DYNAMICNORD ADC-80 – der smarte Tauchcomputer

Der neue »ADC-80« von DYNAMICNORD vereint modernste Technologie mit höchster Präzision. Mit Bühlmann-Algorithmus, Multi-Gas-Funktion, digitalem Kompass und brillanter Displaydarstellung ist er der ideale Begleiter für anspruchsvolle Taucher.

Präzision und Individualisierung im Fokus

DYNAMICNORD präsentiert mit dem »ADC-80« einen innovativen Tauchcomputer der Spitzenklasse, der höchste Sicherheitsstandards mit modernster Technologie vereint. Ausgestattet mit dem bewährten Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit einstellbaren Gradientenfaktoren, einem integrierten Simulator, Open Circuit und Apnea Modi, Multi-Gas-Funktionalität, einem präzisen digitalen Kompass sowie einem hochauflösenden Farbdisplay erfüllt er selbst anspruchsvollste Taucheranforderungen. Das Herzstück des »ADC-80« bildet der bewährte Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit einstellbaren Gradientenfaktoren, der zusammen mit über 50 weiteren Parametern höchste Berechnungsgenauigkeit gewährleistet. Taucher können das Dekomodell, Warnmeldungen und sämtliche Parameter nach ihren individuellen Präferenzen konfigurieren – für ein vollständig personalisiertes Taucherlebnis. Der integrierte Simulator ermöglicht eine komfortable Vorab-Berechnung des Dekoplans und unterstützt somit eine optimale Tauchgangsplanung.

Vielseitigkeit unter Wasser

Mit seiner Multi-Gas-Funktionalität bietet der »ADC-80« Unterstützung für fünf frei konfigurierbare Luft- und Nitroxgemische mit einem Sauerstoffgehalt von bis zu 99 Prozent. Diese Flexibilität macht ihn zum idealen Begleiter für alle Arten von Tauchgängen – von Sporttauchern bis hin zu technischen Tauchexperten.

Brillante Darstellung bei jeder Lichtsituation

Das hochauflösende TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln und 2,4 Zoll Bildschirmdiagonale (63 mm) überzeugt durch kristallklare Darstellung in jeder Umgebung. Vier Sprachoptionen, vielfältige Display-Konfigurationen sowie individuell einstellbare Textfarben und Helligkeitsstufen ermöglichen eine optimale Anpassung an persönliche Vorlieben. Ob im gleißenden Sonnenlicht an der Wasseroberfläche oder in den Tiefen dunkler Gewässer – der »ADC-80« garantiert stets perfekte Ablesbarkeit.

Maximale Flexibilität für jeden Tauchstil

Die integrierten Modi Open Circuit und Apnoe erweitern die Einsatzmöglichkeiten des »ADC-80« erheblich und bieten Tauchern maximale Freiheit bei der Gestaltung ihrer Unterwasserabenteuer. Der neigungskompensierte digitale 3D-Kompass mit Peilungsfunktion sorgt für zuverlässige Navigation und komfortable Orientierung unter Wasser.

Ausdauer und Konnektivität für anspruchsvolle Taucher

Der hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Akku des »ADC-80« gewährleistet mit über 30 Stunden Betriebszeit und mehr als 6 Monaten Standby-Zeit langanhaltenden Tauchspaß ohne Kompromisse. Das moderne induktive Ladepad ermöglicht ein komfortables kabelloses Aufladen, während die integrierte Bluetooth-Verbindung eine unkomplizierte Datenübertragung zu PC, Mac oder Smartphone für die Auswertung der Tauchgänge ermöglicht.

Robustes Design trifft auf Ergonomie

Mit seinen kompakten Abmessungen von 97 x 75 x 25 mm und einem Gewicht von nur 205 Gramm vereint der »ADC-80« Handlichkeit mit außergewöhnlicher Robustheit. Der Kern aus hart-eloxiertem Aluminium in Kombination mit einer kratzfesten Borosilikat-Glasscheibe garantiert höchste Widerstandsfähigkeit. Die beiden mechanischen Druckknöpfe lassen sich auch mit dicken Handschuhen mühelos bedienen, während die praktische Bungee-Befestigung universelle Kompatibilität mit jedem Trocken- oder Neoprenanzug bietet. Mit einer maximalen Einsatztiefe von 120 Metern ist der »ADC-80« für alle gängigen Tauchaktivitäten bestens gerüstet. Der smarte Tauchcomputer wird in einer robusten schwarzen wiederverwendbaren Box geliefert.

Designed and engineered in Germany. Made in Germany.