält sich der Veranstalter vor, den Gewinn erneut zu verlosen.

Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


Datenschutzhinweis anzeigen

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden von der JAHR Artopé MEDIA GmbH & Co. KG ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Die Daten werden zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung, zur Ermittlung und Benachrichtigung des Gewinners oder der Gewinnerin sowie gegebenenfalls zum Versand des Gewinns verwendet. Eine Weitergabe erfolgt nur, soweit sie hierfür erforderlich ist.

Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die hierfür erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die für den Newsletter-Versand verarbeiteten Daten bleiben hiervon unberührt und werden nach Maßgabe der Newsletter-Einwilligung verarbeitet.

Eine Abmeldung vom TAUCHEN-Newsletter vor Abschluss des Gewinnspiels führt zum Ausschluss von der Teilnahme.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten findest Du in unserer Datenschutzerklärung.

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