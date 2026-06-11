Malikia Young Ocean Creators Award in Marsa Alam

Im ägyptischen Marsa Alam startet mit dem »Malikia Young Ocean Creators Award« ein neues Veranstaltungsformat für junge Taucher und Schnorchler. Während der Weihnachtsferien können Nachwuchsfotografen und junge Filmemacher zwischen 12 und 18 Jahren ihre Sicht auf die Unterwasserwelt des Roten Meeres zeigen. Workshops, professionelle Betreuung und attraktive Familienangebote ergänzen den Wettbewerb.

Kreative Nachwuchsförderung im Roten Meer

Mit dem »Malikia Young Ocean Creators Award« startet in Marsa Alam ein neues Eventformat, das junge Taucher und Schnorchler kreativ mit der Unterwasserwelt verbindet. Während der Weihnachtsferien verwandelt sich das Malikia Resort Abu Dabbab erstmals in eine Bühne für Nachwuchsfotografen und junge Filmemacher zwischen 12 und 18 Jahren.

Das Malikia Resort Abu Dabbab veranstaltet den Wettbewerb gemeinsam mit Beluga Reisen, ProShot, Scubapro und SSI. Die Partner wollen junge Menschen für das Meer, das Tauchen und kreatives Storytelling begeistern. Ziel ist es, junge Menschen für das Meer, das Tauchen und kreatives Storytelling zu begeistern.

Ein besonderes Highlight richtet sich an Familien: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre übernachten während des Weihnachtszeitraums kostenlos im Malikia Resort. Pro voll zahlendem Erwachsenen kann jeweils ein Kind kostenfrei untergebracht werden. Damit setzt das Resort ein deutliches Zeichen für familienfreundlichen Tauchtourismus und macht die Weihnachtsferien für Taucherfamilien besonders attraktiv.

Die Teilnehmer des Wettbewerbs können entweder ein Unterwasserfoto oder einen Social-Media-Clip erstellen. Die Videobeiträge sollen zeitgemäß im Hochformat produziert werden und sich für Plattformen wie Instagram Reels oder TikTok eignen.

Workshops zu Unterwasserfotografie, Filmproduktion, Sicherheit und Meeresschutz ergänzen das Wettbewerbsprogramm. Sämtliche Aktivitäten finden unter professioneller Betreuung und nach internationalen SSI-Standards statt.

Die besten Beiträge werden zunächst von einer Jury aus Vertretern der beteiligten Partnerunternehmen ausgewählt. Anschließend werden die Arbeiten online veröffentlicht. Über die endgültigen Gewinner entscheidet die Community durch Likes auf Instagram und TikTok.

Mit dem »Malikia Young Ocean Creators Award« könnte Marsa Alam schon bald um ein außergewöhnliches Event reicher sein. Das Konzept verbindet Nachwuchsförderung, moderne Medienformate und Umweltbewusstsein. Gleichzeitig vermittelt es eine klare Botschaft: Die nächste Generation entdeckt, dokumentiert und schützt die Unterwasserwelt auf ihre eigene Weise.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es bei Beluga Reisen unter www.belugareisen.de sowie per E-Mail an info@belugareisen.de.