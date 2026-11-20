Geeignet für

Quad 2: Sport- und Urlaubstaucher, die einen hervorragend ablesbaren, unkomplizierten Tauchcomputer mit vom Nutzer wechselbarer Batterie zu einem fairen Preis suchen

Quad Ci: Taucher, die Farbdisplay, Luftintegration und digitalen Kompass regelmäßig nutzen wollen

weniger für alle, die sich vom teureren Modell eine andere Dekompressionsberechnung erhoffen – die ist bei beiden gleich

Auf den ersten Blick sind Quad Ci und Quad 2 kaum auseinanderzuhalten. Gehäuse, Abmessungen und die Anordnung der vier Tasten sind identisch. Erst bei genauerem Hinsehen werden die Unterschiede sichtbar. Während der Quad Ci ausschließlich in der Farbkombination Schwarz/Silber erhältlich ist, bietet Mares den Quad 2 zusätzlich in mehreren Farbvarianten an.

Gleiches Gehäuse, gleiche vier Tasten: Quad Ci (links) und Quad 2 unterscheiden sich vor allem beim Display. Foto: Benjamin Schulze

Technisch verbindet beide jedoch deutlich mehr, als sie trennt. Beide Tauchcomputer arbeiten mit demselben Bühlmann-ZHL-16C-Algorithmus, unterstützen mehrere Nitrox-Gase und richten sich an heimische Sporttaucher wie auch an Urlaubstaucher. Unterschiede gibt es nicht bei der Dekompressionsberechnung, sondern vor allem bei der Ausstattung. Der Quad Ci ergänzt die gemeinsame Plattform um ein MIP-Farbdisplay, Luftintegration, einen digitalen 3D-Kompass und einen integrierten Lithium-Polymer-Akku. Der Quad 2 setzt dagegen bewusst auf ein kontrastreiches LCD-Segmentdisplay und eine vom Nutzer wechselbare Batterie.

Bleibt die Frage: Sind diese Komfortfunktionen den Aufpreis von 150 Euro wert? Um das herauszufinden, haben wir beide Tauchcomputer eine Woche lang auf einer Tauchsafari im Roten Meer parallel unter Wasser getestet.

Testbedingungen: Praxis statt Labor Testrevier: Rotes Meer, Ägypten

Testdauer: einwöchige Tauchsafari

Tauchgänge: 9 Vergleichstauchgänge

Maximaltiefe: 28 Meter

Wassertemperatur: 26 bis 28 °C

Getestet wurden: Bedienung, Ablesbarkeit, Menüführung, Kompass, Luftintegration, Energieverbrauch, Dekompressionsberechnung, Sicherheitsstopp, App-Anbindung und Alltagstauglichkeit

Besonderheit: Beide Computer wurden während sämtlicher Tauchgänge parallel getragen und direkt miteinander verglichen.

Das Video zum Praxistest

Wie sich beide Computer im direkten Vergleich schlagen, siehst du auch im Video.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über vier seitlich angeordnete Tasten. Sie sind klar bezeichnet, man findet sich deshalb schnell zurecht. Jede Taste hat zwei Belegungen: kurzes Drücken und längeres Drücken.

Der Quad Ci setzt auf eine moderne, mehrsprachige Menüführung mit Klartext und logisch aufgebauten Menüs. Einstellungen lassen sich schnell finden und ohne Blick in die Bedienungsanleitung vornehmen. Der Quad 2 wirkt mit seinen Abkürzungen zunächst klassischer, erwies sich nach kurzer Eingewöhnung jedoch ebenfalls als übersichtlich und alltagstauglich.

Verbesserungspotenzial zeigte der Quad Ci bei den Warntönen. Obwohl sämtliche akustischen Warnungen deaktiviert waren, blieb die Aufstiegsgeschwindigkeitswarnung zunächst aktiv und war sehr sensibel. Erst über den Stummmodus ließ sich der Signalton vollständig abschalten. Diese Menülogik könnte verständlicher gelöst werden.

Display: Farbe gegen Kontrast

Ein Unterschied zwischen beiden Computern zeigt sich beim Display. Während der Quad Ci auf ein MIP-Farbdisplay mit acht Farben setzt, arbeitet der Quad 2 mit einem monochromen LCD-Segmentdisplay.

Im direkten Vergleich überzeugten beide Anzeigen mit einer sehr guten Ablesbarkeit – allerdings auf unterschiedliche Weise. Der Quad Ci punktet mit einer übersichtlichen Darstellung und klar voneinander getrennten Informationen. Seine Stärken spielt das Display allerdings erst bei der höheren der beiden Helligkeitsstufen aus. Dann bleibt es auch an sehr heller Wasseroberfläche gut ablesbar.

Displayvergleich in der ägyptischen Sonne: links der Quad 2 mit Segmentdisplay, rechts der Quad Ci auf maximaler Helligkeitsstufe. Foto: Benjamin Schulze Derselbe Vergleich im Schatten: Beide Displays bleiben gut ablesbar. Foto: Benjamin Schulze

Überraschend stark präsentierte sich der Quad 2. Trotz des einfachen Segmentdisplays sorgen große Ziffern und hohe Kontraste dafür, dass sich alle wichtigen Informationen auf einen Blick erfassen lassen – und zwar aus jedem Blickwinkel. Im Tauchalltag ist das klassische Display des Quad 2 in extremen Winkeln und bei starker Helligkeit etwas besser abzulesen. Das bedeutet nicht, dass das Display des Quad Ci Probleme bereitet: Auch das Farbdisplay bleibt in jeder Situation gut sichtbar.

Unter Wasser

Hier bestätigte sich schnell, dass beide Tauchcomputer auf derselben technischen Plattform basieren. Während aller Vergleichstauchgänge lieferten sie nahezu identische Tiefen-, Nullzeit- und Dekompressionswerte. Unterschiede bei der eigentlichen Tauchberechnung konnten wir nicht feststellen.

Unter Wasser lieferten beide Computer nahezu identische Tiefen-, Nullzeit- und Dekompressionswerte. Foto: Benjamin Schulze

Der Quad Ci bietet jedoch zusätzliche Komfortfunktionen. Besonders der digitale 3D-Kompass hinterließ einen sehr guten Eindruck. Nach einmaliger Kalibrierung arbeitete er zuverlässig, reagierte schnell und ließ sich dank der übersichtlichen Darstellung angenehm nutzen.

Gelungen fanden wir die Darstellung des Sicherheitsstopps bei beiden Rechnern. Dass er beim Quad Ci bei einer kurzen Tiefenveränderung vollständig auf Kosten der Warnung für die Aufstiegsgeschwindigkeit ausgeblendet wird, ist jedoch unnötig und sorgt im Safety Stop möglicherweise für Unruhe.

Neun Vergleichstauchgänge während einer einwöchigen Tauchsafari im Roten Meer, maximal 28 Meter tief. Foto: Benjamin Schulze

Luftintegration

Auch die Luftintegration des Quad Ci funktionierte im Test grundsätzlich zuverlässig. Vereinzelt kam es erst zu kurzen Verbindungsabbrüchen zwischen Sender und Computer, nachdem der Sender einen niedrigen Batteriestand gemeldet hatte. Ein Zusammenhang liegt nahe. Möglicherweise war die Batterie unseres Testsenders bereits gealtert, da es sich um ein mehrfach eingesetztes Testmuster handelte.

Mit gekoppeltem Drucksender zeigt der Quad Ci den Flaschendruck groß im Display an. Foto: Benjamin Schulze

Das Koppeln des Senders mit dem Tauchcomputer kostete bei der Ersteinrichtung etwas Zeit. Es muss streng nach Bedienungsanleitung vorgegangen werden. Einmal eingerichtet, wird die Verbindung schnell erkannt. Der Drucksender LED Tank Module 2.0 ist optionales Zubehör und kostet laut Mares 249 Euro.

Klartextmenü am Quad Ci: Das Koppeln des Drucksenders muss streng nach Bedienungsanleitung erfolgen. Foto: Benjamin Schulze

Optionales Zubehör: Der Drucksender LED Tank Module 2.0 übermittelt Flaschendaten an den Quad Ci. Foto: Mares

Energieversorgung

Hier verfolgen die Modelle unterschiedliche Konzepte. Der Quad Ci besitzt einen integrierten Lithium-Polymer-Akku. Der Quad 2 setzt auf eine vom Nutzer wechselbare CR2450-Knopfzelle, für die Mares rund 100 Stunden Tauchzeit angibt.

Im Praxistest hielt der Akku des Quad Ci rund neuneinhalb Stunden beziehungsweise sieben Tauchgänge durch und lag damit unter der Herstellerangabe: Mares nennt mehr als 20 Stunden Tauchzeit pro Ladung mit aktiver Luftintegration und 30 Stunden ohne Sender. Dieses Ergebnis muss eingeordnet werden. Vor dem eigentlichen Test wurde der Computer intensiv eingerichtet, mit der Mares-App für Firmware-Updates gekoppelt, Bluetooth-Verbindungen getestet, Daten übertragen und nahezu sämtliche Menüpunkte ausprobiert. Während der gesamten Testwoche waren zudem die Luftintegration aktiv und die Displayhelligkeit dauerhaft auf der höchsten Stufe eingestellt. Laut Mares wirkt sich insbesondere die maximale Displayhelligkeit spürbar auf die Akkulaufzeit aus. Unsere Nutzung entsprach damit eher einem intensiven Dauertest als dem typischen Alltag eines Urlaubstauchers und dürfte den Energieverbrauch entsprechend erhöht haben.

Positiv fiel die Ladezeit auf: Nach nur rund 90 Minuten war der Akku wieder vollständig geladen. Eine Besonderheit zeigte sich beim Laden. Der Quad Ci ließ sich im Test ausschließlich über das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel laden. Neuere USB-C-auf-USB-C-Kabel funktionierten weder an verschiedenen Netzteilen noch an einer Powerbank.

App-Anbindung

Die Verbindung zur Mares-App gelang bei beiden Computern problemlos. Die Kopplung funktionierte am zuverlässigsten über den Menüpunkt »Firmware-Update«, wo neue Geräte automatisch erkannt wurden. Tauchgänge ließen sich anschließend schnell übertragen und auswerten. Das Teilen von Tauchgängen und auch die direkte Verbindung zur SSI-App sind ebenfalls jederzeit stabil möglich.

Im Logbuch zeigt der Quad Ci das Tauchprofil direkt am Gerät als Grafik. Foto: Benjamin Schulze

Mares Quad Ci Mares Quad 2 Display MIP-Farbdisplay (8 Farben) LCD-Segmentdisplay Algorithmus Bühlmann ZHL-16C Bühlmann ZHL-16C Gradientenfaktoren Voreinstellungen + frei konfigurierbar Voreinstellungen + frei konfigurierbar Personalisierung ja ja Luftintegration ja (bis 5 Sender) nein Digitaler Kompass ja, 3D nein Energieversorgung Lithium-Polymer-Akku, laut Mares über 20 Stunden mit Luftintegration, 30 Stunden ohne CR2450, vom Benutzer wechselbar, ca. 100 Stunden Gasgemische / Modi Luft, Nitrox, Trimix, Bottom-Timer Luft, Nitrox, Trimix, Bottom-Timer Gaswechsel ja, bis zu 5 Gase ja, bis zu 5 Gase Bluetooth ja, via Mares- und SSI-App ja, via Mares- und SSI-App Logbuch bis zu 100 Tauchstunden bis zu 100 Tauchstunden Firmware-Updates ja, via Mares-App ja, via Mares-App Displaybeleuchtung 2 Helligkeitsstufen Hintergrundbeleuchtung Befestigung Armband, optional Bungee Mount Armband, optional Bungee Mount Optionales Zubehör LED Tank Module 2.0 (249 Euro), Quad Bungee Mount (24,95 Euro) Quad Bungee Mount (24,95 Euro) Preis (UVP) 499 Euro 349 Euro Web mares.com ↗ mares.com ↗ Herstellerangaben; Preise als unverbindliche Preisempfehlung, Stand: September 2026

Das optionale Bungee-Kit lässt sich vom Benutzer einfach selbst austauschen. Foto: Mares

Fazit

Nach neun gemeinsamen Tauchgängen blieb vor allem eine Erkenntnis: Der Quad Ci taucht nicht besser als der Quad 2. Er taucht komfortabler. Genau darin liegt der Mehrwert des Tauchcomputer-Topmodells – nicht in einer anderen Dekompressionsberechnung, sondern in Farbdisplay, Luftintegration, digitalem Kompass und den damit verbundenen Komfortfunktionen.

Wer darauf verzichten kann, erhält mit dem Mares Quad 2 einen hervorragend ablesbaren und unkomplizierten Tauchcomputer zu einem fairen Preis. Wer diese Extras regelmäßig nutzt, findet im Mares Quad Ci inklusive LED Tank Module 2.0 ein stimmiges Gesamtpaket.

Bei allen neun Vergleichstauchgängen saßen beide Computer nebeneinander am selben Arm. Foto: Benjamin Schulze

Häufige Fragen

Rechnet der Quad Ci anders als der Quad 2? Nein. Beide Tauchcomputer arbeiten mit dem Bühlmann-ZHL-16C-Algorithmus. In unseren neun Vergleichstauchgängen lieferten sie nahezu identische Tiefen-, Nullzeit- und Dekompressionswerte. Was kosten Mares Quad Ci und Quad 2? Die unverbindliche Preisempfehlung liegt beim Quad Ci bei 499 Euro, beim Quad 2 bei 349 Euro (Stand: September 2026). Der Drucksender LED Tank Module 2.0 für den Quad Ci kostet 249 Euro, der Quad Bungee Mount 24,95 Euro. Hat der Quad 2 Luftintegration und Kompass? Nein. Luftintegration mit bis zu fünf Sendern und den digitalen 3D-Kompass gibt es nur beim Quad Ci. Wie lange hält der Akku des Quad Ci? Im Praxistest rund neuneinhalb Stunden beziehungsweise sieben Tauchgänge – bei dauerhaft maximaler Displayhelligkeit, aktiver Luftintegration und intensiver Einrichtung vor dem Test. Mares gibt mehr als 20 Stunden mit und 30 Stunden ohne Sender an. Vollständig geladen war der Akku nach rund 90 Minuten. Welche Batterie braucht der Quad 2? Eine CR2450-Knopfzelle, die der Nutzer selbst wechseln kann. Mares gibt rund 100 Stunden Tauchzeit an. Welche Gase unterstützen beide Computer? Luft, Nitrox und Trimix sowie einen Bottom-Timer-Modus. Beide verwalten bis zu fünf Gase mit Gaswechsel.

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 09/26 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.

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