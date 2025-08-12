Mares präsentiert Sirius L: Neuer kompakter Tauchcomputer mit Safety Stop+

Mares, weltweit führender Hersteller von Tauchausrüstung, stellt den neuen Sirius L vor – eine moderne Weiterentwicklung seiner leistungsstarken Tauchcomputer-Serie. Entwickelt für Taucher aller Erfahrungsstufen, bietet der Sirius L essenzielle Funktionen, präzise Daten und hohen Komfort – verpackt in einem schlanken, benutzerfreundlichen Design.

Kompakt und leistungsstark

Konzipiert für alle, die Leistung in einem kompakten Gehäuse wünschen, überzeugt der Sirius L mit einem klaren Segment-LCD-Display für gestochen scharfe Anzeigen, mehreren Tauchmodi (Luft, Nitrox, Multigas-Nitrox mit bis zu drei Gasen, Apnoe und Bottom Timer) sowie dem bewährten Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit individuell einstellbaren Gradient Factors.

»Taucher wünschten sich einen Computer, der leistungsstark und zugleich praktisch ist – und genau das haben wir mit dem Sirius L geliefert«, erklärt Richard Murphy, Produktmanager bei Mares. »Er vereint alle wesentlichen Funktionen mit Premium-Features wie Bluetooth-Konnektivität und der brandneuen Safety Stop+ Funktion – alles in einem kompakten Format, das an jedes Handgelenk passt.«

Safety Stop+: Smarte Stopps für mehr Sicherheit

Mit dem Sirius L führt Mares auch Safety Stop+ ein – ein neues, sicherheitssteigerndes Feature, das künftig zum Standard bei allen Mares Tauchcomputern wird.

Dank der Offenheit und Flexibilität des Bühlmann-Algorithmus gibt Ihnen Safety Stop+ die Option, Ihren flachen Stopp zu verlängern, bis ein Gradient Factor (GF) von 70 erreicht ist – ein Wert, der laut aktuellen Studien des DAN (Divers Alert Network) das Risiko einer Dekompressionskrankheit (DCS) deutlich senkt.

Dieser erweiterte Stopp ist nicht verpflichtend, stellt aber eine einfache und effektive Möglichkeit dar, die Sicherheit nach dem Tauchgang zu erhöhen. Safety Stop+ lädt Sie ein, ein paar Minuten länger im flachen Wasser zu bleiben – zur Entspannung, zur besseren Entsättigung und zur Vorbereitung auf das nächste Tauchabenteuer.

Safety Stop+: Eine kleine Entscheidung, die einen großen Unterschied macht. UVP: 349 Euro

technische Daten: