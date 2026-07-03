Produktrückruf: Apeks ruft XL4-, XL4+- und Ocea zurück

Apeks bzw. HEAD Watersports hat einen Produktsicherheitsrückruf für bestimmte XL4-, XL4+- und Ocea-Zweitstufen sowie Octopus-Regler veröffentlicht. Betroffen sind Produkte, die zwischen April 2025 und April 2026 hergestellt wurden. Besitzer eines entsprechenden Atemreglers sollten diesen bis zur Überprüfung nicht mehr verwenden.

Welche Produkte sind betroffen?

Der Rückruf betrifft ausgewählte:

Apeks XL4

Apeks XL4+

Apeks Ocea

entsprechende Octopus-Zweitstufen

Stage-3-Konfigurationen dieser Modelle

Entscheidend ist jedoch nicht allein das Modell, sondern die Seriennummer.

Laut Hersteller fallen Produkte mit Seriennummern zwischen:

250402212 bis 260402893

unter den Rückruf. Die ersten vier Ziffern der Seriennummer geben das Herstellungsjahr und den Herstellungsmonat an (z. B. 2504 = April 2025).

Warum erfolgt der Rückruf?

Nach Angaben von Apeks kann ein Fertigungsfehler in der Spindelbaugruppe der zweiten Stufe dazu führen, dass der Atemgasfluss in Tiefen von mehr als 45 Metern eingeschränkt wird. Dadurch könnte der Regler bei hohem Atemgasbedarf nicht ausreichend Gas liefern, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Was sollten betroffene Taucher jetzt tun?

Apeks empfiehlt ausdrücklich:

Den betroffenen Atemregler nicht weiter verwenden.

Die Seriennummer überprüfen.

Den Regler bei einem autorisierten Apeks-Händler oder Apeks-Servicecenter überprüfen lassen.

Den Atemregler erst nach erfolgter Inspektion bzw. Reparatur wieder einsetzen.

Kosten entstehen nicht

Die Kontrolle und – falls erforderlich – die Reparatur werden laut Hersteller kostenlos durchgeführt. Auch für Versand und Service fallen für den Kunden keine Kosten an.

Wo befindet sich die Seriennummer?

Die Seriennummer ist per Laser direkt auf das Gehäuse der zweiten Stufe aufgebracht. Im Rückrufdokument ist die genaue Position anhand einer Abbildung dargestellt.

Weitere Informationen

Apeks hat für den Rückruf eine eigene Informationsseite eingerichtet. Dort können Besitzer prüfen, ob ihr Produkt betroffen ist und erhalten alle weiteren Hinweise zum Ablauf.

Wichtig: Wer einen betroffenen Regler verkauft, verliehen oder weitergegeben hat, sollte den neuen Besitzer ebenfalls über den Rückruf informieren.

FAQ

Welche Apeks-Regler sind vom Rückruf betroffen?

Betroffen sind ausgewählte Apeks XL4-, XL4+- und Ocea-Zweitstufen sowie Octopus- und Stage-3-Konfigurationen mit bestimmten Seriennummern.



Welche Seriennummern sind betroffen?

Seriennummern zwischen

250402212 und 260402893

fallen unter den Rückruf.



Warum werden die Regler zurückgerufen?

Ein Fertigungsfehler in der Spindelbaugruppe kann dazu führen, dass der Atemgasfluss in Tiefen über 45 Metern eingeschränkt wird. Dadurch besteht die Gefahr einer unzureichenden Atemgasversorgung.



Darf ich den Regler weiter benutzen?

Nein. Apeks empfiehlt ausdrücklich, den Regler bis zur Inspektion nicht mehr zu verwenden.



Kostet die Reparatur etwas?

Nein. Inspektion, Reparatur und Versand sind laut Hersteller kostenlos.



Wo finde ich die Seriennummer?

Die Seriennummer ist per Laser direkt auf das Gehäuse der zweiten Stufe aufgebracht. Das Rückrufdokument zeigt die genaue Position.