DYNAMICNORD ADC-80 – der smarte Tauchcomputer

Text

Der neue »ADC-80« von DYNAMICNORD vereint modernste Technologie mit höchster Präzision. Mit Bühlmann-Algorithmus, Multi-Gas-Funktion, digitalem Kompass und brillanter Displaydarstellung ist er der ideale Begleiter für anspruchsvolle Taucher.

Präzision und Individualisierung im Fokus

DYNAMICNORD präsentiert mit dem »ADC-80« einen innovativen Tauchcomputer der Spitzenklasse, der höchste Sicherheitsstandards mit modernster Technologie vereint. Ausgestattet mit dem bewährten Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit einstellbaren Gradientenfaktoren, einem integrierten Simulator, Open Circuit und Apnea Modi, Multi-Gas-Funktionalität, einem präzisen digitalen Kompass sowie einem hochauflösenden Farbdisplay erfüllt er selbst anspruchsvollste Taucheranforderungen. Das Herzstück des »ADC-80« bildet der bewährte Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit einstellbaren Gradientenfaktoren, der zusammen mit über 50 weiteren Parametern höchste Berechnungsgenauigkeit gewährleistet. Taucher können das Dekomodell, Warnmeldungen und sämtliche Parameter nach ihren individuellen Präferenzen konfigurieren – für ein vollständig personalisiertes Taucherlebnis. Der integrierte Simulator ermöglicht eine komfortable Vorab-Berechnung des Dekoplans und unterstützt somit eine optimale Tauchgangsplanung.

Vielseitigkeit unter Wasser

Mit seiner Multi-Gas-Funktionalität bietet der »ADC-80« Unterstützung für fünf frei konfigurierbare Luft- und Nitroxgemische mit einem Sauerstoffgehalt von bis zu 99 Prozent. Diese Flexibilität macht ihn zum idealen Begleiter für alle Arten von Tauchgängen – von Sporttauchern bis hin zu technischen Tauchexperten.

Brillante Darstellung bei jeder Lichtsituation

Das hochauflösende TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln und 2,4 Zoll Bildschirmdiagonale (63 mm) überzeugt durch kristallklare Darstellung in jeder Umgebung. Vier Sprachoptionen, vielfältige Display-Konfigurationen sowie individuell einstellbare Textfarben und Helligkeitsstufen ermöglichen eine optimale Anpassung an persönliche Vorlieben. Ob im gleißenden Sonnenlicht an der Wasseroberfläche oder in den Tiefen dunkler Gewässer – der »ADC-80« garantiert stets perfekte Ablesbarkeit.

Maximale Flexibilität für jeden Tauchstil

Die integrierten Modi Open Circuit und Apnoe erweitern die Einsatzmöglichkeiten des »ADC-80« erheblich und bieten Tauchern maximale Freiheit bei der Gestaltung ihrer Unterwasserabenteuer. Der neigungskompensierte digitale 3D-Kompass mit Peilungsfunktion sorgt für zuverlässige Navigation und komfortable Orientierung unter Wasser.

Ausdauer und Konnektivität für anspruchsvolle Taucher

Der hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Akku des »ADC-80« gewährleistet mit über 30 Stunden Betriebszeit und mehr als 6 Monaten Standby-Zeit langanhaltenden Tauchspaß ohne Kompromisse. Das moderne induktive Ladepad ermöglicht ein komfortables kabelloses Aufladen, während die integrierte Bluetooth-Verbindung eine unkomplizierte Datenübertragung zu PC, Mac oder Smartphone für die Auswertung der Tauchgänge ermöglicht.

Robustes Design trifft auf Ergonomie

Mit seinen kompakten Abmessungen von 97 x 75 x 25 mm und einem Gewicht von nur 205 Gramm vereint der »ADC-80« Handlichkeit mit außergewöhnlicher Robustheit. Der Kern aus hart-eloxiertem Aluminium in Kombination mit einer kratzfesten Borosilikat-Glasscheibe garantiert höchste Widerstandsfähigkeit. Die beiden mechanischen Druckknöpfe lassen sich auch mit dicken Handschuhen mühelos bedienen, während die praktische Bungee-Befestigung universelle Kompatibilität mit jedem Trocken- oder Neoprenanzug bietet. Mit einer maximalen Einsatztiefe von 120 Metern ist der »ADC-80« für alle gängigen Tauchaktivitäten bestens gerüstet. Der smarte Tauchcomputer wird in einer robusten schwarzen wiederverwendbaren Box geliefert.
Designed and engineered in Germany. Made in Germany.

899 Euro UVP mehr Infos hier …