Bergwerktauchen Nuttlar: Unvergessliches Wiedersehen der SSI Dive Trophy-Finalisten

Ein spektakuläres Wiedersehen der Finalisten der SSI Dive Trophy 2024 führte ins größte betauchbare Bergwerk Deutschlands. Hier erlebten Sie hautnah, wie die Unterwasserwelt im Schieferbergwerk Nuttlar für Staunen, Adrenalin und unvergessliche Momente sorgte.

TEXT: Judith Walkenbach BILDER: Bastian Barth

Die SSI Dive Trophy – Europas größter Tauchwettbewerb – verspricht unvergessliche Erlebnisse, sportliche Herausforderungen und Wettbewerber, die zu Freunden werden. Und ich kann sagen: Das stimmt zu 100 %!

Im Dezember 2024 durfte ich als eine der zehn Finalisten zum großen Finale der 20. Dive Trophy nach Ägypten reisen. Im Robinson Club Soma Bay erlebten wir eine Woche voller Action, Teamgeist und Emotionen. Trotz des Wettbewerbs wuchsen wir als Gruppe eng zusammen – gemeinsam lachen, kämpfen, erleben und gewinnen.

Von Ägypten ins Sauerland

Meine Begeisterung wurde bei der Tauchschule Sauerland, bei der ich selbst tauche, aufgenommen und es entstand die großartige Idee, ein Wiedersehen der Finalisten zu organisieren – mit einem ganz besonderen Highlight: Cavern-Schnuppertauchen im Schieferbergwerk Nuttlar!

Bergwerktauchen war für mich, wie für fast alle von uns, eine neue taucherische Herausforderung und was soll ich sagen: Dieses Erlebnis war spektakulär! Das Bergwerk Nuttlar ist Deutschlands größtes betauchbares Bergwerk und wurde 2024 auf der Messe BOOT als Top-Tauchdestination ausgezeichnet. Es bot uns eine komplett neue Perspektive aufs Tauchen. Bereits der Einstieg über den Container am Eingang fühlte sich an, wie der Eintritt in eine andere Welt: kalt, dunkel, geheimnisvoll – einfach faszinierend.

Faszinierende Unterwasserwelt im Bergwerk

Im Schnupperbereich konnte man zwar jederzeit auftauchen, doch die Atmosphäre war durch absolute Dunkelheit und historische Spuren wie Schienen, Werkzeuge und Leitungssysteme einmalig. Ein kurzer Abstieg in den Bremsberg führte uns in einen echten Overhead-Bereich – das Geräusch der Luftblasen an der Decke bleibt unvergesslich.

Das Adrenalin beim ersten Tauchgang, weitere Faszination beim zweiten – dieses Erlebnis hat uns alle tief beeindruckt. Den Abschluss bildete am zweiten Tag ein entspannter Tauchgang im Sorpesee – diesmal mit Fischsichtung statt Felswänden.

Dank und Fazit

Ein riesiges Dankeschön an die Tauchschule Sauerland für die Organisation und an Marco und das Team vom Bergwerktauchen Nuttlar für die professionelle, herzliche Begleitung.

Danke auch an das Team und die Sponsoren der SSI Dive Trophy 2024 – die uns so zusammengebracht haben. Dieses Wochenende war der perfekte Beweis dafür, was Tauchen wirklich bedeutet: Gemeinschaft, Abenteuer und unvergessliche Momente.

Und mein Fazit zum Bergwerktauchen – schnuppert rein, es lohnt sich!

ZUM BERGWERK: bergwerktauchen.de

ZUR DIVETROPHY: SSI DIVETROPHY