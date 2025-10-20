Mares bringt Dive App für Apple Watch Ultra auf den Markt

Mares kombiniert Tauchlogik mit Smartwatch-Technologie

Rapallo, Italien – Mares, einer der weltweit führenden Hersteller für Tauchtechnologie, hat die Einführung der Mares Dive App für die Apple Watch Ultra bekanntgegeben. Die Software verwandelt die Uhr in einen voll funktionsfähigen Tauchcomputer und bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Tauchcomputer direkt ans Handgelenk.

Laut Mares markiert die App einen bedeutenden Meilenstein für die Branche. „Wir haben unser tiefes Know-how in der Tauchtechnologie mit Apples Hardware-Innovation vereint, um ein smartes, elegantes und zuverlässiges Unterwassererlebnis zu schaffen“, erklärt Richard Murphy, Product Manager bei Mares.

Technische Highlights der App

Die Mares Dive App integriert zentrale Funktionen, die bislang spezialisierten Tauchcomputern vorbehalten waren:

– Bühlmann ZH-L16C-Algorithmus mit zwei Gradient-Factor-Optionen

– Digitales Logbuch mit Diagrammansicht

– GPS-Tracking zur Markierung von Ein- und Ausstiegspunkten

– Nitrox-Unterstützung (21 %–50 %)

– Integrierter digitaler Kompass

– Herzfrequenzmessung während des Tauchgangs

– Firmware-Updates über die Mares App

Verfügbarkeit und Freischaltung

Die App steht kostenlos im Apple App Store zur Verfügung. Die erweiterten Tauchfunktionen lassen sich über einen In-App-Kauf freischalten. Damit öffnet Mares seine bewährte Tauchlogik einer neuen Zielgruppe – den Nutzerinnen und Nutzern der Apple Watch Ultra. Der Preis für die erweiterten Tauchfunktionen beträgt im jährlichen Abo 79,99 Euro, oder 9,99 Euro pro Monat.

Ein neues Kapitel im digitalen Tauchen

Mit der Einführung der Dive App erweitert Mares den Markt um eine innovative Lösung, die klassische Tauchcomputer und smarte Wearables miteinander verbindet. Für viele Taucherinnen und Taucher könnte dies den Einstieg in ein neues digitales Taucherlebnis bedeuten, ohne auf vertraute Sicherheitsstandards verzichten zu müssen.

