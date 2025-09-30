DPG Masters Underwater Imaging Competition 2025 gestartet

Die renommierte DPG Masters Underwater Imaging Competition 2025 lädt Unterwasserfotografen und Filmemacher weltweit ein, ihr Können zu zeigen – mit Preisen im Wert von über 85.000 US-Dollar.

Startschuss für den Wettbewerb

New York, 1. Oktober 2025 – DPG kündigt den Start der »DPG Masters Underwater Imaging Competition 2025« an. Dieser lang etablierte und international angesehene Wettbewerb feiert die Schönheit der Ozeane sowie die anspruchsvolle Kunst der Unterwasserfotografie und des Unterwasservideos. Die Organisatoren rufen Unterwasserfotografen aller Erfahrungsstufen – vom Einsteiger bis zum Profi – dazu auf, sich in dem, was längst als »Weltmeisterschaft« der Unterwasserbild-Events gilt, zu messen.

Preise und Kategorien

Die Preise, mit einem Gesamtwert von mehr als 85.000 US-Dollar, umfassen Tauchreisen mit den besten Resorts und Safarischiffen der Welt sowie modernstes Foto- und Videoequipment. Teilnehmer treten in zehn Kategorien an: Unrestricted, Traditional, Macro, Wide Angle, Over-Under, Conservation, Portfolio, Compact, Cold Water und Short Film. Der Fotograf oder Filmemacher hinter dem besten Beitrag unter den Kategoriesiegern wird als »DPG Grand Master 2025« ausgezeichnet und erhält zusätzlich einen Spitzenpreis für eine Reise und hochwertige Ausrüstung.

Prestige und Reichweite

Neben den begehrten Preisen geht es auch um Prestige: Finalisten zählen zu den besten Unterwasserfotografen und -filmemachern weltweit und werden von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Ihre Bilder und Videos erreichen Millionen Leserinnen und Leser von Tauch-, Reise- und Fotomagazinen sowie Onlineplattformen weltweit.

Stimmen der Organisatoren

Die Organisatoren Joe Tepper und Ian Bongso-Seldrup erklärten gemeinsam:

»Dieses Jahr ist DPG Masters größer als je zuvor! Der Preis-Pool ist der größte, den wir je hatten, mit fantastischen Tauchreisen und Imaging-Equipment. Unsere Rekordzahl von zehn Kategorien gibt Amateuren wie Profis die Möglichkeit zu gewinnen – unabhängig von Spezialgebiet oder Kamerasystem. Wir können es kaum erwarten herauszufinden, wer dieses Jahr DPG Grand Master wird!«

Unterstützung des Meeresschutzes

Auch 2025 wird ein Teil der Einnahmen einem guten Zweck zugutekommen: 15 Prozent der Teilnahmegebühren werden an Meeresschutzprojekte gespendet.

