Camel Creativ Contest – Mitmachen & Gewinnen

Camel Dive Club ruft zum neuen Kreativwettbewerb »Underwater Stories from the Red Sea« auf. Fotografen und Filmer können bis 1. Februar 2026 teilnehmen.

Mit dem Kreativwettbewerb »Underwater Stories from the Red Sea« lädt der Camel Dive Club Taucher, Fotografen, Videografen und alle Liebhaber des Roten Meeres ein, die authentischen Geschichten der Unterwasserwelt einzufangen. Gesucht werden keine Zufallsaufnahmen, sondern »emotionale Momente, die Charakter, Atmosphäre und die Seele des Roten Meeres« transportieren. Die Teilnahme ist offen für alle – unabhängig von Erfahrungsniveau oder Standort.

Ein Wettbewerb für echte Unterwasser-Geschichten

Der Camel Dive Club, eines der bekanntesten Boutique-Tauchzentren in Sharm El Sheikh, startet einen internationalen Wettbewerb, der die kreative Community der Tauchszene vereint. Ziel ist es, authentische Stories aus der Unterwasserwelt des Roten Meeres zu sammeln und sichtbar zu machen. Ob in Sharm El Sheikh, Dahab, Marsa Alam oder weiter südlich – alle Spots des Roten Meeres sind zugelassen.

Zwei Kategorien – volle kreative Freiheit

Teilnehmer können in folgenden Kategorien einreichen:

Fotografie: bis zu drei Unterwasserfotos

Video: ein Clip bis maximal 90 Sekunden (Hoch- oder Querformat)

Bewertet wird nach: Storytelling, Originalität, Ausdruck des einzigartigen Spirits des Roten Meeres

Preise: Eine exklusive Tauchreise

In beiden Kategorien wird je ein Gewinner gekürt. Beide erhalten ein außergewöhnliches Erlebnispaket:



Preis für beide Gewinner:

Tauchurlaub für zwei Personen beim Camel Dive Club (Dezember 2026)

1 Woche Unterkunft im hauseigenen Boutique-Hotel in Sharm El Sheikh

5 Tage Tauchen von einem privaten Boot – gemeinsam mit den Jurymitgliedern



Hinweis: Flugkosten sind nicht enthalten.

Die Sieger werden im Rahmen der 40-Jahr-Feier des Camel Dive Clubs vom 5.–12. Dezember 2026 geehrt – ein Treffen von Tauchern, Kreativen und langjährigen Freunden des Hauses.

Hochkarätige Jury aus internationalen Unterwasserprofis



Die eingereichten Beiträge werden von einem renommierten Panel bewertet, darunter einige der bekanntesten Namen der Unterwasserfotografie und Filmwelt.

Alex Mustard (UK) – Ikone der modernen UW-Fotografie

Alexander Kassler (DE) – Chefredakteur TAUCHEN, Unterwasserfotograf & Autor

Pietro Formis (IT) – preisgekrönter UW-Fotoartist

Frederico Serra (PT) – Filmregisseur & Produzent

Vasco Pinhol (PT) – Fotograf & Geschichtenerzähler mit Fokus Meeresnatur



Wichtige Termine

Einsendeschluss: 1. Februar 2026

Bekanntgabe der Gewinner: 2. April 2026



Einreichung & Teilnahmebedingungen

Beiträge können über die offizielle Landing Page oder ein Google-Formular eingereicht werden. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass eingereichte Inhalte für Marketing- und Kommunikationszwecke von Camel Dive genutzt werden dürfen – mit Nennung des Autors, sofern möglich.

Über den Camel Dive Club

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 ist der Camel Dive Club in Sharm El Sheikh ein fester Bestandteil der Tauchszene des Roten Meeres. Als Boutique-Tauchzentrum und Hotel verbindet Camel Dive authentische Tauchertradition mit familiärer Atmosphäre – fernab von Massentourismus. Hier beginnen Geschichten unter Wasser und werden an Land weitergeschrieben. www.cameldive.com