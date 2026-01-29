Tauchen, Schnorcheln, Entdecken: Galápagos intensiv erleben

Die Galápagos-Inseln zählen zu den außergewöhnlichsten Reisezielen der Welt. Kaum ein anderer Ort verbindet eine derart ursprüngliche Natur, spektakuläre Tierbegegnungen und eindrucksvolle Landschaften – sowohl über als auch unter Wasser. Die Galápagos Gruppenreise 2027 vom 22. Februar bis 7. März 2027 richtet sich an Taucher und Nichttaucher gleichermaßen und ermöglicht ein intensives Naturerlebnis ohne Kompromisse.

Das besondere Konzept: gemeinsam reisen, individuell erleben. Während Transfers, ausgewählte Ausflüge und logistische Abläufe gemeinsam stattfinden, genießen Taucher und Nichttaucher tagsüber jeweils ein auf ihre Interessen abgestimmtes Programm. So bleibt das Gruppenerlebnis erhalten – bei maximaler inhaltlicher Freiheit.

Weltklasse-Tauchen auf den Galápagos-Inseln

Für Taucher bietet diese Reise eines der anspruchsvollsten und eindrucksvollsten Tauchprogramme weltweit. Getaucht wird an legendären Spots wie Gordon Rocks, Kicker Rock, Floreana, Bartolomé, Seymour Channel, Mosquera und Roca Ballena. Diese Plätze stehen für strömungsreiche Tauchgänge, große Fischdichte und Begegnungen mit ikonischen Arten.

Hammerhaischulen, Seelöwen, Adlerrochen, Meeresschildkröten und verschiedene Haiarten sind hier keine Seltenheit. Die Tauchgänge finden in zwei Gruppen statt und werden durch ausgewählte Landausflüge ergänzt, darunter die Hochlandtour auf Santa Cruz sowie der Besuch einer unbewohnten Insel mit zertifiziertem Naturführer.

Voraussetzung für Taucher: Open Water Diver mit mindestens 50 geloggten Tauchgängen.

Galápagos für Nichttaucher – Natur, Schnorcheln & aktive Erlebnisse

Auch Nichttaucher erleben die Galápagos-Inseln intensiv und abwechslungsreich. Das parallel laufende Land- und Schnorchelprogramm umfasst Ausflüge zu einigen der schönsten Inseln und Naturplätze des Archipels, darunter Santa Fe, Pinzón, Bartolomé (Sullivan Bay), Floreana, Plazas, North Seymour und Isla Lobos.

Zu den Highlights zählen:

Schnorchelausflüge mit Seelöwen, Schildkröten und Rifffischen

Naturbeobachtungen mit erfahrenen, zweisprachigen Naturführern

Eine Hochlandtour auf Santa Cruz (gemeinsam mit den Tauchern)

(gemeinsam mit den Tauchern) Eine Kajaktour entlang der Küste

entlang der Küste Ausreichend freie Zeit für eigene Entdeckungen

Gemeinsame Überfahrt nach San Cristóbal und Schnorcheln am berühmten Kicker Rock

Leistungen, Service und Preisstruktur entsprechen denen der Taucher – lediglich das Tagesprogramm ist inhaltlich angepasst.

Reisezeitraum: 22. Februar – 7. März 2027

22. Februar – 7. März 2027 Reiseart: Geführte Gruppenreise

Geführte Gruppenreise Ziel: Galápagos-Inseln, Ecuador

Galápagos-Inseln, Ecuador Geeignet für: Taucher & Nichttaucher

Taucher & Nichttaucher Unterbringung: Komfortable Hotels mit Frühstück

Komfortable Hotels mit Frühstück Preis (Taucher): ab 5.790 € im halben Doppelzimmer

ab im halben Doppelzimmer Flüge & Vorübernachtungen in Quito: ca. 2.500 € (abhängig von Flugplänen, ab Frühjahr 2026 buchbar)

Zusätzlich anfallend:

Galápagos-Nationalparkgebühr: 200 USD

Transit Control Card: 20 USD

Fazit

Diese Galápagos Gruppenreise 2027 ist weit mehr als eine klassische Tauchreise. Sie verbindet Weltklasse-Tauchen, intensive Naturerlebnisse und ein durchdachtes Reiseformat, das sowohl Taucher als auch Nichttaucher anspricht. Wer die Galápagos-Inseln nicht nur besuchen, sondern wirklich erleben möchte, findet hier eine außergewöhnliche Gelegenheit.

Interesse?

Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an:

[email protected]

FAQ zur REISE

Wo findet die Galápagos Gruppenreise 2027 statt?



Die Reise führt auf die Galápagos-Inseln in Ecuador. Besucht werden unter anderem die Inseln Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana, Bartolomé, Santa Fe und North Seymour.



Wann ist die Galápagos Gruppenreise 2027?





Die Gruppenreise findet vom 22. Februar bis 7. März 2027 statt.



Für wen ist diese Galápagos-Reise geeignet?





Die Reise richtet sich sowohl an Taucher als auch an Nichttaucher. Das Programm ist so aufgebaut, dass beide Gruppen gemeinsam reisen, aber tagsüber individuell abgestimmte Aktivitäten erleben.

Was erwartet Taucher auf den Galápagos-Inseln?







Taucher erleben anspruchsvolle Tauchgänge an weltbekannten Spots wie Gordon Rocks, Kicker Rock, Floreana, Bartolomé, Seymour Channel, Mosquera und Roca Ballena. Begegnungen mit Hammerhaien, Seelöwen, Adlerrochen und Meeresschildkröten sind realistisch.



Welche Voraussetzungen gelten für Taucher?





Teilnehmer müssen mindestens Open Water Diver sein und mindestens 50 geloggte Tauchgänge nachweisen.



Was machen Nichttaucher während der Reise?





Nichttaucher nehmen an Land- und Schnorchelausflügen teil, darunter Touren nach Santa Fe, Pinzón, Bartolomé (Sullivan Bay), Floreana, Plazas, North Seymour und Isla Lobos. Ergänzt wird das Programm durch eine Kajaktour, Naturbeobachtungen und freie Zeit.



Gibt es gemeinsame Programmpunkte für Taucher und Nichttaucher?





Ja. Beide Gruppen erleben unter anderem die Hochlandtour auf Santa Cruz, die Überfahrt nach San Cristóbalsowie ausgewählte Insel- und Schnorchelausflüge gemeinsam.



Was kostet die Galápagos Gruppenreise 2027?





Der Reisepreis für Taucher beträgt 5.790 € pro Person im halben Doppelzimmer. Für Nichttaucher gelten gleiche Preise und Leistungen, angepasst an das jeweilige Tagesprogramm.



Sind Flüge nach Ecuador im Reisepreis enthalten?





Nein. Internationale Flüge sowie Vorübernachtungen in Quito sind nicht enthalten. Die Kosten liegen aktuell bei etwa 2.500 €, abhängig von den Flugplänen (buchbar ab Frühjahr 2026).



Welche zusätzlichen Gebühren fallen auf den Galápagos-Inseln an?





Zusätzlich sind vor Ort zu zahlen:

Galápagos-Nationalparkgebühr: 200 USD

Transit Control Card: 20 USD



Wo sind die Teilnehmer untergebracht?





Die Unterbringung erfolgt in komfortablen Hotels auf den Galápagos-Inseln mit Frühstück. Die genauen Hotels werden vor Reisebeginn bekanntgegeben.



Wie erfolgt die Betreuung während der Reise?





Die Reise wird professionell begleitet, inklusive lokaler Transfers, Organisation der Ausflüge und Betreuung durch zertifizierte, zweisprachige Naturführer, die vom Galápagos-Nationalpark autorisiert sind.



Wie kann ich mich für die Galápagos Gruppenreise 2027 anmelden?





Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an [email protected]. Nach Anmeldung ist eine Anzahlung von 20 %fällig, die Restzahlung erfolgt ca. 8 Wochen vor Abreise.



Warum sind die Galápagos-Inseln ein besonderes Reiseziel?





Die Galápagos-Inseln gelten als eines der artenreichsten und ursprünglichsten Naturgebiete der Welt. Die Kombination aus einzigartiger Tierwelt, strengen Naturschutzauflagen und spektakulären Tauch- und Schnorchelrevieren macht sie weltweit einzigartig.

