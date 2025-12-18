Madeira UnderWater 2025 Rückblick auf ein Foto-Video-Event der Superlative

Im Herbst 2025 rückte der Atlantik rund um Madeira ins internationale Rampenlicht: Im Oktober und November gastierte der CMAS World Cup für Unterwasserfotografie und -videografie gemeinsam mit den portugiesischen Meisterschaften auf den Inseln Porto Santo und Madeira. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb von der Associação de Natação da Madeira in Zusammenarbeit mit der Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS).

Wettbewerbsphase auf Porto Santo und Madeira

Madeira Underwater 2025 – Weltcup der Unterwasserfotografie im Atlantik. Den Auftakt bildete Porto Santo. Vier Tauchgänge führten die Teilnehmer in die vielfältigen Unterwasserlandschaften der kleineren Insel, bevor es per Fähre weiter nach Madeira ging. Dort folgten weitere Durchgänge und schließlich das Finale. Unterschiedliche Lichtverhältnisse, Strömungen und Lebensräume stellten hohe technische Anforderungen – und boten zugleich Raum für kreative Bildideen.

Abschlusszeremonie und Sieger

Die Preisverleihung des Madeira Underwater 2025 – Weltcup der Unterwasserfotografie im Atlantik fand im Savoy Palace in Funchal statt. Zu den mehrfach ausgezeichneten Fotografen und Videografen zählten unter anderem Luís Campos und Patrícia Araújo sowie Davide Lombroso und Elena Piccoli, Nuno Goncalves die in Kategorien wie Fish, Makro und Creative überzeugten. Weitere Podiumsplätze gingen an Teams aus Portugal, Italien und Kuba.

1 Platz: Filomena Sa Pinto 1 Platz: Davide Lomboroso 1 Platz: Davide Lomborso 1 Platz: Nino Goncalves 1 Platz: Rui Bernardo & Joana Narciso 1 Platz: Nuno Goncalves 1 Platz: Luis Campos & Patricia Araujo 1 Platz: Nuno Goncalves 1 Platz: Filomena Sa Pinto & Carla Siopa

Der Wettbewerb und seine Bedeutung für die Region

Für die Veranstalter bestätigte der Wettbewerb einmal mehr die internationale Bedeutung Madeiras als Hotspot der Unterwasserfotografie. Auch 2026 soll der Archipel erneut Gastgeber eines Fotowettbewerbs sein.

Infos & mehr: www.madeiraunderwater.com