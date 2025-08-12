Aldiana Club Resorts: Tauchen & Entspannen

Von traumhaften Hausriffen im Roten Meer über bunte Korallengärten im Indischen Ozean bis zu spannenden Wracktauchgängen im Mittelmeer – die Aldiana Club Resorts verbinden erstklassige Tauchspots mit Komfort, Wellness und kulinarischen Highlights.

Abtauchen im Cluburlaub

Tauchurlaub von Anfang an: Die Aldiana Club Resorts liegen nicht nur in einzigartiger Lage, sie sind zudem umgeben von zahlreichen Tauchspots und verfügen über eigene Tauchbasen auf dem Clubgelände, die den international anerkannten Verbänden angehören – mit Kursen und Exkursionen für jeden Geschmack.

Für die Entspannung danach sorgen die Welldiana Club Spas. Sie verfügen über einen beheizten Innenpool und ein erstklassiges Angebot an Anwendungen. Angenehme Entspannung findet man auch an den endlosen Sandstränden und den großen Poolanlagen. Im Beachclub lässt sich mit einem Drink bei coolen Beats der Blick aufs Meer genießen. Die Küche und die großen Buffets sind – typisch Aldiana – exquisit. Mit aufwendigen Shows und Live-Entertainment erreicht die Stimmung abends ihren Höhepunkt.

Die Clubs mit Tauch-Angebot von Aldiana



Aldiana Club Naga Bay

Das neu eröffnete Club Resort liegt an einer großen Bucht. Die weitläufige Anlage punktet mit modernem Design, vielen Pools und Swim-up-Zimmern. Die Tauchbasis befindet sich direkt an der Lagune – ideal für Einsteiger. Hier haben Sie die Möglichkeit, in die magische Unterwasserwelt des Roten Meeres einzutauchen und sich von Fischschwärmen und weiteren Bewohnern des Meeres begeistern zu lassen. Wer die Tiefe nicht so sehr liebt, kann am vorgelagerten Hausriff schnorcheln.

Aldiana Club Naga Bay

Aldiana Club Zanzibar Kwanza

Das neue Club Resort auf der Gewürzinsel verzaubert alle Sinne mit Farben und Düften. Viele Zimmer bieten einen eigenen Pool und einen zauberhaften Ausblick. Highlight ist der Pier mit Bar und Restaurant, Sonnendeck und – bei klarer Sicht – Blick auf Tansania. Erkunden Sie mit der Tauchschule direkt auf dem Clubgelände den Indischen Ozean! Vom Pier aus geht es zu den zahlreichen Spots der Insel. Auch Schnorchler kommen hier direkt am Club auf ihre Kosten.

Aldiana Club Zanzibar Kwanza

Aldiana Club Fuerteventura

Das Club Resort liegt auf einem Felsplateau mit Blick auf den türkisblauen Atlantik. Das Klima ist das ganze Jahr über perfekt zum Golfen, und gleich zwei Golfplätze sind schnell erreichbar. Die Tauchbasis des Clubs befindet sich direkt auf dem Gelände. Tauchen Sie am großen Riff von Jandia – dem schönsten Tauchplatz der Insel – oder erkunden Sie den Canyon von Jandia, das große Muränenriff und das Anemonenfeld.

Aldiana Club Fuerteventura

Aldiana Club Djerba Atlantide

Direkt am weißen Strand im Norden Djerbas gelegen, ist der Club ideal für alle, die Tauchen mit anderen Sportarten verbinden wollen. Die Tauchbasis liegt direkt auf dem Gelände. Das Revier vor Djerba ist noch weitgehend unerforscht, besonders spannend sind Schiffswracks aus beiden Weltkriegen. Die drei gut erhaltenen Wracks mit skurrilen Schiffsutensilien bieten Anfängern und erfahrenen Tauchern viel Raum zum Entdecken.

Aldiana Club Djerba Atlantide



