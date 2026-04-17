Orcas vor Spanien: Interview zu Bootsinteraktionen

Warum interagieren Orcas vor Spanien mit Booten? Das Interview mit Janek Andre erklärt Ursachen, Missverständnisse und Risiken für die stark bedrohte iberische Population. Du erfährst, welche Rolle Medien, Forschung und Schutzmaßnahmen spielen. Der Artikel richtet sich an Taucher, Segler und alle, die sich für Meeresschutz interessieren.

Warum interagieren Orcas vor der iberischen Küste mit Booten?

Seit einigen Jahren sorgen Orcas vor der iberischen Küste im Atlantik für Schlagzeilen. Dabei ist die wissenschaftliche Einordnung komplexer als viele Berichte vermuten lassen.

Im Interview erklärt Janek Andre, Mitbegründer der Iberian Orca Guardians Foundation, wie dieses Verhalten einzuordnen ist und welche Folgen die öffentliche Darstellung für den Schutz der Tiere hat.

Janek Andre und Sarah Connor haben im November 2024 die »Iberian Orca Guardians Foundation« gegründet.

»Es handelt sich um Angriffe«

»Solch plumpe Schlagzeilen drängen die letzten verbliebenen iberischen Orcas an den Rand der Ausrottung«, sagt Janek Andre.

Auf die Frage, ob man die Ursachen der Interaktionen eindeutig erklären könne, antwortet er:

»Nein, sicher sagen kann das niemand, da wir leider keine Orcas sind und uns noch nicht mit ihnen unterhalten können. Was wir wissen: Es handelt sich nicht um ›Angriffe‹, sondern um Interaktionen einer kleinen Gruppe Orcas mit Bootsrudern und allem anderen, was im Wasser hängt.«

Die Tiere zeigten dabei ein spezifisches Verhalten, das eher mit Spiel und sozialem Lernen als mit Aggression zu tun habe.

»Orcas in Neuseeland machen das Gleiche mit RIB-Booten. Wenn Orcas Boote angreifen wollten, würden sie diese in zehn Minuten versenken.«

Welche Folgen haben mediale Fehlinterpretationen?

Laut Andre liegt eines der größten Probleme nicht im Verhalten der Tiere selbst, sondern in dessen Darstellung:

»Schlagzeilen wie ›Killerwale greifen Boote an‹ schaffen ein falsches Bild und schüren Ängste. Das kann zu gefährlichen Gegenreaktionen führen – von Panik auf See bis hin zu Forderungen nach ›Kontrolle‹ oder sogar ›Beseitigung‹ der Tiere.«

Die Arbeit der Foundation ziele daher darauf ab, die öffentliche Wahrnehmung zu korrigieren und wissenschaftlich fundiert zu informieren.

Wie stark ist die iberische Orca-Population gefährdet?

Die Situation der Tiere gilt als kritisch.

»Die iberische Orca-Population besteht nur noch aus rund 35 Tieren. Sie ist also akut vom Aussterben bedroht.«

Die Population ist eng an den Blauflossenthunfisch gebunden, der ihre wichtigste Nahrungsquelle darstellt. Forschende nutzen unter anderem Fotoidentifikation, Unterwasseraufnahmen und akustische Analysen, um einzelne Tiere und ihr Verhalten zu dokumentieren.

Welche Schutzmaßnahmen sind notwendig?

Aus Sicht der Iberian Orca Guardians Foundation sind mehrere Maßnahmen entscheidend:

Schutz zentraler Lebensräume

Regulierung des Schiffsverkehrs

nachhaltiges Management der Thunfischbestände

Verzicht auf invasive Forschungsmethoden

Andre kritisiert insbesondere den Einsatz bestimmter Satellitensender:

»LIMPET-Satellitentelemetrie kann die Tiere zusätzlich stressen und durch Infektionen sogar zum Tod führen.«

Gleichzeitig betont er die Bedeutung eines veränderten Narrativs:

»Orcas dürfen nicht länger als ›aggressive Angreifer‹ dargestellt werden, sondern als das, was sie sind – eine hochintelligente, bedrohte Population.«

Gibt es Hoffnung für die Orcas?

Trotz der kritischen Lage sieht Andre Chancen:

»Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber wir haben Beispiele, die Hoffnung geben – wie die Erholung der Buckelwalbestände nach dem Walfangstopp.«

Entscheidend sei, dass Schutzmaßnahmen rechtzeitig umgesetzt werden.

Was macht die Iberian Orca Guardians Foundation?

Die Arbeit der Organisation umfasst mehrere Bereiche:

wissenschaftliches Monitoring

Bildungsarbeit und Schulprogramme

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufbau einer internationalen Unterstützer-Community

kulturelle Projekte zur Sichtbarmachung der Orcas

Ziel ist es, die Tiere nicht nur biologisch, sondern auch als Teil des europäischen Natur- und Kulturerbes zu verankern.

Welche Erfolge gibt es bereits?

Nach Angaben der Foundation konnte die öffentliche Debatte bereits beeinflusst werden:

»Wir konnten Medien und Politik auf die Risiken eines Aussterbens aufmerksam machen und erste Unterstützer gewinnen.«

Auch die gesellschaftliche Wahrnehmung habe sich verändert – weg vom Bild des »aggressiven Angreifers« hin zu mehr Verständnis für die Schutzbedürftigkeit der Tiere.

Welche Rolle spielt prominente Unterstützung?

Mitgründerin der Foundation ist die Musikerin Sarah Connor. Ihre Beteiligung trägt zur Reichweite des Projekts bei.

»Ihre Reichweite hilft extrem, um Bewusstsein zu schaffen. Das ist enorm wertvoll, weil es unsere Botschaften zu Menschen bringt, die wir sonst nie erreichen würden.«

Wie kannst du die Orcas unterstützen?

Einzelpersonen können auf unterschiedliche Weise beitragen:

Verbreitung von Informationen

Unterstützung von Kampagnen

Spenden

Engagement als Volunteer oder Ambassador

»Jeder Beitrag, ob groß oder klein, macht einen Unterschied für diese letzten iberischen Orcas.«

Fazit

Die Interaktionen zwischen Orcas und Booten vor der iberischen Küste sind wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Klar ist jedoch, dass es sich nicht um gezielte Angriffe handelt.

Entscheidend für den Schutz der stark bedrohten Population ist neben konkreten Maßnahmen vor allem eine sachliche, differenzierte öffentliche Darstellung.

Das Interview führte TAUCHEN-Chefredakteur Alexander Kassler.

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