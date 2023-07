Nach Bootsunglücken im Roten Meer …

Es tut sich etwas im Hinblick auf Sicherheit und Service bei Tages- und Safaribooten in Ägypten. Folgende Ankündigungen wurden von der Chamber of Diving and Watersports (CDWS) öffentlich versendet.

»Zur Einführung von Ausbildungskursen für die Besatzung von Safaribooten und Tagesbooten«



»Um die Sicherheit an Bord der Safariboote und Tagesboote zu erhöhen und die Besatzung zu qualifizieren, um sicher an Bord zu arbeiten, und im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrsministerium, dem Ministerium für Tourismus und Altertümer, der Arabischen Akademie für Wissenschaft, Technologie und Seeverkehr und der Kammer für Tauchen und Wassersport (CDWS), kündigt die CDWS ein Trainingsprogramm an, um die Safariboot- und Tagesbootbesatzung zu qualifizieren, um mit Sicherheitsmaßnahmen und -standards zu arbeiten. Nur Safariboote/Tauch- und Wassersportzentren, die Tagesboote mit MOTA-Lizenz besitzen und Mitglied im CDWS sind, dürfen an den oben genannten Kursen teilnehmen.



Bezug nehmend zu dieser Ankündigung bezüglich der Einführung von Sicherheitsschulungen für die Besatzung von Safaribooten und/oder die Besatzung von Tagesbooten, die sich im Besitz von Tauchbasen befinden, die Mitglieder von CDWS sind, um sicher an Bord zu arbeiten, kündigt die CDWS an, dass in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium, dem Ministerium für Tourismus und Altertümer und der Arabischen Akademie für Wissenschaft, Technologie und Seeverkehr kostenlose Schulungskurse für die Besatzung von Safaribooten und/oder die Besatzung von Tagesbooten von Tauchbasen, die Mitglieder von CDWS sind, angeboten werden.«

Eingang der Meldung 26.06.23 und 06.07.2023

