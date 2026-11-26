Was wissen wir wirklich über den Weißen Hai? In seinem Multimediavortrag erzählt Haiexperte Gerhard Wegner von persönlichen Begegnungen und geht den Mythen rund um das Tier auf den Grund. TAUCHEN präsentiert die Vortragsreihe von Ocean Heroes mit zwölf Stationen in Deutschland und Österreich.
Wer ist Gerhard Wegner?
Gerhard Wegner ist Taucher, Autor und Haischützer. 2002 gründete er die Haischutzorganisation Sharkproject mit und leitete sie über 15 Jahre als Präsident. Heute ist er Gründer und Präsident der Meeresschutzorganisation Ocean Heroes.
Tourtermine im Februar 2027
Samstag, 27. Februar · Frankfurt am Main
UPPER EAST SITE, Schwedlerstraße 8, Frankfurt am Main
Meet & Greet ab 18 Uhr, Vortragsbeginn um 19 Uhr.
Gastgeber: Dive for Fun, Länderweg 9, Frankfurt am Main.
Tickets: 15 Euro. Reservierung per E-Mail an info@diveforfun.de. Telefon: 069 6612990.
Tourtermine im März 2027
Mittwoch, 3. März · Wien, Österreich
Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7.
Einlass ab 18 Uhr, Vortragsbeginn um 19 Uhr.
Charity-Veranstaltung. Anmeldung ab Januar 2027 beim Naturhistorischen Museum Wien.
Samstag, 6. März · Wiener Neustadt, Österreich
Charity-Veranstaltung im Rahmen der OCEAN NIGHT. Weitere Details folgen im Januar 2027.
Mittwoch, 10. März · Mürzzuschlag, Österreich
Wintersportmuseum Mürzzuschlag, Wienerstraße 13, 8680 Mürzzuschlag.
Meet & Greet ab 17:30 Uhr, Vortragsbeginn um 19 Uhr.
Gastgeber: TSC Tauchsportclub Mürztal-Austria.
Charity-Veranstaltung. Anmeldung per E-Mail an office@tscm.at.
Freitag, 12. März · Siegburg
Veranstaltungsraum im Friendly Cityhotel Octopus, Zeithstraße 110, 53721 Siegburg.
Einlass ab 18 Uhr, Vortragsbeginn um 19 Uhr.
Gastgeber: Dive4life Indoor-Tauchcenter, Siegburg.
Tickets bei Dive4life für 15 Euro.
Tourtermine im April 2027
Freitag, 2. April · Zwingenberg
Landgasthof Zur Post, 64673 Zwingenberg.
Meet & Greet um 19 Uhr, Vortragsbeginn um 20 Uhr.
Gastgeber: Tauchsportfreunde Bensheim.
Tickets: 15 Euro. Per E-Mail an info@tsf-bensheim.de oder uwe.fleischmann@tsf-bensheim.de. Telefon: 0160 5510959.
Samstag, 3. April · Kamp-Lintfort
Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, 47475 Kamp-Lintfort.
Einlass ab 16 Uhr, Vortragsbeginn um 17 Uhr.
Gastgeber: Taucher Kamp-Lintfort e. V.
Tickets im Shop des Vereins für 15 Euro.
Freitag, 9. April · Aufkirchen bei München
Divers Indoor, Dorfstraße 15 a, 85445 Aufkirchen.
Meet & Greet ab 19 Uhr, Vortragsbeginn um 20 Uhr.
Tickets bei Divers Indoor für 15 Euro.
Samstag, 10. April · Finsing bei München
Tauchsport Glässer, Auweg 24, 85464 Finsing.
Meet & Greet ab 18:30 Uhr, Vortragsbeginn um 19:30 Uhr.
Tickets bei Tauchsport Glässer für 15 Euro.
Sonntag, 11. April · Oberostendorf
Gemeindesaal Oberostendorf, Kirchstraße 7, 86869 Oberostendorf.
Meet & Greet um 17 Uhr, Vortragsbeginn um 18 Uhr.
Gastgeber: TSC Delphin Buchloe e. V.
Tickets: 15 Euro. Per E-Mail an tsc-delphin-buchloe@web.de oder an der Abendkasse.
Freitag, 23. April · Bad Homburg
Autohaus Kreissl, Benzstraße 15, 61352 Bad Homburg.
Meet & Greet um 18 Uhr, Vortragsbeginn um 19 Uhr.
Gastgeber: TAWO Diving Tanja Bayer.
Tickets: 15 Euro. Per E-Mail an info@tawo-diving.de oder telefonisch unter 0171 5332793.
Samstag, 24. April · Oechlitz
Veranstaltungssaal im Ferienhof Zur Sonne, Schnellrodaer Weg 1, 06268 Oechlitz.
Meet & Greet um 17 Uhr, Vortragsbeginn um 18 Uhr.
Gastgeber: Tauchzentrum Geiseltal.
Tickets: 15 Euro. Per E-Mail an info@tauchzentrum-geiseltal.de, telefonisch unter 01523 4013945 oder im Shop des Tauchzentrums, Strandallee 1, Mücheln.