Jill Heinerth erhält 21st Century Adventurer Award in München

Die kanadische Höhlentaucherin, Autorin und Unterwasserfilmerin Jill Heinerth ist am Dienstagabend (21. Juli) in München mit dem 21st Century Adventurer Award 2026 ausgezeichnet worden. Der von DEFENDER und der European Outdoor Film Tour (EOFT) verliehene Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und würdigt Persönlichkeiten, die mit ihren Expeditionen und ihrem gesellschaftlichen Engagement inspirieren.

Seit mehr als 30 Jahren erforscht Heinerth einige der entlegensten Unterwasserwelten der Erde. Ihre Expeditionen führten sie unter anderem in weit verzweigte Höhlensysteme Nordamerikas, zu unterirdischen Wasserreservoirs unter der Sahara sowie in die Cenoten Mexikos. Gemeinsam mit internationalen Forschungsteams aus Biologie, Geologie und Archäologie trägt sie dazu bei, bislang unbekannte Bereiche unseres Planeten zu kartieren.

Joachim Hellinger, Jill Heinerth, Billi Bierling, Christian Uhrig bei der Verleihung des Awards

Bekannt ist Heinerth nicht nur für ihre anspruchsvollen Tauchgänge, sondern auch für ihre Dokumentationen. Mit Fotos und Filmen macht sie verborgene Lebensräume sichtbar und wirbt für deren Schutz. Ihr Leitsatz: »Wir schützen nur, was wir kennen.«

Das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro will Heinerth nach eigenen Angaben vollständig in zukünftige Forschungsprojekte investieren.

Mit der Ehrung reiht sie sich in die Liste bisheriger Preisträger ein, zu denen unter anderem Umweltaktivist Robert Marc Lehmann und die iranische Kletterin und Menschenrechtsaktivistin Nasim Eshqi gehören. Im Mittelpunkt des Awards stehen weniger sportliche Höchstleistungen als vielmehr Mut, Entdeckergeist und gesellschaftliche Verantwortung.

Link zum Event: 21st Century Adventurer Award by Moving Adventures and Defender