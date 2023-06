1800 Jahre altes Wrack gefunden!

Ein Taucher hat im Mai vor der Küste des Badeortes Netanya in Israel einen bedeutenden Zufallsfund gemacht. Er stieß bei seinem Tauchgang auf ein Wrack, dass mit Marmor-Artefakten aus der Römerzeit beladen war. Mehr dazu in dem Video. Einen ausführlichen Artikel werdet ihr in unsere August-Ausgabe lesen können. Diese kommt raus am 18. Juli 2023.

